АРИСТОГИТОН и ГАРМОДИЙ

Афинские народные герои, «тираноубийцы».

Принадлежали к средним слоям афинского гражданства, происходили из рода Гефиреев. В 514 до н. э. возглавили заговор с целью свержения тирании Писистратидов. План заговора предусматривал убийство тирана Гиппия во время торжественной процессии на Панафинейских играх и, вероятно, последующий захват Акрополя. Возможно, о готовящемся вооруженном выступлении стало известно властям; заговор был сорван и окончился неудачей. А. и Г. удалось лишь убить у входа на Агору брата тирана — Гиппарха ; после этого Гармодий был убит на месте охраной тиранов, Аристогитон схвачен, подвергнут пытке и казнен. После свержения тирании в Афинах в 510 до н. э. имена А. и Г. были окружены почитанием. Около 508 до н. э. скульптор Антенор создал их статуи, которые были установлены на Агоре, на месте убийства Гиппарха (первый пример такого рода почестей); эти статуи в 480 до н. э., в ходе греко-персидских войн , были захвачены Ксерксом и вывезены в Персию. В 478 до н. э. на месте утраченных статуй были установлены новые, работы Крития и Несиота. Во 2-й половине V в. до н. э. по предложению Перикла потомкам А. и Г. был дарован ряд наследственных привилегий: бесплатная трапеза, освобождение от налогов и др. В афинской демократической традиции А. и Г. ошибочно считались освободителями государства от тирании.

Автор статьи: Суриков И.Е.