АДАДНЕРАРИ III На чтение: 1 минута

Ассирийский царь, сын Шамшиадада V и царицы Шаммурамат («Семирамиды» ближневосточного и античного исторического фольклора).

По-видимому, первое время правил под опекой своей матери Шаммурамат. После некоторого упадка Ассирии в предыдущем правлении А. развернул активную экспансию. Вавилония стала младшим союзником (фактически вассалом) Ассирии, что было закреплено в особом договоре, где А. признавался покровителем Вавилонии ; в результате успешного похода А. на Дамаск в 805 до н. э. Ассирии подчинился и принес дань весь Левант от гор Амана до Синая; А. разгромил также халдейские княжества на нижнем Тигре и обширные пространства Загроса, Приурмийского региона и Сев.-Зап. Ирана. В 788 ассирийские войска, в первый и последний раз за свою историю, вышли к «морю восхода солнца» ( Каспийскому морю ) и на время продвинули до него пределы подчиненных Ассирии земель. Преувеличенные воспоминания об этих восточных успехах А. послужили основой для позднейших легенд о том, что Семирамида якобы покорила весь Иран, включая Бактрию, до границ Индии . В античном предании об Ассирии считалось, что Семирамида была матерью некоего «Нина» или «Ниния» (имя, произведенное греками от асс. столицы Ниневии), за которого она какое-то время правила, а за несколько веков до того в Ассирии правил более ранний «Нин» — основатель ассирийского великодержавия; при дальнейшем развитии античной традиции древнего «Нина» сделали мужем Семирамиды и отцом ее сына «Нина(ия)». По-видимому, весь этот сюжет надо считать отголоском веками существовавшего предания, согласно которому ассирийское великодержавие основал Ададнерари I , а позднее Шаммурамат фактически правила при его тезке, своем сыне А. III: «Нины» античных традиций оказываются такими же тезками, находятся в таком же соотношении с Шаммурамат и играют те же исторические роли, что реальные тезки А. I и А. III. А. вел строительство в своей столице Кальху, а также Ниневии . Основной чертой его правления в целом было сближение с Вавилонией и распространение вавилонского культурного влияния в Ассирии.

Автор статьи: А. А. Немировский.