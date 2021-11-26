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АРДИНИ
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Торжественное название города в бассейне Верхнего Заба.
Урартск. досл. — «город». По ассирийским источникам этот город известен также как Муцацир, столица одноименного государства (смотрите Муцацир), основанного ветвью урартоязычных племен и существовавшего в IX–VIII вв. до н. э. Локализуется в районе современного Сидекана, близ которого находится деревня Муджесир. Являлся главным храмовым центром почитания Халди, главы пантеона всех урартоязычных племен. В 714 до н. э. А. был захвачен и разграблен ассирийским царем Саргоном II и перешел под ассирийский контроль. Несмотря на это, святилище Халди в А. продолжало некоторое время функционировать.
Автор статьи: Немировский А.А.
© Российская Историческая Энциклопедия
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