ЗОЛЬНЫЙ КУРГАН
ЗОЛЬНЫЙ КУРГАН - погребения начала раннего железного века в Центральном Крыму, обнаруженные у села Зольное на окраине города Симферополь.
Раскопки А. А. Щепинского в 1959 году. Впускные погребения (№ 5 и 10) в курган раннего бронзового века. Наиболее богатое погребение № 10 - в прямоугольной яме; перекрыто жердями, опиравшимися на деревянные столбики, вкопанные вдоль стен; дно выложено деревянными брусьями. Погребён мужчина около 30 лет, на спине, головой на юго-запад, слегка скорчен. У пояса - железный меч и каменный точильный брусок, у черепа - глиняный сосуд, отдельно найдены (первоначально лежали на перекрытии ямы) 33 бронзовых, железных и костяных наконечника стрел, бронзовые многозвенные удила (тип, заимствованный из Передней Азии) и псалии, бронзовая и костяные накладки, инкрустированные красной и чёрной краской, костяные детали рукояти нагайки. Зольный курган - характерный памятник кочевников конца предскифского периода на юге Восточной Европы (смотрите «Киммерийский период»).