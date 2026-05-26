Писистрат – "демократический тиран" Афин Прежде всего, надо понимать, что тираном в Древней Греции называли не жестокого деспота и мучителя народа, как сегодня, а всего лишь человека, пришедшего к власти не через выборы, а насильственным путём. Именно таким человеком был Писистрат, представитель аристократического афинского рода.

Прежде всего, надо понимать, что тираном в Древней Греции называли не жестокого деспота и мучителя народа, как сегодня, а всего лишь человека, пришедшего к власти не через выборы, а насильственным путём. Именно таким человеком был Писистрат, представитель аристократического афинского рода. В афино-мегарской войне Писистрат между 565 и 560 гг. до н.э. командовал афинскими войсками и нанёс мегарянам ряд поражений, что подняло его авторитет в Афинах. В частности, он захватил Нисею, мегарскую гавань в Сароническом заливе, но затем при заключении мира (переговоры вёл Солон) её вернули мегарянам в обмен на остров Саламин, из-за которого и началась эта война.

Свою политическую карьеру Писистрат начал в рядах сторонников реформатора и законодателя Солона, создав свою фракцию "диакриев", опирающуюся в основном на малоимущих крестьян. И вот однажды он явился в афинскую агору весь избитый, заявил, что политические противники хотели его убить и потребовал себе права набрать личную охрану. Солон был против, но Писистрату разрешили набрать отряд (от 50 до 300 человек по разным источникам), с которыми он через некоторое время явился в Акрополь и объявил себя тираном. Разумеется, произошло это при поддержке значительной части народа (диакрии считались демократами), ведь иначе городское ополчение (а в афинской фаланге состояли все граждане) мгновенно изгнало бы самозванца.

Солон пытался убедить афинян изгнать тирана, но успеха не имел. Писистрат же призывал его вернуться в Афины и предлагал дружбу, но тоже безуспешно. Вожди аристократических фракций Мегакл и Ликург поначалу отнеслись к Писистрату терпимо, но затем, объединившись, свергли его, хотя и позволив проживать на афинских землях. Впрочем, Мегакл с Ликургом вскоре перессорились, и первый предложил Писистрату помочь вернуться к власти, если тот женится на его дочери Кесире (очевидно, надеясь, что тиран станет марионеткой в его руках). Это удалось, но вторая тирания Писистрата длилась всего год: Писистрат так и не заключал с дочерью Мегакла законного союза, поскольку не захотел лишать своих сыновей от первого брака права наследования. Тогда Мегакл с Ликургом снова договорились свергнуть "неблагодарного" тирана. Писистрат, не дожидаясь этого, сам удалился от власти в изгнание.

Изгнание это длилось целых 10 лет (556—546 до н. э.), но Писистрат упорно готовил своё возвращение. Разрабатывая серебряные рудники в основанном им во Фракии поселении Рекел, он за десятилетие скопил значительные суммы, нашёл себе союзников из Фив, Наксоса, Аргоса и Эретрии. В 546 году до н. э. отряд Писистрата высадился в районе Марафона, куда к нему массово начали стекаться сторонники. Правящие в Афинах аристократы поначалу недооценили опасность, затем афинское войско выступило-таки навстречу. У местечка Палленида, где находилось святилище богини Афины. Получив там благоприятные предсказания, Писистрат атаковал афинян. Те отдыхали после завтрака, спали или развлекались игрой в кости, а потому, не успев толком построиться, были разбиты и побежали. Причём, Писистрат отправил им вдогонку верхом своих взрослых сыновей, убеждая их разойтись по домам и ничего не бояться, что те и сделали.

Итак, Писистрат в третий раз овладел тиранической властью в Афинах, но эта тирания была не похожа на две предыдущих. Своих политических противников он отправил в изгнание, одни аристократы последовали за ними, другие остались и договорились с Писистратом. Который ничего не стал менять в демократических законах Солона, хотя на важнейшие должности часто рекомендовал своих сторонников. Что интересно, власть Писистрата никак не была юридически оформлена – он правил как признаваемый народом харизматический лидер, сосредоточив в своих руках по примеру древних царей военное руководство, суд и религию, то есть официальное совершение обрядов.

