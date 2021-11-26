ЛУР
На чтение: 1 минута
ЛУР, лура - французский народный танец.
(Франц. loure). Исполнялся под аккомпанемент нормандской волынки лур (отсюда название). Музыкальный размер 3 4, 6 4, движение медленное, плавное. В конце XVII - начале XVIII века французские композиторы вводили Лур в оперу и балет, главным образом в качестве массового танца благородно-торжественного характера (оперы «Празднества Амура и Вакха», «Альцеста», балет «Храм мира» Ж. Б. Люлли, оперы и оперы-балеты «Медея» М. А. Шарпантье, «Галантная Европа» А. Кампра, «Амадис Греческий» и «Семирамида» А. К. Детуша, «Галантные Индии», «Празднества Гебы» и «Платея» Ж. Ф. Рамо). В XVIII веке Лур входил также в инструментальную сюиту (у И. С. Баха, Г. Ф. Телемана и др.).