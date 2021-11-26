ФИЛОКРАТ (др.-греч. Φιλοκράτης), афинский триерарх

Во время Коринфской войны (395-387 гг. до н.э.) афинский триерарх 390/89 г. до н.э., личный казначей (ταμίας), свойственник и друг стратега этого же года Эргокла.

По утверждению Лисия, Эргокл специально освободил Филократа от опасной службы гоплитом, сделав своим казначеем и поручив триерархию (XXIX, 3). Очевидно, что Филократ был весьма состоятельным человеком, ибо только таковые выполняли данную литургию. Эргокл в 388 г. (или 389 г.) до н.э. был по исангелии обвинен во взяточничестве, растрате и измене (Lys., XXVIII); дело ввиду его важности рассматривалось в экклесии , и обвиняемый был приговорен к смерти. Эргокла казнили, имущество его было конфисковано, но якобы похищенных им 30 талантов не было обнаружено. Возникло подозрение, что деньги были спрятаны кем-то из близких Эргокла, и тогда обвинение в их присвоении в форме апографэ (ἀπογραφή – букв. «перечень», в юридич. практике – жалоба на присвоение частным лицом государственной собственности или неправомерное владение, при этом подавалась опись имущества, подлежащего конфискации) было предъявлено Филократу. Для его процесса в гелиэе речь написал известный оратор Лисий (XXIX); обвинитель требовал смерти, однако исход процесса и дальнейшая судьба Филократа неизвестны.

Исторические источники:

Лисий. Против Эргокла (XXVIII); Против Филократа (XXIX).