ДЕМОС
ДЕ́МОС (греч. δῆμος – народ, округ) - в Древней Греции изначально, вероятно, общность людей, связанных родством и местом поселения.
В гомеровскую (середина XII-IX века до н. э.) и архаическую (XII-VI века до н. э.) эпохи термином «Демос» назывались народные массы, простой народ (преимущественно сельское население), противостоящий родовой аристократии - евпатридам. В VII-VI веках до н. э. Демос сыграл важную роль в борьбе против родовой аристократии и становлении полисов (городов-государств). Демосами стали называться свободные жители полисов, обладавшие гражданскими правами (в отличие от рабов, метеков, периэков и др. категорий зависимого и неполноправного населения). Через народные собрания и суды Демос оказывал влияние на общественную и политическую жизнь греческих государств. В VI-V веках до н. э. в понятие «Демос» стали включать наряду с сельским населением и часть городского (ремесленников, торговцев). Позднее, с кон. V-IV веков до н. э., Демосом называли бедную (преимущественно городскую) часть населения.