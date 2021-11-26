ДЕМАГOГ (др.-греч. δημαγωγός ‒ досл. «руководитель народа»)

В Греции (особенно в Афинах) политические деятели, руководящие народом с помощью достаточно низких средств и уловок.

Используя приемы ораторского искусства, демагоги искусно манипулировали настроением народных масс, используя свою власть над толпой как рычаг для собственных честолюбивых устремлений. По словам Фукидида , «каждый из них стремился к первенству и потому был готов, потакая народу, пожертвовать даже государственными интересами» (II, 65, 10). Наиболее яркий пример бесстыдного и наглого демагога – Клеон , ставший во главе Афинского государства после смерти Перикла . Его как образец демагога изобличал в своих комедиях Аристофан (особенно во «Всадниках»). К числу известных афинских демагогов относят также Гипербола и Клеофонта. Все они были деятелями радикально-демократической ориентации и потому вызывали особую ненависть у представителей старой знати. В современной речи демагогами называют политиков, старающихся добиться популярности любыми, часто недостойными средствами.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова