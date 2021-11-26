НИКИЙ (др.-греч. Νικίας)

Афинский государственный деятель и полководец, активная политическая деятельность которого пришлась на первую половину Пелопоннесской войны .

Сын Никерата, из дема Кидантиды. Обладал огромным состоянием: сдавал в аренду для работы в Лаврийских рудниках до 1 тыс. рабов. Известен своей набожностью, возглавлял священное посольство на о. Делос . Принадлежал к числу политиков «новой волны», пришедших к власти после смерти Перикла . Неоднократно избирался стратегом (в том числе 6 лет подряд — с 427/6 по 422/1 гг. до н.э.). Принимал участие в походах на о. Мелос, на Коринф и др. Был продолжателем политики Перикла и занимал менее радикальную позицию, чем его политический противник демагог Клеон. Был главным инициатором Никиева мира 421 г. до н.э. между Афинами и Спартой . Никий выступал против Сицилийской экспедиции 415-413 гг. до н.э., но был назначен народным собранием Афин одним из ее руководителем. После капитуляции остатков афинских войск был взят в плен и казнен в Сиракузах.

Исторические источники :

Фукидид. История;

Плутарх. Никий.