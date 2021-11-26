ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК
Эпоха человеческой истории, выделяемая на основе данных археологии и характеризующаяся ведущей ролью изделий из железа и его производных.
Как правило, Ж. в. приходил на смену бронзовому веку. Начало Ж. в. в разных регионах относится к разному времени, причём датировки этого процесса приблизительны. Показателем начала Ж. в. является регулярное использование рудного железа для изготовления орудий и оружия, распространение чёрной металлургии и кузнечного дела; массовое применение железных изделий означает особый этап развития уже в рамках Ж. в., в некоторых культурах отделённый от начала Ж. в. несколькими столетиями. Концом Ж. в. нередко считают наступление технологич. эпохи, связанной с пром. переворотом, или продлевают его до современности.
Широкое внедрение железа обусловило возможность произ-ва массовых серий орудий труда, что отразилось на совершенствовании и дальнейшем распространении земледелия (особенно в лесных районах, на тяжёлых для обработки почвах и т. д.), прогрессе в строит. деле, ремёслах (в частности, появились пилы, напильники, шарнирные инструменты и т. д.), добыче металлов и др. сырья, изготовлении колёсного транспорта и др. Развитие производства и транспорта привело к расширению торговли, появлению монеты. Использование массового железного вооружения существенно сказалось на прогрессе в воен. деле. Во многих обществах всё это способствовало разложению первобытных отношений, возникновению государственности, включению в круг цивилизаций, древнейшие из которых намного старше Ж. в. и имели уровень развития, превосходящий мн. общества периода железного века.
Различают ранний и поздний Ж. в. Для мн. культур, прежде всего европейских, границу между ними, как правило, относят к эпохе крушения античной цивилизации и наступления Средневековья; ряд археологов соотносит финал раннего Ж. в. с началом влияния рим. культуры на мн. народы Европы в 1 в. до н. э. – 1 в. н. э. Кроме того, разные регионы имеют свою внутр. периодизацию железного века.
Понятие «Ж. в.» используется прежде всего для изучения первобытных обществ. Процессы, связанные со становлением и развитием государственности, формированием совр. народов, как правило, рассматривают не столько в рамках археологич. культур и «веков», сколько в контексте истории соответствующих государств и этносов. Именно с ними соотносятся мн. археологич. культуры позднего Ж. в.
Распространение чёрной металлургии и металлообработки. Древнейшим центром металлургии железа был регион Малой Азии, Вост. Средиземноморья, Закавказья (2-я пол. 2-го тыс. до н. э.). Свидетельства о широком использовании железа появляются в текстах с сер. 2-го тыс. Показательно послание хеттского царя фараону Рамсесу II с сообщением об отправке корабля, нагруженного железом (кон. 14 – нач. 13 вв.). Значит. число железных изделий найдено на археологич. памятниках 14–12 вв. Нового Хеттского царства, сталь известна в Палестине с 12 в., на Кипре – с 10 в. Одна из древнейших находок металлургического горна относится к рубежу 2-го и 1-го тыс. (Квемо-Болниси, территория совр. Грузии), шлака – в слоях архаического периода Милета. На рубеже 2 – 1-го тыс. Ж. в. наступил в Месопотамии и Иране; так, при раскопках дворца Саргона II в Хорсабаде (4-я четв. 8 в.) обнаружено ок. 160 т железа, в осн. в виде криц (вероятно, дань с подвластных территорий). Возможно, из Ирана в нач. 1-го тыс. чёрная металлургия распространилась в Индию (где начало широкого использования железа относят к 8 или 7/6 вв.), в 8 в. – в Ср. Азию. В степях Азии железо получило широкое распространение не ранее 6/5 вв.
Через греч. города Малой Азии железоделательные навыки распространились в кон. 2-го тыс. на Эгейские о-ва и ок. 10 в. в материковую Грецию, где с этого времени известны товарные крицы, железные мечи в погребениях. В Зап. и Центр. Европе Ж. в. наступил в 8–7 вв., в Юго-Зап. Европе – в 7–6 вв., в Британии – в 5–4 вв., в Скандинавии – фактически на рубеже эр.
