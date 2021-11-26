МИХЕЛЬСБЕРГ
МИХЕЛЬСБЕ́РГ. Археологическая культура энеолита - начала бронзового века, в основном, в бассейне Рейна.
Памятники известны до бассейнов среднего течения Сены на западе, верхнего течения Эльбы и Дуная на юго-востоке.
Радиоуглеродные даты - 4400-3500 лет до н. э., но в рамках общей европейской периодизации их, возможно, следует сузить до около 4000-3500 лет до н. э.
Названа по древнему поселению на холме Михельсберг близ г. Брухзаль (земля Баден-Вюртемберг, Германия), раскопки в 1880-х годах и конца 1890-х годов (К. Шумахера и другие), А. Даубера и В. Бауэра в 1949-1962 годах.
Михельсберг рассматривается как вариант воронковидных кубков культуры или как особая культура, входящая в сферу её взаимодействий (ранее их относили к концу неолита).
Выделяют пять периодов (Й. Люнинг).
Многие поселения имели системы рвов и валов с частоколами. На разных памятниках известны длинные столбовые или углублённые (с глиняной обмазкой дерев. конструкций) постройки, хозяйственные ямы. Изучались одиночные и групповые скорченные трупоположения в ямах.
Керамика лепная, неорнаментированная, в основном круглодонная: открытые и закрытые миски, кувшинообразные сосуды, горшки, плоские блюда, для кубков характерна тюльпанообразная форма (рисунок). Орудия из кремня (характерны полированные топоры и другие), кости; есть изделия из меди.
В основе хозяйства земледелие (ячмень, пшеница - однозернянка и полба, чечевица, горох, просо, мак, лён, косточковые), придомное животноводство (в основном крупный рогатый скот, а также свиньи, в меньшей степени - мелкий рогатый скот). Известна собака. Сохранялась весомая роль охоты.
Есть данные о металлургии меди и металлообработке, добыче соли, кремня в специальных выработках. В Михельсберге прослеживаются традиции предшествующих культур Рёссен, Шассе и других.
Прекращение жизни на ряде поселений Михельсберга связано с экологическими изменениями, вызванными аридизацией климата.
Для более позднего времени на территории Мильсберга известны памятники поздних групп культуры воронковидных кубков, баденской культуры, групп Вартберг, Хорген и других.