СОЛОН

Солóн ( древнегреч. Σόλων) (ок. 640 до н. э., Афины — 559 до н. э., там же) — афинский государственный деятель, законодатель и поэт. Происходил из знатного, но обедневшего рода. В молодости активно занимался морской торговлей; путешествия в дальние страны расширили его политический кругозор. Около 600 до н. э. Афины по инициативе и под руководством С. захватили у Мегар о. Саламин, около 595 до н. э. успешно вели Первую священную вой­ну за контроль над Дельфами. В 594 до н. э., в обстановке гражданской смуты, С. как самое авторитетное лицо в афинском полисе был избран архонтом-эпонимом и посредником-примирителем с чрезвычайными полномочиями для проведения реформ, за которые он давно уже выступал в своих стихах. С. осуществил ряд мер, ставших исключительно важной вехой в социально-экономическом и политическом развитии Афин. В их числе — так называемая сисахфия ( греч. «стряхивание бремени») — единоразовая отмена всех долгов, освобождение закабаленных должников, запрещение на будущее обращения граждан в долговое рабство. Другие экономические меры имели цель активизировать хозяйственную жизнь Афин: запрет вывоза хлеба из Аттики, испытывавшей его дефицит, и поощрение экспорта оливкового масла — подлинного богатства страны; содействие притоку в Афины ремесленников и торговцев из других частей Греции, а также поощрение занятий ремеслами в среде самих афинских граждан; введение новой, более удобной системы мер и весов; разрешение завещаний для бездетных граждан.

В политической области С. провел ряд реформ, подорвавших всесилие аристократии. Все граждане полиса были разделены на 4 разряда в зависимости от своего имущественного положения (пентакосиомедимны, всадники, зевгиты, феты). Граждане только первых трех разрядов получили доступ к государственным должностям, причем архонты могли избираться только из пентакосиомедимнов. Таким образом, с этого времени объем политических прав, участия в управлении полисом зависел не от знатности, как прежде, а от богатства. В противовес аристократическому Ареопагу был учрежден выборный Совет Четырехсот. Была введена также гелиэя — суд присяжных, членами которого могли стать граждане всех четырех разрядов. Активизировалась деятельность народного собрания; при С. была заложена афинская Агора, ставшая со временем центром общественной жизни полиса. В результате реформ С. был создан государственный строй, при котором в управлении в принципе могли участвовать широкие слои демоса. С. ввел в Афинах целостный и всеобъемлющий свод писаных законов, который действовал (с некоторыми изменениями и дополнениями) в течение всей афинской истории. При проведении реформ С. столкнулся с оппозицией как консервативной аристократии, так и наиболее радикальных слоев демоса. В то же время вокруг него сложилась группа сторонников, предлагавших ему установить тиранию для закрепления своих нововведений. Отказавшись от этого образа действий, С. на 10 лет добровольно покинул Афины и отправился в путешествие (посетил Египет, Кипр, Лидию). По возвращении в Афины продолжал принимать участие в политической борьбе; пытался бороться с возрастанием влияния Писистрата, а вскоре после захвата им власти скончался.

Соч. : в рус. пер. в кн.: Эллинские поэты VII–III вв. до н. э. М., 1999.

Лит. : Leão D. F., Rhodes P. J. The Laws of Solon. London–New York, 2016; Суриков И. Е. Солон и его время: в 2 т. СПб., 2022. И. Е. Суриков.