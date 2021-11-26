МОГИЛЬНИКОВ С КАМЕННЫМИ ОГРАДКАМИ КУЛЬТУРА

МОГИЛЬНИКОВ С КАМЕННЫМИ ОГРАДКАМИ КУЛЬТУРА (нем. die Tarandgräber­kultur) - археологическая культура второй половины I тыс. до н.э. - первой половины I тыс. н.э. на территории Северной Лат­вии, Эс­то­нии, Южной Фин­лян­дии.

Еди­нич­ные па­мят­ни­ки есть на тер­ри­то­рии Ле­нин­град­ской, Псков­ской, Нов­го­род­ской об­лас­тей Рос­сии. Боль­шин­ст­во па­мят­ни­ков - I-IV веков н. э.

Ха­рак­тер­ны по­гре­баль­ные кон­струк­ции (мо­гут при­мы­кать друг к дру­гу) в ви­де пря­мо­уголь­ных оградок из ка­мен­ных плит и ва­лу­нов, ино­гда с сек­ция­ми; внут­ри - слои мел­ких кам­ней, ос­тан­ки по­сле тру­по­сож­же­ний, про­из­ве­дён­ных в другом мес­те, ин­вен­тарь (фи­бу­лы и другие ук­ра­ше­ния, кин­жа­лы, втуль­ча­тые то­по­ры, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и дро­ти­ков, ум­бо­ны от щи­тов, брит­вы, пин­це­ты, но­жи, сер­пы, ко­са­ри, ко­сы-гор­бу­ши и др.), фраг­мен­ты ке­ра­мич . со­су­дов; внут­рен­нее и внеш­нее про­стран­ст­во пе­ре­ры­то ка­мен­ны­ми вы­мос­тка­ми и за­сып­ка­ми. Кла­ды в основном с ору­жи­ем, римскими мо­не­та­ми.

По­се­ле­ния поч­ти не изучены.

Могильников с каменными оградками культура сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве куль­ту­ры мо­гиль­ни­ков с ка­мен­ны­ми ящи­ка­ми (конец II - первая половина I тыс. до н. э.; в осном на тер­ри­то­рии ост­ров­ной и при­бреж­ной час­тей Северной Эс­то­нии). Связь с па­мят­ни­ка­ми по­сле­дую­ще­го вре­ме­ни, из­вест­ны­ми на пе­ри­фе­рии основного ареа­ла могильников с каменными оградками культуры (ти­па Про­оза на тер­ри­то­рии Северо-Западной Эс­то­нии, вен­дель­ско­го пе­рио­да - Фин­лян­дии, псков­ских длин­ных кур­га­нов куль­ту­ры), про­сле­жи­ва­ет­ся сла­бо.

Па­мят­ни­ки VI-VIII веков на тер­ри­то­рии Северной Лат­вии и Центральной Эс­то­нии изу­че­ны не­дос­та­точ­но. Прак­ти­че­ски все спе­циа­ли­сты счи­та­ют, что но­си­те­ли могильников с каменными оградками культуры го­во­ри­ли на при­бал­тий­ско-финских язы­ках.

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