ПОМОРСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОМОРСКАЯ КУЛЬТУРА (польское kultu­ra pomorska; вос­точ­но­по­мор­ская куль­тура, вейхе­ров­ско-кро­то­шин­ская куль­ту­ра; ус­таревшие на­зва­ния - куль­ту­ра ящич­ных по­гре­бе­ний, куль­ту­ра ли­це­вых урн) - археологическая культура VII/VI-III веков до нашей эры на территории восточной и центральной части Польского Поморья, бассейна Вислы, большая часть бассейна Варты и правобережья Одры, западной части бассейна Припяти.

Её юж­ные и восточные рай­оны не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли вы­де­ля­ют в куль­ту­ру под­клё­ше­вых по­гре­бе­ний или объ­еди­ня­ют с Поморской культурой в рам­ках по­мор­ско-под­клё­ше­вой куль­ту­ры, но ча­ще и для этих па­мят­ни­ков упот­реб­ля­ет­ся название «Поморская культура». При да­ти­ров­ке па­мят­ни­ков Поморской культуры в основном ис­поль­зу­ет­ся но­менк­ла­ту­ра пе­рио­дов Галь­шта­та и Ла­те­на.

Не­боль­шие се­ли­ща с ос­тат­ка­ми на­зем­ных до­мов стол­бо­вой кон­ст­рук­ции или по­лу­зем­ля­нок (до 30 м2; из­вест­ны 2-ка­мер­ные), ота­п­ли­вав­ших­ся оча­га­ми. Мо­гиль­ни­ки грун­то­вые, в не­ко­то­рых слу­ча­ях об­на­ру­же­ны сле­ды над­мо­гиль­ных де­рев. со­ору­же­ний, в По­мо­рье из­вест­ны кур­га­ны. Тру­по­сож­же­ния; ос­тан­ки со­би­ра­ли в ур­ны, ко­то­рые (ино­гда до 30) по­ме­ща­ли в ка­мен­ные ящи­ки. Их вы­тес­ня­ют оди­ноч­ные по­гре­бе­ния в ямах и ур­нах, в том числе на­кры­тые со­су­да­ми, не­ред­ко круп­ным пе­ре­вёр­ну­тым - «клё­шем». Ин­вен­тарь, осо­бен­но в позд­них по­гре­бе­ни­ях, бе­ден. Ке­ра­ми­ка леп­ная, пред­став­ле­на горш­ка­ми, час­то спе­ци­аль­но ошер­шав­лен­ны­ми с по­мо­щью на­не­се­ния жид­кой гли­ны с круп­ны­ми при­ме­ся­ми («хро­по­ва­ты­ми»), ино­гда ук­ра­шен­ны­ми паль­це­вы­ми за­щи­па­ми по вен­чи­ку; час­то ло­щё­ны­ми или тща­тель­но за­гла­жен­ны­ми бы­ли мис­ки, ва­зы, круж­ки, куб­ки, крыш­ки, та­рел­ки-дис­ки. Ха­рак­тер­ны «ли­це­вые ур­ны» - ис­поль­зо­вав­шие­ся для по­гре­бе­ний со­су­ды, как пра­ви­ло, рас­ши­ряю­щие­ся в ниж­ней час­ти, верх­няя часть ко­то­рых мо­де­ли­ро­ва­на в ви­де че­ло­ве­че­ско­го ли­ца. Ино­гда их до­пол­ня­ли ме­тал­лическими де­та­ля­ми убо­ра (грив­на­ми, брас­ле­та­ми, на­де­ты­ми на «шею», серь­гой в «ухе»), ке­ра­мической крыш­кой. По­ка­за­тель­на про­чер­чен­ная, имею­щая бе­лое за­пол­не­ние ор­на­мен­та­ция (ком­по­зи­ции из ли­ний, ино­гда фи­гу­ры) тем­но­ло­щё­ных со­су­дов, вос­хо­дя­щая к тра­ди­ци­ям вос­точ­но­ве­ли­ко­поль­ско­го ва­ри­ан­та лу­жиц­кой куль­ту­ры . Про­сле­жи­ва­ет­ся по­сте­пен­ная схе­ма­ти­за­ция изо­бра­же­ний на «ли­це­вых ур­нах», а в IV веке та­кие ур­ны ис­че­за­ют. Ме­тал­лические из­де­лия Поморской культуры - тех же ти­пов, что и у дру­гих центрально-ев­ропейских куль­тур. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (зер­но­вые, бо­бо­вые, лён) и жи­вот­но­вод­ст­во.

Поморская культура сло­жи­лась на ру­бе­же фаз Галь­штат С и D и на фа­зе Галь­штат D на вос­то­ке тер­ри­то­рии Поль­ско­го По­мо­рья на ос­но­ве вел­ко­вей­ской куль­ту­ры (фа­зы), вос­хо­дя­щей к ка­шуб­ской груп­пе лу­жиц­кой куль­ту­ры, ис­пы­ты­вая и влия­ние куль­ту­ры «до­мо­вид­ных урн» с северной час­ти тер­ри­то­рии Центральной Гер­ма­нии. За­тем Поморская культура рас­про­стра­ни­лась на тер­ри­то­рию центральной час­ти Поль­ско­го По­мо­рья и её но­си­те­ли на­ча­ли экс­пан­сию на юг, где ас­си­ми­ли­ро­ва­ли часть но­си­те­лей лу­жиц­кой куль­ту­ры, хо­тя их анк­ла­вы со­хра­ня­лись до IV века. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют, что рас­се­ле­нию мо­биль­ных групп но­си­те­лей Поморской культуры спо­соб­ст­во­ва­ла гиб­кость хо­зяйственного ук­ла­да, адап­ти­ро­вав­ше­го­ся к кли­ма­тическим из­ме­не­ни­ям. В IV веке Поморская культура рас­ши­ри­ла свой аре­ал до тер­ри­то­рий Верх­ней Си­ле­зии, Ма­лой Поль­ши, Западного По­ле­сья и Западной Во­лы­ни. Поморскую культуру на се­ве­ре сме­ни­ла ок­сыв­ская куль­ту­ра, на большей части ареа­ла - пше­вор­ская куль­ту­ра, на вос­то­ке - за­ру­би­нец­кая куль­ту­ра. Роль Поморской культуры в их фор­ми­ро­ва­нии ос­та­ёт­ся пред­ме­том дис­кус­сии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)