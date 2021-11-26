В закладки
1 минута
ИШПАКАЙ
На чтение: 1 минута
Ишпакай (Išpakā(ia)) — царь скифов, разгромленных ассирийским царем Асархаддоном вместе с их союзниками маннеями между 680/679 и 677/676 до н. э. в Манне к востоку от Ассирии.
Это событие, упоминаемое в «анналах» Асархаддона, является первым упоминанием скифов в клинописных текстах. Имя царя имеет иранскую этимологию (от śpaka-, śpakāya- — «пес», «псовый»).
Лит.: Иванчик А. И. Киммерийцы. М., 1996.
781
Мне нравится
1Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится