ПОДКУМСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПОДКУМСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в Ки­сло­вод­ской кот­ло­ви­не, близ реки Под­ку­мок и од­но­имён­ных по­сёл­ка и железно-дорожной стан­ции (Пред­гор­ный район Став­ро­поль­ско­го края, Рос­сия).

Вклю­чает кур­ган­ные груп­пы № 1-3 (воз­мож­но, май­коп­ской куль­ту­ры и се­ве­ро­кав­каз­ской куль­ту­ры), се­ли­ще ко­бан­ской куль­ту­ры, грун­то­вые мо­гиль­ни­ки конца II-го тысячелетия до нашей эры (№ 4), ко­бан­ской куль­ту­ры (№ 3), I-III века нашей эры (№ 1 и 2).

Наи­бо­лее изу­чен и из­вес­тен грун­то­вый мо­гиль­ник № 1, рас­по­ло­жен­ный на воз­вы­шен­но­сти, при­мы­каю­щей к пой­ме пра­во­го бе­ре­га реки Под­ку­мок, на­про­тив железно-дорожной стан­ции. На­ход­ки в хо­де раз­ру­ше­ний па­мят­ни­ка с 1960-х годов. В 1970 году А.П. Ру­нич дос­ле­до­вал 1 по­гре­бе­ние; рас­коп­ки М.П. Аб­ра­мо­вой в 1972-1975 годы (49 по­гре­бе­ний), Я.Б. Бе­ре­зи­на в 1990 году (4 по­гре­бе­ния). По­гре­баль­ные со­ору­же­ния в основном для не­од­нократ­ных за­хо­ро­не­ний - ка­та­ком­бы (пре­об­ла­да­ют с па­рал­лель­ны­ми длин­ной осью вход­ной ямы и ка­ме­ры, ре­же эти оси пер­пен­ди­ку­ляр­ны; зна­чительная часть - 2-ка­мер­ные), из­ред­ка ямы (в том числе с кам­ня­ми на по­верх­но­сти или в за­сы­пи). Со­хран­ность ко­ст­ных ос­тан­ков пло­хая; за­фик­си­ро­ва­ны в основном вы­тя­ну­тые на спи­не тру­по­по­ло­же­ния. По­гре­баль­ный ин­вен­тарь: ке­ра­мические со­су­ды, сде­лан­ные на кру­ге, ору­жие, уз­да, зер­ка­ла, ре­мен­ные гар­ни­ту­ры, фи­бу­лы, бу­сы, но­жи, осел­ки и другое I - 1-й половины III веков. Этот мо­гиль­ник, на­ря­ду с Клин-Яр III, от­но­сит­ся к опор­ным для изу­че­ния ис­то­рии Ки­сло­вод­ской кот­ло­ви­ны в сар­мат­ское вре­мя. М.П. Аб­ра­мо­ва от­но­си­ла мо­гиль­ник к па­мят­ни­кам пред­а­лан­ской или ран­не­алан­ской куль­ту­ры (смотреть Ала­ны ). В.Ю. Ма­ла­шев пред­гор­ные па­мят­ни­ки Пя­ти­го­рья и Верх­ней Ку­ба­ни вы­де­ля­ет в груп­пу «Под­ку­мок - Ху­ма­ра», сло­жив­шую­ся в хо­де ми­гра­ций час­ти на­се­ле­ния с тер­ри­то­рий За­те­ре­чья и Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рии (груп­па Ниж­ний Джу­лат - Че­гем - За­ман­кул) и лишь ис­пы­ты­вав­шую влия­ние алан­ской куль­ту­ры на ран­нем эта­пе её раз­ви­тия.

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