Но самое интересное – это внутренняя политика Писистрата. Прошлый неудачный опыт многому его научил. И потому тиран рассудил, что лучший способ для того, чтобы человек не лез в политику и не умышлял против власти – это дать ему возможность кормиь семью и себя обеспечивать. Поэтому Писистрат из своих средств давал землю и ссуды крестьянам (и желающим заняться сельским хозяйством за чертой города). Зная по опыту, что нельзя опираться на аристократов, он нанёс главный удар по крупным землевладельцам, конфисковав их земли и передав опять же крестьянам. Аристократам, державшим в руках торговлю, он не мог нанести такой существенный удар, и тогда решил понизить их влияние, построив в Афинах конкурирующий с ними новый рынок. Он ввёл должности "судей по демам", решавших мелкие тяжбы на месте, чтобы люди не отвлекались от работы и не ездили разбираться в город по мелочам. Не случайно крестьяне его обожали и поддерживали.

На завоеванном острове Саламине были созданы клеры – участки земли, получаемые за военную службу. Их нельзя было продавать (иначе штраф вдвое больший стоимости участка).

В пользу государства изымалась "десятина" со всех доходов, которую ранее взимали местные вожди-аристократы. Писистрат вёл масштабное строительство, что давало заработок городской бедноте. Он начал чеканить собственную афинскую монету с изображением Афины, что стимулировало торговлю и было выгодно для торгово-ремесленных слоёв.

Писистрат проводил протекционистскую политику (т.е. создавал своим ремесленникам и купцам преимущества перед иностранными). В итоге при его тирании афинская экономика резко рванула вверх, Аттика стала крупнейшим экспортёром оливкового масла и различных ремесленных изделий, расцвело производство керамики.

Он построил несколько храмов, в т.ч. – знаменитый храм Афины, украсил их статуями. Развивал культуру: в Афины регулярно приглашались рапсоды - известные поэты того времени.

Опираясь на возросшее богатство Афин, а также на союз с Аргосом и Фивами, Фессалией и Спартой, Писистрат пытался распространить влияние Афин на другие части Греции. Он отвоевал основанный афинянами ещё в конце VII века до н. э. город Сигей, где тираном поставил своего третьего сына Гегесистрата. В Херсонесе Фракийском тираном был поставлен афинянин Мильтиад . Таким образом брались под контроль черноморские проливы. Кроме того, Писистрат постепенно распространял свою власть на острова центральной части Эгейского моря, населённые родственными афинянам ионийцами. Ему даже удалось захватить остров Делос с знаменитым храмом Аполлона, имевший большое религиозное значение для всех греков.

Таким образом, правление Писистрата современники считали "золотым веком" Афин: царил гражданский мир, экономическое процветание, неизменно улучшалось положение крестьян и других слоёв простого народа. Тиран установил реальное равенство всех граждан перед законом, сумев при этом договориться и с аристократами. Сложилась парадоксальная ситуация: тиран в демократических Афинах был, но ни у кого не было желания его свергать. Тирания в Афинах была прочной и получала одобрение народа. При этом не было никакого террора против населения со стороны власти. А реальный расцвет Афин и рост благосостояния их граждан при правлении Писистрата – исторический факт.

Умер Писистрат умер в 527 году до н.э. Его власть на этот момент была прочной и без проблем перешла к его сыновьям, которые продолжили дело отца. При этом Афинами в основном руководил Гиппий, а Гиппарх более развивал культуру и искусство.

История Писистрата подтверждает известную мысль: важна не форма правления и её название, а то, в чьих интересах оно осуществляется и к каким результатам для страны приводит.