МОГИЛЬНИКОВ С КАМЕННЫМИ ОГРАДКАМИ КУЛЬТУРА
МОГИЛЬНИКОВ С КАМЕННЫМИ ОГРАДКАМИ КУЛЬТУРА (нем. die Tarandgräberkultur) - археологическая культура второй половины I тыс. до н.э. - первой половины I тыс. н.э. на территории Северной Латвии, Эстонии, Южной Финляндии.
Единичные памятники есть на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской областей России. Большинство памятников - I-IV веков н. э.
Характерны погребальные конструкции (могут примыкать друг к другу) в виде прямоугольных оградок из каменных плит и валунов, иногда с секциями; внутри - слои мелких камней, останки после трупосожжений, произведённых в другом месте, инвентарь (фибулы и другие украшения, кинжалы, втульчатые топоры, наконечники копий и дротиков, умбоны от щитов, бритвы, пинцеты, ножи, серпы, косари, косы-горбуши и др.), фрагменты керамич. сосудов; внутреннее и внешнее пространство перерыто каменными вымостками и засыпками. Клады в основном с оружием, римскими монетами.
Поселения почти не изучены.
Могильников с каменными оградками культура сформировалась на основе культуры могильников с каменными ящиками (конец II - первая половина I тыс. до н. э.; в осном на территории островной и прибрежной частей Северной Эстонии). Связь с памятниками последующего времени, известными на периферии основного ареала могильников с каменными оградками культуры (типа Прооза на территории Северо-Западной Эстонии, вендельского периода - Финляндии, псковских длинных курганов культуры), прослеживается слабо.
Памятники VI-VIII веков на территории Северной Латвии и Центральной Эстонии изучены недостаточно. Практически все специалисты считают, что носители могильников с каменными оградками культуры говорили на прибалтийско-финских языках.