В Сев. Причерноморье, на Сев. Кавказе и в южнотаёжном Волго-Камье период первичного освоения железа завершился в 9–8 вв.; наряду с вещами, изготовленными в местной традиции, здесь известны изделия, созданные в закавказской традиции получения стали (цементация). Начало собственно Ж. в. в указанных и испытавших их влияние регионах Вост. Европы относят к 8–7 вв. Тогда существенно выросло количество железных предметов, приёмы их изготовления обогатились навыками формовочной ковки (с помощью спец. обжимников и штампов), сварки внахлёст и методом пакетирования. На Урале и в Сибири Ж. в. ранее всего (к сер. 1-го тыс. до н. э.) наступил в степных, лесостепных и горно-лесных районах. В тайге и на Дальнем Востоке и во 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. фактически продолжался бронзовый век, но население было тесно связано с культурами Ж. в. (исключая сев. часть тайги и тундру).
В Китае развитие чёрной металлургии шло обособленно. Из-за высочайшего уровня бронзолитейного производства Ж. в. начался здесь не ранее сер. 1-го тыс. до н. э., хотя рудное железо было известно задолго до этого. Кит. мастера первыми начали целенаправленно производить чугун и, используя его легкоплавкость, изготовляли мн. изделия не ковкой, а литьём. В Китае возникла практика выработки ковкого железа из чугуна путём снижения содержания углерода. В Корее Ж. в. наступил во 2-й пол. 1-го тыс. до н. э., в Японии – ок. 3–2 вв., в Индокитае и Индонезии – к рубежу эр или чуть позднее.
В Африке Ж. в. раньше всего установился в Средиземноморье (к 6 в.). В сер. 1-го тыс. до н. э. он начался на территории Нубии и Судана, в ряде районов Зап. Африки; в Восточной – на рубеже эр; в Южной – ближе к сер. 1-го тыс. н. э. В ряде районов Африки, в Америке, Австралии и на островах Тихого ок. Ж. в. наступил с приходом европейцев.
Важнейшие культуры раннего железного века за пределами цивилизаций
Вследствие широкой распространённости и сравнительной лёгкости разработки железных руд бронзолитейные центры постепенно утрачивали монополию на произ-во металла. Многие ранее отсталые регионы стали догонять по технологич. и социально-экономич. уровню старые культурные центры. Соответственно изменилось районирование ойкумены. Если для эпохи раннего металла важным культурообразующим фактором была принадлежность к металлургической провинции или к зоне её влияния, то в Ж. в. в формировании культурно-историч. общностей усилилась роль этноязыковых, хозяйственно-культурных и др. связей. Широкое распространение эффективного вооружения из железа способствовало вовлечению мн. сообществ в грабительские и захватнич. войны, сопровождавшиеся массовыми миграциями. Всё это привело к кардинальным изменениям этнокультурной и воен.-политич. панорамы.
В ряде случаев на основании данных лингвистики и письм. источников можно говорить о доминировании в рамках определённых культурно-историч. общностей Ж. в. одного или группы близких по языку народов, иногда даже связывать группу археологич. памятников с конкретным народом. Однако письменные источники для мн. регионов скудны или отсутствуют, далеко не для всех общностей можно получить данные, позволяющие соотнести их с лингвистической классификацией народов. Следует иметь в виду, что носители мн. языков, может быть, даже целых семей языков, не оставили прямых языковых потомков, а потому их отношение к известным этноязыковым общностям гипотетично.
Южная, Западная, Центральная Европа и юг Балтийского региона. После крушения крито-микенской цивилизации начало Ж. в. в Греции Древней совпало с временным упадком «тёмных веков». Впоследствии широкое внедрение железа способствовало новому подъёму экономики и общества, приведшие к формированию античной цивилизации. На территории Италии для начала Ж. в. выделяют многие археологич. культуры (некоторые из них сформировались в бронзовом веке): на северо-западе – Голасекка, соотносимую с частью лигуров; в среднем течении р. По – Террамар, на северо-востоке – Эсте, сопоставляемую с венетами; в сев. и центр. частях Апеннинского п-ова – Вилланова и др., в Кампании и Калабрии – «ямных погребений», памятники Апулии связывают с месанами (близки иллирийцам). В Сицилии известна культура Панталика и др., на Сардинии и Корсике – нураг.
