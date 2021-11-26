ОДОН

ОДОН - мно­го­слой­ное по­се­ле­ние на пра­вом бе­ре­гу реки Ту­ман­ган, близ современного гогода Хве­рён (пров. Хам­гён-Пук­то, КНДР).

Да­ти­ру­ет­ся около 1-й половины 1-го тысячелетия до н. э. (толь­ко Хван Ги Дон и не­ко­то­рые другие северо-корейские ар­хео­ло­ги от­но­сят ран­ние эта­пы Одона к пе­рио­ду в рам­ках XXV-XX веков до н. э.). От­кры­то до 1945 года. Рас­коп­ки про­во­ди­лись в 1954-1955 годах под руководством То Ю Хо; ис­сле­до­вано около 4000 м2, 8 под­пря­мо­уголь­ных в пла­не по­лу­зем­ля­нок кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции (5-10×4-7 м, про­ме­жут­ки ме­ж­ду опо­ра­ми за­пол­не­ны гли­ной, сме­шан­ной с тро­ст­ни­ком). По­гре­бе­ний не вы­яв­ле­но, но в жи­ли­щах на­ходили обож­жён­ные че­ло­ве­че­ские кос­ти. В наи­бо­лее ран­нем жи­ли­ще № 2 ору­дия из об­си­диа­на со­че­та­ют­ся с кра­ше­ной ке­ра­ми­кой; для бо­лее позд­них ком­плек­сов по­ка­за­тель­ны шли­фо­ван­ные слан­це­вые кли­но­вид­ные то­по­ры, пле­чи­ко­вые мо­ты­ги, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, ке­ра­ми­ка с гре­бен­ча­тым ор­на­мен­том; в жи­ли­ще № 6 (оче­вид­но, са­мом позд­нем) най­де­ны ос­тат­ки же­лез­ных из­де­лий. Ке­ра­ми­ка леп­ная - ба­ноч­ные и горш­ко­вид­ные со­су­ды, пиа­лы; пряс­ли­ца. Ка­мен­ный ин­вен­тарь вклю­ча­ет то­по­ры, пес­ты, зер­но­тёр­ки, жат­вен­ные но­жи. Из кос­ти из­готов­ля­ли но­жи, мо­ты­ги, на­ко­неч­ни­ки стрел. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - вы­ра­щи­ва­ние про­са обык­но­вен­но­го (Pa­ni­cum mi­liaceum), фа­со­ли уг­ло­ва­той (Pha­seo­lus angularis), воз­мож­но, сои; сви­но­вод­ство. Одон дол­гое вре­мя был од­ним из эта­ло­нов для изу­че­ния брон­зо­вого ве­ка на тер­ри­то­рии Ко­реи. В современных ис­сле­до­ва­ни­ях ран­ние ма­те­риа­лы из Одона вклю­ча­ют в куль­ту­ру Бо­мый-Ку­сок 2 (2-я половина 2-го - начало 1-го тысячелетия до н. э.; территория Северо-Восточной Кореи); в бо­лее позд­ней ке­ра­ми­ке от­ме­че­но сход­ст­во с поль­цев­ской куль­ту­рой При­аму­рья.

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