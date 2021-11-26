КИЛОН (греч. Κύλων)

Афинский аристократ, попытавшийся захватить власть в Афинах и стать тираном.

Происходил из афинской знати – эвпатридов, был зятем мегарского тирана Феагена, а также олимпиоником (640 г. до н.э.) – он выиграл соревнование в двойном беге. Победители Олимпийских игр пользовались в греческих полисах большим почетом, и Килон, очевидно, рассчитывал на свою популярность.

Фукидид утверждает, что он получил прорицание Дельфийского оракула: захватить афинский акрополь во время праздника Зевса. Событие, вошедшее в историю как «Килонова смута», произошло, по мнению большинства современных историков, в 632 г. до н.э. Переворот не удался, афиняне его не поддержали, и Килон с единомышленниками укрылся в акрополе.

Афиняне стали осаждать мятежников, Килон с братом тайно скрылись, остальные же, страдая от голода, сели у алтаря богини Афины Полиады в качестве молящих. Осаждавшие во главе, по Фукидиду и Плутарху , с архонтами, а по Геродоту – пританами навкрариев, дабы не осквернять священное место трупами, предложили голодающим мятежникам удалиться, обещая неприкосновенность. Но когда те покинули алтарь, их всех перебили. Плутарх добавляет деталь: будто бы, сходившие с акрополя привязали к статуе богини нить, но та оборвалась, после чего один из руководителей осаждавших архонт Мегакл объявил, что богиня отвернулась от просящих, и набросился со своими соратниками на мятежников.

Убийство молящих о божественной защите было расценено как святотатство, Мегакл был осужден и выслан вместе с сородичами, а на род Алкмеонидов, к которому он принадлежал, легла «Килонова скверна». При обострении политической борьбы в Афинах потомкам Мегала припоминали старинное преступление против религии, а так как Алкмеониды всегда были влиятельным родом и исправно поставляли ведущих политиков, «Килонова скверна» превратилась в орудие политической борьбы и политической пропаганды. Использовалась она и против Перикла , который по своей матери происходил из рода Алкмеонидов.