На Пиренейском п-ове существовали крупные центры добычи цветных металлов, что обусловило длительное преобладание изделий из бронзы (культура Тартесс и др.). В раннем Ж. в. здесь фиксируются разные по характеру и интенсивности волны миграций, появляются памятники, отражающие местные и привнесённые традиции. На основе части этих традиций сформировалась культура племён иберов. В наибольшей степени своеобразие традиций сохранялось в приатлантических областях («культура городищ» и др.).
На развитие культур Средиземноморья сильное воздействие оказали финикийская и греч. колонизация, расцвет культуры и экспансия этрусков, вторжения кельтов; позднее Средиземное м. стало внутренним для Рим. империи (см. Рим Древний).
На значит. части Зап. и Центр. Европы переход к Ж. в. происходил в эпоху Гальштат. Гальштатская культурная область делится на мн. культуры и культурные группы. Часть из них в вост. зоне соотносят с группами иллирийцев, в западной – с кельтами. В одной из областей зап. зоны сформировалась культура Латен, затем распространившаяся на огромной территории в ходе экспансии и влияния кельтов. Их достижения в металлургии и металлообработке, заимствованные сев. и вост. соседями, обусловили господство железных изделий. Эпоха Латен определяет особый период европ. истории (ок. 5–1 вв. до н. э.), её финал связан с экспансией Рима (для территорий к северу от культуры Латен эту эпоху называют ещё «предримской», «раннего железного века» и т. п.).
На Балканах, восточнее иллирийцев, и на север до Днестра располагались культуры, связываемые с фракийцами (их влияние достигало Днепра, Сев. Причерноморья, вплоть до Боспорского гос-ва). Для обозначения в конце бронзового века и в начале Ж. в. общности этих культур используют термин «фракийский гальштат». Ок. сер. 1-го тыс. до н. э. усиливается своеобразие «фракийских» культур сев. зоны, где складываются объединения гетов, затем даков, в юж. зоне племена фракийцев вступали в тесные контакты с греками, продвигавшимися сюда группами скифов, кельтов и др., а затем были присоединены к Рим. империи.
В конце бронзового века в Юж. Скандинавии и отчасти южнее фиксируют упадок культуры, а новый подъём связывают с распространением и широким использованием железа. Многие культуры Ж. в. к северу от кельтов нельзя соотнести с известными группами народов; более надёжно сопоставление формирования германцев или их значительной части с ясторфской культурой. К востоку от её ареала и верховий Эльбы до бассейна Вислы переход к Ж. в. происходил в рамках лужицкой культуры, на поздних этапах которой усиливалось своеобразие локальных групп. На основе одной из них сформировалась поморская культура, распространившаяся в сер. 1-го тыс. до н. э. на значительной части лужицкого ареала. Ближе к концу эпохи Латен в польск. Поморье сформировалась оксывская культура, южнее – пшеворская культура. В новой эпохе (в рамках 1–4 вв. н. э.), получившей назв. «римской имперской», «провинциально-римских влияний» и т. п., к северо-востоку от границ Империи ведущей силой становятся разл. объединения германцев.
От Мазурского Поозерья, части Мазовии и Подляшья до низовий Преголи в латенское время выделяют т. н. культуру западнобалтских курганов. Её соотношение с последующими культурами для ряда регионов спорно. В рим. время здесь фиксируются культуры, связываемые с народами, относимыми к балтам, в числе которых – галинды (см. Богачёвская культура), судавы (судины), эстии, сопоставляемые с самбийско-натангской культурой, и др., но формирование большинства известных народов зап. и восточных («лето-литовских») балтов относится уже ко 2-й пол. 1-го тыс. н. э., т. е. позднему железному веку.
Степи Евразии, лесная зона и тундра Восточной Европы и Сибири. К началу Ж. в. в степном поясе Евразии, протянувшемся от Ср. Дуная до Монголии, сложилось кочевое скотоводство. Мобильность и организованность, наряду с массовостью эффективного (в т. ч. железного) оружия и снаряжения, стали причиной воен.-политич. значимости объединений кочевников, нередко распространявших власть на соседние оседлые племена и бывших серьёзной угрозой для государств от Средиземноморья до Дальнего Востока.
В европ. степях с сер. или кон. 9 до нач. 7 вв. до н. э. доминировала общность, с которой, по мнению ряда исследователей, связаны киммерийцы. С ней находились в тесном контакте племена лесостепи (чернолесская культура, бондарихинская культура и др.).
К 7 в. до н. э. от Придунавья до Монголии сформировался «скифо-сибирский мир», в рамках которого выделяют скифскую археологическую культуру, савроматскую археологическую культуру, сако-массагетского круга культуры, пазырыкскую культуру, уюкскую культуру, тагарскую культуру (единственную, сохранившую произ-во высококачественных бронзовых изделий) и другие, в разной степени соотносимые со скифами и народами «геродотовой» Скифии, савроматами, саками, массагетами, юэчжами, усунями и др. Представители этой общности были преим. европеоиды, вероятно, значит. часть из них говорила на иранских языках.
В тесном контакте с «киммерийской» и «скифской» общностями были племена Крыма и отличавшееся высоким уровнем металлообработки население Сев. Кавказа, южнотаёжного Волго-Камья (кизил-кобинская культура, меотская археологическая культура, кобанская культура, ананьинская культура). Значительно влияние «киммерийской» и скифской культур на население Среднего и Нижнего Подунавья. Поэтому выделяемые «киммерийская» (она же «предскифская») и «скифская» эпохи используются при исследовании не только культур степи.
В 4–3 вв. до н. э. в степях Европы, Казахстана и Юж. Зауралья на смену скифской и савроматской приходят сарматские археологические культуры, определяющие эпоху, подразделяемую на ранний, средний, поздний периоды и длившуюся до 4 в. н. э. Значит. влияние сарматских культур прослеживается на Сев. Кавказе, что отражает как переселение части степного населения, так и трансформацию под его влиянием местных культур. Сарматы проникали и далеко в лесостепные районы – от Поднепровья до Сев. Казахстана, в разных формах контактируя с местным населением. Крупные стационарные поселения и ремесленные центры к востоку от Ср. Дуная связываются с сарматами Альфёльда. Отчасти продолжающая традиции предшествующей эпохи, в значит. степени сарматизированная и эллинизированная, т. н. позднескифская культура сохранялась в низовьях Днепра и в Крыму, где возникло царство со столицей в Неаполе скифском, часть скифов, согласно письм. источникам, сконцентрировалась на Нижнем Дунае; к «позднескифским» ряд исследователей относят и некоторые группы памятников вост.- европ. лесостепи.
В Центр. Азии и Юж. Сибири конец эпохи «скифо-сибирского мира» связан с возвышением объединения хунну в кон. 3 в. до н. э. при Маодуне. Хотя в сер. 1 в. до н. э. оно распалось, юж. хунну попали в орбиту кит. влияния, а сев. хунну были окончательно разгромлены к сер. 2 в. н. э., «хуннскую» эпоху продлевают до сер. 1-го тыс. н. э. Памятники, соотносимые с сюнну (хунну), известны на значит. части Забайкалья (напр., Иволгинский археологический комплекс, Ильмовая падь), Монголии, степной Маньчжурии и свидетельствуют о сложном этнокультурном составе этого объединения. Наряду с проникновением хунну, в Юж. Сибири продолжалось развитие местных традиций [в Туве – шумракская культура, в Хакасии – тесинский тип (или этап) и таштыкская культура и др.]. Этнич. и воен.-политич. история Центр. Азии в Ж. в. во многом основывается на сведениях кит. письм. источников. Можно проследить выдвижение одного или нескольких объединений кочевников, распространявших власть на обширные пространства, их распад, поглощение следующими и т. д. (дунху, табгачи, жужане и др.). Сложность состава этих объединений, слабая изученность ряда регионов Центр. Азии, трудности датировки и др. делают их сопоставление с археологич. памятниками пока очень гипотетичными.
