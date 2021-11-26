ЗЛОТА
ЗЛОТА - археологическая культура бронзового века (2800-2500 годы до н. э.) в бассейне средней и верхней Вислы.
Названа по могильнику у города Злота (Свентокишское воеводство, Южная Польша) и выделена в особую культуру к 1950-м годам. Поселения на высоких берегах с углублёнными жилищами длиной до 7 м. Обширные грунтовые могильники с погребениями в ямах, подбойных могилах (в нескольких вариантах), катакомбах.
Погребение в скорченном положении, часто на каменных вымостках; мужчин и женщин хоронили на разном боку и ориентировали в противоположные стороны. В обряде использовалась охра. В могилы помещались несколько сосудов, каменные, в т. ч. кремнёвые, шлифованные топоры, янтарные диски, бусины, медные спиральные пронизи и бусы. Над могилами - кострища и остатки жертвенных животных (коров, свиней, лошадей, овец, коз, собак). Известны захоронения домашних животных.
Шаровидные амфоры, кубки, миски, горшки, сосуды с петлевидными ручками орнаментированы в верхней части оттисками шнура и его имитацией. В основе хозяйства земледелие и скотоводство. Злота принадлежит к кругу шнуровой керамики культурно-исторической общности. В формировании прослеживаются влияния шаровидных амфор культуры, воронковидных кубков культуры, баденской культуры. Злота сменилась унетицкой культурой.