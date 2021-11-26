НАБТА-ПЛАЯ На чтение: 1 минута

Груп­па ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в За­пад­ной пус­ты­не на юге Егип­та .

(На­бта-Плайа), Рас­по­ло­же­на в 100 км к за­па­ду от Абу-Сим­бе­ла, в од­но­им. кот­ло­ви­не (пл. ок. 5000 км2), бас­сей­не древ­не­го се­зон­но­го озе­ра. Ис­сле­до­ва­ния под рук. амер. ан­тро­по­ло­га Ф. Уэн­дор­фа с 1970-х гг. Древ­ней­шие сто­ян­ки от­но­сят­ся к эпи­па­ле­о­ли­ту (11–10-е тыс. до н. э.); ха­рак­тер­ны мик­ро­ли­тич. ка­мен­ные ору­дия. Пред­по­ла­га­ют, что с Н.-П. свя­зан древ­ней­ший центр не­оли­ти­за­ции (см. в ст. Нео­лит ) на тер­ри­то­рии Егип­та; не­со­мнен­но – один из древ­ней­ших в Аф­ри­ке. До­ме­сти­ка­ция круп­но­го ро­га­то­го ско­та на­ча­лась в Н.-П., по не­ко­то­рым оцен­кам, уже в 9-м тыс. до н. э., хо­тя в хо­зяй­ст­ве пре­об­ла­да­ли охо­та (га­зель, за­яц) и со­би­ра­тель­ст­во (сор­го, про­со, бо­бо­вые и др.); с кон. 7-го или нач. 6-го тыс. до н. э. по­яв­ля­ют­ся одо­маш­нен­ные ов­цы и ко­зы, по-ви­ди­мо­му из Юго-Зап. Азии. К не­оли­ту Н.-П. от­но­сит­ся воз­ник­но­ве­ние по­се­ле­ний с ли­ней­ной пла­ни­ров­кой, с оча­га­ми и ко­лод­ца­ми для во­ды (ос­тат­ки до­мов не со­хра­ни­лись). Ке­ра­ми­ка – од­на из са­мых ран­них в Аф­ри­ке и в ми­ре (см. в ст. Ке­ра­ми­ка ), с 9–8-го тыс. до н. э. из­вест­ны боль­шие ча­ше­вид­ные со­су­ды со стен­ка­ми тол­щи­ной 4,5–10 мм, с на­сеч­ка­ми по вен­чи­ку и на­не­сён­ным греб­нем из рыбь­ей кос­ти ор­на­мен­том в ви­де волн или се­ток. Око­ло кон. 6-го тыс. до н. э. по­яв­ля­ют­ся глад­кие тон­ко­стен­ные со­су­ды, верх ко­то­рых име­ет чёр­ный цвет в ре­зуль­та­те тер­мо­об­ра­бот­ки. Сре­ди др. на­хо­док: мно­го ка­мен­ных тё­роч­ни­ков; ка­мен­ные ору­дия на от­ще­пах и пла­сти­нах. В 6–5-м тыс. до н. э. в Н.-П. на пло­ща­ди ок. 3 км2 соз­дан ме­га­ли­тич. ком­плекс из вер­ти­каль­но по­став­лен­ных пес­ча­ни­ко­вых бло­ков (их выс. до 3 м, ши­ри­на до 2 м). Он вклю­ча­ет не ме­нее 5 ли­ний, ори­ен­ти­ро­ван­ных по сто­ро­нам све­та или по звёз­дам и схо­дя­щих­ся к еди­но­му цен­тру, об­ра­зо­ван­но­му груп­пой ме­га­ли­тов (не­ко­то­рые об­ра­бо­та­ны). На сев.-вост. пе­ри­фе­рии ком­плек­са – кру­го­вая кон­ст­рук­ция (диа­метр 4 м) из вер­ти­каль­но стоя­щих кам­ней («ка­лен­дар­ный круг»; рис.), пред­по­ло­жи­тель­но для оп­ре­де­ле­ния лет­не­го солн­це­стоя­ния. Ком­плекс счи­та­ет­ся од­ним из древ­ней­ших со­ору­же­ний для ас­тро­но­мич. на­блю­де­ний. Не­по­да­лё­ку от ме­га­ли­тов най­де­ны мо­ги­лы круп­но­го ро­га­то­го ско­та под не­боль­ши­ми кур­га­на­ми из кам­ней (вы­де­ля­ет­ся на­ход­ка пол­но­го ске­ле­та ко­ро­вы в яме, об­ма­зан­ной гли­ной, с та­ма­ри­ско­вым пе­ре­кры­ти­ем, под кур­га­ном выс. 1 м и диа­мет­ром 8 м). По мне­нию Уэн­дор­фа, в Н.-П. на­хо­дил­ся ре­гио­наль­ный куль­то­вый центр ско­то­во­дов не­оли­та, имев­ших слож­ную со­ци­аль­ную ор­га­ни­за­цию. Его упа­док в 4-м тыс. до н. э., ско­рее все­го, был обу­слов­лен ис­су­ше­ни­ем кли­ма­та и окон­ча­тель­ным опус­ты­ни­ва­ни­ем Са­ха­ры . По од­ной из ги­по­тез, с Н.-П. свя­за­ны ис­то­ки ба­да­рий­ской куль­ту­ры до­ди­на­стич. Егип­та.

Автор статьи: Д. Б. Пру­са­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)