Следующая эпоха истории степей Азии и Европы связана с доминированием носителей тюркских языков, образованием Тюркского каганата, сменивших его других ср.-век. воен.-политич. объединений и государств.
Культуры оседлого населения лесостепи Вост. Европы, Урала, Сибири нередко входили в «скифо-сибирский», «сарматский», «хуннский» «миры», но могли составлять культурные общности с лесными племенами или образовывали собств. культурные области.
В лесной зоне Верхнего Понеманья и Подвинья, Поднепровья и Поочья традиции бронзового века продолжала штрихованной керамики культура, на основе преим. местных культур сложились днепро-двинская культура, дьяковская культура. На ранних этапах их развития железо хотя и было распространено, но не стало доминирующим сырьём; памятники этого круга археологи по массовым находкам костяных изделий на осн. объектах раскопок – городищах характеризовали как «костеносные городища». Массовое использование железа здесь начинается ок. кон. 1-го тыс. до н. э., когда происходят изменения и в др. областях культуры, отмечаются миграции. Поэтому, напр., в отношении культур штрихованной керамики и дьяковской исследователи выделяют как разные образования соответствующие «раннюю» и «позднюю» культуры.
По происхождению и облику ранней дьяковской культуре близка примыкавшая с востока городецкая культура. К рубежу эр происходит существенное расширение её ареала на юг и север, до таёжных районов поречья Ветлуги. Около рубежа эр в её ареал продвигается население из-за Волги; от Суры до рязанского Поочья формируются культурные группы, связанные с традицией Андреевского кургана. На их основе сложились культуры позднего Ж. в., связанные с носителями финно-волжских языков.
Юж. зону лесного Поднепровья занимали милоградская культура и юхновская культура, в которых прослеживается значит. влияние скифской культуры и Латена. Неск. волн миграций из висло-одерского региона привели к появлению на Волыни поморской и пшеворской культур, формированию на б. ч. юга лесного и лесостепного Поднепровья зарубинецкой культуры. Её, наряду с окксывской, пшеворской, поянешти-лукашевской культурой, выделяют в круг «латенизированных», отмечая особое влияние культуры Латен. В 1 в. н. э. зарубинецкая культура пережила распад, но на основе её традиций, при участии более сев. населения, формируются памятники позднезарубинецкого горизонта, лёгшие в основу киевской культуры, определявшей культурный облик лесного и части лесостепного Поднепровья в 3–4 вв. н. э. На основе волынских памятников пшеворской культуры в 1 в. н. э. формируется зубрецкая культура. С культурами, воспринявшими компоненты поморской культуры, прежде всего по т. н. зарубинецкой линии, исследователи связывают формирование славян.
В сер. 3 в. н. э. от Нижнего Дуная до Северского Донца сложилась черняховская культура, в чём значимую роль сыграла вельбарская культура, распространение которой на юго-восток связывают с миграциями готов и гепидов. Крушение обществ.-политич. структур, соотносимых с черняховской культурой, под ударами гуннов в кон. 4 в. н. э. знаменовало начало новой эпохи в истории Европы – Великого переселения народов.
На северо-востоке Европы начало Ж. в. связано с ананьинской культурно-историч. областью. На территории сев.-зап. России и части Финляндии распространены культуры, в которых компоненты ананьинских и текстильной керамики культур переплетаются с местными (лууконсари-кудома, поздняя каргопольская культура, позднебеломорская и др.). В бассейнах рек Печоры, Вычегды, Мезени, Сев. Двины появляются памятники, в керамике которых продолжалось развитие гребенчатой орнаментальной традиции, связанной с лебяжской культурой, в то время как новые орнаментальные мотивы свидетельствуют о взаимодействии с прикамскими и зауральскими группами населения.
