ЭФИАЛЬТ (греч. Ἐφιάλτης)

Афинский политический деятель, сторонник радикализации демократии, автор реформы Ареопага.

Биографические сведения об Эфиальте крайне скудны. Известно, что он был сыном Софонида, что в 465 г. до н.э. его выбрали стратегом (кстати, вместе с его соратником Периклом ), и он командовал 30 афинскими кораблями. По свидетельству Аристотеля , он имел репутацию человека неподкупного и справедливого в государственных делах, что помогло ему в организации кампании против Ареопага, влияние которого в политической жизни афинского полиса он решил ослабить. Эфиальт организовал серию судебных процессов против ареопагитов; едва ли все выдвинутые обвинения были обоснованными, но цели политик добился, скомпрометировав древний аристократический совет, состоявший из бывших архонтов. Ок. 462 г. Эфиальт предложил ряд нововведений, призванных передать ряд функций Ареопага другим органам афинской демократии («реформа Ареопага»), а в 461 г. он был тайно убит. По утверждению Аристотеля и Плутарха , злоумышлявшие против него враги сделали это руками Аристодика из Танагры.

Конкретное содержание реформы Ареопага исследователи восстанавливают по довольно скупой и противоречивой информации источников: греческие авторы, сетуя на то, что Эфиальт разрушил или урезал власть почтенного совета, не конкретизируют, какие именно полномочия были у него отняты. Скорее всего: 1) Ареопаг был лишен права выслушивать отчеты должностных лиц по истечении срока пребывания в должности (эвтины), этим отныне занимался Совет 500; 2) докимасия (проверка перед вступлением в должность) архонтов была перенесена из Ареопага в Совет; 3) Ареопаг не мог рассматривать больше дела по исангелии – обвинениям в государственных преступлениях, они слушались теперь либо в народном собрании, либо в гелиэе. Несомненным результатом реформаторской деятельности Эфиальта было то, что Ареопаг лишился значительной части административных и судебных полномочий, а благодаря их переходу к Совету, экклесии и народному суду демос получал в свои руки действенные инструменты контроля над должностными лицами.

Исторические источники :

Аристотель. Афинская полития. Политика;

Диодор Сицилийский. XI;

Плутарх. Биография Кимона; Биография Плутарха.