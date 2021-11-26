КОНОН (др.-греч. Κόνων)

Афинский полководец.

Во время Пелопоннесской войны в 413 г. до н.э. командовал флотом. После поражения афинского флота у Нотии и смещения Алкивиада Конон в 406 г. до н.э. по свидетельству Юстина был назначен командующим вместо него. Он стал снаряжать флот, но не хватало экипажа, так как храбрейшие воины погибли, призвали стариков и подростков. С этими небоеспособными людьми Конон был разбит спартанским полководцем Калликратидом и окружен около Митилены на Лесбосе. От окончательного разгрома его спасла только победа афинян у Аргинусских островов.

В 405 г. до н.э. при Эгоспотамах на фракийском Херсонесе, когда спартанский наварх Лисандр дал сигнал своему флоту напал неожиданно на афинян, Конон, увидев наступление лакедемонян, дал сигнал экипажу занять места. Но матросы к этому времени разбрелись. И только трера Конона и 8 кораблей, которые были под его командой, вышли в бой с полным числом гребцов. Остальные корабли были захвачены Лисандром. А Конон с 9 кораблями обратился в бегство и ушел на Кипр. Он оставался там 8 лет. В это время он установил связи с персидским царем и получил от него в 396 г. до н.э. флот, когда спартанский царь Агесилай вторгся в Малую Азию. Но персидские сатрапы не оказали ему помощь, и он не добился успеха.

В 395 г. он сам прибыл к персидскому двору и получил поддержку. На персидские деньги Конон построил большой флот, в котором руководящую роль кроме Конона играл тиран города Саламина на Кипре Эвагор. В 394 г. до н.э. у приморского города Книда в Карии они разбили наголову спартанский флот во главе с Писандром. С этого времени Спарта навсегда перестает быть морской державой. Оттуда он отправился к Пелопоннесу , предварительно освободив греческие острова и города Малой Азии. Затем Конон отправился в Афины. Там он восстановил Длинные стены и стены вокруг Пирея, которые были срыты по условиям мира после поражения Афин в Пелопонесской войне. На эти работы он получил деньги от персидского царя и от союзников Афин. В 392 г. до н.э. спартанцы послали Анталкида к персидскому сатрапу Тирибазу, добиваясь заключения мира с царем. Афиняне также отправили к нему посольство во главе с Кононом. Отношения афинян с царем испортились, так как они поддержали восстание Эвагора, друга Конона. К тому же спартанцы обвиняли Конона перед царем. Тирибаз заключил Конона в темницу в Сардах. О дальнейшей судьбе Конона неизвестно. Возможно, он был казнен. Но, возможно, ему удалось бежать и он умер на Кипре.

Исторические источники :

Ксенофонт;

Плутарх. Агесилай;

Фукидид;

Корнелий Непот. Конон.