К 3 в. до н. э. на основе ананьинской складываются общности пьяноборской культуры и гляденовской культуры (см. Гляденово). Верхней границей культур пьяноборского круга ряд исследователей считают сер. 1-го тыс. н. э., другие выделяют для 3–5 вв. мазунинскую культуру, азелинскую культуру и др. Новый этап историч. развития связан с рядом миграций, в т. ч. появлением памятников круга Харино, приведших к формированию ср.-век. культур, связанных с носителями совр. пермских языков.
В горно-лесных и таёжных районах Урала и Зап. Сибири в раннем Ж. в. были распространены крестовой керамики культура, иткульская культура, гребенчато-ямочной керамики культура западносибирского круга, усть-полуйская культура, кулайская культура, белоярская, новочёкинская, богочановская и др.; в 4 в. до н. э. здесь сохранялась ориентация на цветную металлообработку (с иткульской культурой связан центр, снабжавший мн. районы, в т. ч. степные, сырьём и изделиями из меди), в некоторых культурах распространение чёрной металлургии относится к 3-й трети 1-го тыс. до н. э. Этот культурный круг связывают с предками носителей части совр. угорских языков и самодийских языков.
Южнее находилась область лесостепных культур Зап. Сибири, сев. периферии мира кочевников, связываемая с юж. ветвью угров (воробьёвская и носиловско-баитовская культуры; их сменили саргатская культура, гороховская культура). В лесостепном Приобье во 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. распространились кижировская, староалейская, каменская культуры, которые иногда объединяют в одну общность. Часть лесостепного населения была вовлечена в миграции сер. 1-го тыс. н. э., другая часть по Иртышу передвинулась на север (потчевашская культура). По Оби на юг, вплоть до Алтая, шло распространение кулайской культуры (верхнеобская культура). Оставшееся население, связанное с традициями саргатской и каменской культур, в эпоху Средневековья было тюркизировано.
В лесных культурах Вост. Сибири (поздняя ымыяхтахская культура, пясинская, цэпаньская, усть-мильская и др.) изделия из бронзы немногочисленны, преим. импортные, обработка железа появляется не ранее кон. 1-го тыс. до н. э. из Приамурья и Приморья. Эти культуры оставлены подвижными группами охотников и рыболовов – предков юкагир, сев. части тунгусо-маньчжурских народов, чукчей, коряков и др.
Восточные районы Азии. В культурах рос. Дальнего Востока, северо-востока Китая и Кореи бронзовый век не выражен столь ярко, как в Сибири или в более юж. районах, но уже на рубеже 2–1-го тыс. до н. э. здесь началось освоение железа в рамках урильской культуры и янковской культуры, а затем сменивших их талаканской, ольгинской, польцевской культуры и др. близких им культур с территории Китая (ваньяньхэ, гунтулин, фэнлинь) и Кореи. Некоторые из этих культур связываются с предками юж. части тунгусо-маньчжурских народов. Более сев. памятники (лахтинская, охотская, усть-бельская и др. культуры) являются ответвлениями ымыяхтахской культуры, которые в сер. 1-го тыс. до н. э. достигают Чукотки и, взаимодействуя с палеоэскимосами, участвуют в формировании древнеберингоморской культуры. О наличии железных резцов свидетельствуют прежде всего сделанные с их помощью поворотные наконечники костяных гарпунов.
На территории Кореи изготовление орудий из камня преобладало на протяжении бронзового века и начала Ж. в., из металла делали в осн. оружие, некоторые типы украшений и др. Распространение железа относят к сер. 1-го тыс. до н. э., когда здесь складывалось объединение Чосон; более поздняя история этих культур связана с кит. завоеваниями, формированием и развитием местных государств (Когурё и др.). На Японских о-вах железо появилось и получило распространение в ходе развития Яёй культуры, в рамках которой во 2 в. н. э. сложились племенные союзы, а затем гос. образование Ямато. В Юго-Вост. Азии начало Ж. в. приходится на эпоху формирования первых государств.
