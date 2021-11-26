ПОМОРСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОМОРСКАЯ КУЛЬТУРА (польское kultura pomorska; восточнопоморская культура, вейхеровско-кротошинская культура; устаревшие названия - культура ящичных погребений, культура лицевых урн) - археологическая культура VII/VI-III веков до нашей эры на территории восточной и центральной части Польского Поморья, бассейна Вислы, большая часть бассейна Варты и правобережья Одры, западной части бассейна Припяти.
Её южные и восточные районы некоторые исследователи выделяют в культуру подклёшевых погребений или объединяют с Поморской культурой в рамках поморско-подклёшевой культуры, но чаще и для этих памятников употребляется название «Поморская культура». При датировке памятников Поморской культуры в основном используется номенклатура периодов Гальштата и Латена.
Небольшие селища с остатками наземных домов столбовой конструкции или полуземлянок (до 30 м2; известны 2-камерные), отапливавшихся очагами. Могильники грунтовые, в некоторых случаях обнаружены следы надмогильных дерев. сооружений, в Поморье известны курганы. Трупосожжения; останки собирали в урны, которые (иногда до 30) помещали в каменные ящики. Их вытесняют одиночные погребения в ямах и урнах, в том числе накрытые сосудами, нередко крупным перевёрнутым - «клёшем». Инвентарь, особенно в поздних погребениях, беден. Керамика лепная, представлена горшками, часто специально ошершавленными с помощью нанесения жидкой глины с крупными примесями («хроповатыми»), иногда украшенными пальцевыми защипами по венчику; часто лощёными или тщательно заглаженными были миски, вазы, кружки, кубки, крышки, тарелки-диски. Характерны «лицевые урны» - использовавшиеся для погребений сосуды, как правило, расширяющиеся в нижней части, верхняя часть которых моделирована в виде человеческого лица. Иногда их дополняли металлическими деталями убора (гривнами, браслетами, надетыми на «шею», серьгой в «ухе»), керамической крышкой. Показательна прочерченная, имеющая белое заполнение орнаментация (композиции из линий, иногда фигуры) темнолощёных сосудов, восходящая к традициям восточновеликопольского варианта лужицкой культуры. Прослеживается постепенная схематизация изображений на «лицевых урнах», а в IV веке такие урны исчезают. Металлические изделия Поморской культуры - тех же типов, что и у других центрально-европейских культур. В основе хозяйства - земледелие (зерновые, бобовые, лён) и животноводство.
Поморская культура сложилась на рубеже фаз Гальштат С и D и на фазе Гальштат D на востоке территории Польского Поморья на основе велковейской культуры (фазы), восходящей к кашубской группе лужицкой культуры, испытывая и влияние культуры «домовидных урн» с северной части территории Центральной Германии. Затем Поморская культура распространилась на территорию центральной части Польского Поморья и её носители начали экспансию на юг, где ассимилировали часть носителей лужицкой культуры, хотя их анклавы сохранялись до IV века. Ряд исследователей считают, что расселению мобильных групп носителей Поморской культуры способствовала гибкость хозяйственного уклада, адаптировавшегося к климатическим изменениям. В IV веке Поморская культура расширила свой ареал до территорий Верхней Силезии, Малой Польши, Западного Полесья и Западной Волыни. Поморскую культуру на севере сменила оксывская культура, на большей части ареала - пшеворская культура, на востоке - зарубинецкая культура. Роль Поморской культуры в их формировании остаётся предметом дискуссии.