Ремесло́

Ремесло́ — 1) мелкое ручное производство, вид деятельности (по изготовлению изделий либо в сфере услуг), основанный на ручном труде, обычно без использования специальных механизмов; занимавшиеся «искусствами» скульпторы и художники, позднее и книгопечатники также считались ремесленниками; к «бесчестным» (позорным) Р. в разное время относили кожевников, пастухов, банщиков, цирюльников, палачей и др.; 2) профессия, занятие — совокупность специализированных знаний и навыков, владение которыми позволяет ремесленнику изготавливать относящиеся к этому Р. изделия; 3) то же, что корпорация, цех .

Р. возникло с началом производственной деятельности человека, прошло длительный путь развития от домашнего до профессионального (работа на заказ, позднее — на рынок), исторически связанного с появлением и развитием городов как ремесленных и торговых центров, обеспечивало основной объем производства до промышленной революции , когда было вытеснено фабрично-­заводской промышленностью. Первыми в особые занятия выделялись технически более сложные или жизненно важные Р. (кузнечное, ювелирное, строительное дело и др.); на протяжении многих столетий самым передовым Р. было сукноделие. Развитие Р. долгое время определялось специализацией: разделением по видам сырья, основным процессам или этапам работы (в сукноделии: прядение, ткачество, валяние, стрижка сукна и др.; изготовление новой обуви в отличие от починки старой и т. д.), номенклатурой изделий. Успешно существует в производстве художественных изделий и работе по индивидуальным заказам.

Лит. : Рыбаков Б. А . Ремесло Древней Руси. М., 1948; Левицкий Я . А . Города и городское ремесло в Англии в X–XII вв. М., 1960; Сванидзе А. А. Ремесло и ремесленники средневековой Швеции. М., 1967; Ее же. Деревенские ремесла в средневековой Европе. М., 1981; Харитонович Д. Э . Ремесло и искусство (Социокультурный образ западноевропейского средневекового ремесленника) // Одиссей. Человек в истории. 1992. М., 1994. С. 160–175; Kaplan S. L . Le meilleur pain du monde. Les boulangers de Paris aux XVIIIe siècle. Paris, 1996; Тогоева О. И . «Ремесло» воровства в средневековой Франции // Вопросы истории. 1998. № 5. С. 152–155; Шевеленко А. Я. Техника городских ремесел // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 2. М., 1999. С. 124–142; Roch J.-L. Métiers // Dictionnaire du Moyen Âge. Paris, 2002. P. 919–920; Boucard D . Dictionnaire des outils et instruments pour la plupart des métiers. Paris, 2006; Sennett R . The Craftsman. New Haven (Conn.), 2008; Craft Treatises and Handbooks. The Dissemination of Technical Knowledge in the Middle Ages / Ed. R. Córdoba. Turnhout, 2013; Кириллова Е. Н . История ремесла во Франции XIII–XVIII веков: стать мастером. СПб., 2019; Келлер А. В . Artifex Petersburgensis. Ремесло Санкт-­Петербурга XVIII — начала XX века (административно-­законодательный и социально-­экономический аспекты). СПб., 2020. Е. Н. Кириллова .