Африка. В средиземноморских областях, значит. части бассейна Нила, у Красного м. становление Ж. в. происходило на основе культур бронзового века, в рамках цивилизаций (Египет Древний, Мероэ), в связи с появлением колоний из Финикии, расцветом Карфагена; к кон. 1-го тыс. до н. э. средиземноморская Африка стала частью Рим. империи.
Особенностью развития более юж. культур является отсутствие бронзового века. Проникновение металлургии железа к югу от Сахары часть исследователей связывают с влиянием Мероэ. Всё больше аргументов высказывается в пользу др. точки зрения, согласно которой важную роль в этом играли пути через Сахару. Таковыми могли быть «дороги колесниц», реконструируемые по наскальным изображениям, они могли проходить через Феццан, а также там, где сложилось древнее гос-во Гана, и т. д. В ряде случаев произ-во железа могло сосредоточиваться в специализир. районах, монополизироваться их жителями, а кузнецы – образовывать замкнутые сообщества; общины разной экономич. специализации и уровня развития соседствовали. Всё это, а также слабая археологич. изученность континента делают наше представление о развитии здесь Ж. в. весьма гипотетичным.
В Зап. Африке древнейшие свидетельства производства железных изделий (2-я пол. 1-го тыс. до н. э.) связывают с культурой Нок, её соотношение с синхронными и более поздними культурами во многом не ясно, но не позднее 1-й пол. 1-го тыс. н. э. железо было известно во всей Зап. Африке. Однако даже на памятниках, связанных с гос. образованиями кон. 1-го тыс. – 1-й пол. 2-го тыс. н. э. (Игбо-Укву, Ифе, Бенин и др.), изделий из железа немного, в колониальный период оно было одним из предметов ввоза.
На вост. побережье Африки к Ж. в. относят культуры Азания, причём в отношении их есть сведения об импорте железа. Важный этап в истории региона связан с развитием торговых поселений при участии выходцев из юго-зап. Азии, прежде всего мусульман (таких как Килва, Могадишо и др.); центры по производству железа известны для этого времени по письм. и археологич. источникам.
В бассейне Конго, внутр. районах Вост. Африки и южнее распространение железа связывают с культурами, принадлежащими традиции «керамики с вогнутым дном» («ямкой на дне» и т. п.) и близкими ей традициями. Начало металлургии в отд. местах этих регионов относят к разным отрезкам 1-й пол. (не позднее середины) 1-го тыс. н. э. Мигранты из этих земель, вероятно, впервые принесли железо и в Юж. Африку. Ряд возникавших «империй» в бассейне рек Замбези, Конго (Зимбабве, Китара и др.) были связаны с экспортом золота, слоновой кости и др.
Новый этап в истории Африки южнее Сахары связан с появлением европ. колоний.
Дополнительная литература:
Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. М., 1973–1974. Кн. 1–2;
Coghlan H. H. Notes on prehistoric and early iron in the Old World. Oxf., 1977;
Waldbaum J. C. From bronse to iron. Gött., 1978;
The coming of the age of iron. New Haven; L., 1980;
Железный век Африки. М., 1982;
Археология Зарубежной Азии. М., 1986;
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Иллюстрации:
Железные ножи из погребения близ горы Олимп. 11–8 вв. до н. э. Археологический музей (Дион, Греция). Архив БРЭ;
Архив БРЭ;
Архив БРЭ;
Меч в ножнах с антропоморфной рукояткой. Железо, бронза. Культура Латен (2-я пол. 1-го тыс. до н. э.). Метрополитен-музей (Нью-Йорк). Архив БРЭ;
Парадный боевой топор из кургана Келермес-1 (Кубань). Железо, золото. Кон. 7 – нач. 6 вв. до н. э. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ;
Железный наконечник стрелы, инкрустированный золотом и серебром, из кургана Аржан-2 (Тува). 7 в. до н. э. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ;
Железные изделия из могильника Барсовский III (Сургутское Приобье). 6–2/1 вв. до н. э. (по В. А. Борзунову, Ю. П. Чемякину). Архив БРЭ.
Авторы статьи: И. О. Гавритухин, А. Р. Канторович, С. В. Кузьминых.