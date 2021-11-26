ГЕЛИЭЯ (др.-греч. ἡλιαία)

Афинский народный суд, важнейший орган афинской прямой демократии.

До начала VI в. до н.э. судебные дела в Афинах находилась в ведении должностных лиц, прежде всего, архонтов. Как считали античные авторы, гелиэю – народный суд – создал Солон , архонт 594 г. до н.э., это была одна из его важнейших демократических реформ: это мнение разделяется большинством современных исследователей. Высказываемая в историографии точка зрения о том, что гелиэя – не новый самостоятельный орган, а экклесия (т.е. афинское народное собрание), выполняющая определенные судебные функции, – неоднократно опровергалась в современной науке, хотя по-прежнему имеет ряд сторонников.

В работе солоновской гелиэи могли принимать участие феты – представители четвертого имущественного класса, это был единственный орган помимо народного собрания, куда допускались беднейшие граждане Афин. Гелиэя во времена Солона – по-видимому, апелляционный суд, в котором рассматривались жалобы, в том числе на приговоры, выносимые должностными лицами. Сколько именно было гелиастов в первый век существования народного суда, точно неизвестно, но очевидно меньше известных нам для второй половины V – IV в. до н.э. шести тысяч. Примерно в 80-ые – нач. 60-х гг. V в. до н.э. (точная дата неизвестна) гелиэя стала делиться на судебные коллегии-дикастерии, и из суда по апелляциям она превратилась в суд первой инстанции.

В результате развития системы судопроизводства, осуществляемого на протяжении всего V в. до н.э., афинская гелиэя стала одним из наиболее эффективных механизмов осуществления власти суверенного демоса – и не только в судебных, но и в политических делах.

Благодаря преобразованиям, осуществленным Эфиальтом и его сторонниками (ок. 462 г. до н.э.), гелиэя стала играть важную роль в осуществлении контроля над должностными лицами: если в ходе докимасии (проверка кандидата на должность) или эвтинов (принятие отчетов должностных лиц) предъявлялись претензии или жалобы, дело рассматривалось в гелиэе. Наряду с собранием она рассматривала теперь дела по государственным преступлениям (исангелии), а с последней четверти V в. до н.э. она стала иметь отношение и к законодательной деятельности, так как в ней стали проходить процессы по жалобе на противозаконие. С обвинением в противозаконии мог выступить каждый афинянин в отношении того, кто, по его мнению, предлагал (или уже провел) противозаконное (т.е. противоречащее демократической конституции и интересам государства) решение или закон. После этого действие декрета/закона приостанавливалось до вынесения судебного приговора гелиэей (расширенным составом в 500 человек, не менее). Жалобщик, получивший менее 1/5 голосов судей, приговаривался к штрафу, а вот его жертва, если гелиасты соглашались с жалобщиком, могла быть осуждена даже на смерть.

Во времена существования Афинской архэ гелиэя играла также важную роль в афинской державной политике, являясь средством осуществления судебного, а как следствие, и политического контроля над союзниками: в ней слушались апелляции граждан союзных полисов на тяжелые приговоры. Внешняя политика Афинской архэ творилась также не без участия гелиэи: она участвовала в ратификации некоторых договоров и в раскладе фороса, она же рассматривала соответствующие жалобы союзников.

Гелиасты выбирались ежегодно, жребием (с 30 лет) – 5 тыс. судей и тысяча запасных. Гелиасты приносили особую клятву, после чего получали персональный «жетон», или табличку. В середине V в. до н.э. по инициативе Перикла было введено судейское жалованье: первоначально судьям платили по два обола, впоследствии Клеон поднял оплату до трех оболов. В дни судебных заседаний жребием судьи распределялись по судебным палатам (дикастериям), так что никто заранее не мог сказать, будет ли он судить и в каком дикастерии: изощренная система ежедневной жеребьевки судей была введена в конце V в. и усовершенствована в IV в. до н.э. после нескольких громких скандалов, связанных с подкупом судей и, видимо, оказалась достаточно действенной для профилактики коррупции. В дикастерии заседало обыкновенно от 200 до 400 судей (если рассматривались иски по частным делам) или 500 судей (по государственным искам); полным составом гелиэя собиралась крайне редко. Руководили заседаниями фесмофеты . Состав судей был достаточно репрезентативен, но на «рядовых» заседаниях, видимо, преобладали судьи из малоимущих граждан, для которых был привлекателен заработок в виде гарантированных трех оболов.

Суд был гласным, и на заседаниях с удовольствием присутствовали зрители. Обвинителем мог выступать любой «желающий» (одна из реформ Солона). Защищаться ответчик должен был сам, адвокатов не допускалось, но можно было заказать речь логографу (даже известные ораторы не гнушались этим ремеслом), выучить её наизусть и произнести в суде. Тяжущимися были только мужчины; женщину защищал её отец, муж или опекун. Процесс длился один день (правда, было еще предварительное слушание – у архонта, когда приносилась жалоба). Стороны должны были сами позаботиться о доказательствах своей невиновности или, наоборот, изобличающих ответчика уликах, представить свидетелей. Последние сначала выступали непосредственно, а впоследствии с них снимали и представляли в суде письменные показания, в суде они их только подтверждали. Решение судьи выносили тайным голосованием, простым большинством: если голоса делились поровну, обвиняемый оправдывался – незримо присутствующая на суде Афина голосовала «за» него. Когда-то судьи голосовали камешками, но с начала IV в. до н.э. – особыми бронзовыми дисками, по-прежнему называвшимися «камешками», которые складывали в две амфоры: в одну – «главную» – свой «голос», в другую – оставшийся. В большинстве процессов афинские гелиасты, или дикасты (синоним) были одновременно присяжными, решавшими вопрос о виновности или невиновности, и судьями, определявшими меру наказания. После голосования по вердикту, если он был обвинительным, происходило второе голосование: истец и ответчик предлагали свои варианты наказания, и судьи должны были выбирать между ними (т.е. предложить какое-то иное они не могли).

Афинские дикастерии заседали фактически каждый день, за исключением праздников или дней работы экклесии. За афинянами в греческом обществе и литературе закрепилась репутация сутяг, и действительно участие в тяжбах в качестве истца или ответчика, помощника-синегора, свидетеля, зрителя и особенно дикаста, выносящего приговор, – стало modus vivendi, образом жизни для многих тысяч граждан афинского полиса.

Гелиэя постепенно теряет свое значение, а её деятельность фактически сходит на нет после уничтожения в Афинах демократии в 322 г. до н.э. и установления македонского контроля.

Исторические источники :

Плутарх. Биография Солона;

Аристофан. Осы;

Аристотель. Афинская полития;

Судебные речи (или их фрагменты) афинских ораторов: Антифонт, Андокид, Лисий, Исократ, Исей, Эсхин, Демосфен, Ликург, Гиперид, Динарх.

Иллюстрации :

Судейские таблички (пинакиа);

Судейские диски для голосования.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева