МАЦЗЯЯО

МАЦЗЯЯО - археологическая культура (около 2600–2100 годов до нашей эры) позднего неолита - неолита в верховьях рек Цзинхэ и Вэйхэ, бассейнах рек Сиханьшуй, Байлунцзян, Хуаншуй, Дасяхэ, Лу-Чу.

На­зва­на по по­се­ле­нию близ современной деревни Мац­зя­яо (уезд Линь­тао, бывший Ди­дао, провинция Гань­су; Ки­тай), от­кры­тому в 1923 году по­мощ­ни­ком Ю.Г. Ан­дер­со­на по фамилии Цзинь. Пер­во­на­чаль­но по­доб­ные па­мят­ни­ки из-за рас­пис­ной ке­ра­ми­ки на­зва­ли «гань­су­ское Ян­шао». В конце 1950-х годов Ся Най ввёл название «куль­ту­ра Мацзяяо»; мно­гие ар­хео­ло­ги вклю­ча­ли в неё па­мят­ни­ки, от­но­си­мые ны­не к куль­ту­рам Ши­лин­ся, Бань­шань, Ма­чан.

Ок­руг­лые и под­пря­мо­уголь­ные в пла­не по­лу­зем­лян­ки и на­зем­ные до­ма (в т. ч. на ут­рам­бо­ван­ной плат­фор­ме) с 1 цен­траль­ным и 4 уг­ло­вы­ми стол­ба­ми, оча­гом; ино­гда про­сле­жи­ва­ют гли­но­бит­ные сте­ны на уг­луб­лён­ном в зем­лю фун­да­мен­те. Есть золь­ные ямы; в не­ко­то­рых об­на­ру­же­ны обуг­лен­ные зёр­на про­са и чу­ми­зы; на дне од­ной - скор­чен­ный на бо­ку кос­тяк че­ло­ве­ка.

Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки , обыч­но око­ло по­се­ле­ний, до не­сколь­ких сот по­гре­бе­ний (в т. ч. кол­лек­тив­ные). Не­ко­то­рые мо­ги­лы с дро­мо­са­ми , вход в ко­то­рые за­кла­ды­вал­ся кам­ня­ми или жер­дя­ми. Тру­по­по­ло­же­ния вы­тя­ну­ты на спи­не или нич­ком, есть скор­чен­ные на бо­ку и вто­рич­ные; не­ред­ко в гро­бах из до­сок (стен­ки, дно, крыш­ка со­еди­ня­лись па­за­ми) или в ящи­ках из ка­мен­ных плит без дна (ино­гда так­же в де­ревянных гробах), дет­ские - в ке­ра­мических со­су­дах. На мо­гиль­ни­ке Цзун­жи вы­яв­ле­ны тру­по­сож­же­ния.

Ин­вен­тарь час­то мно­го­чис­лен­ный, со­су­ды ста­ви­ли у го­ло­вы или у сте­ны ямы. Ке­ра­ми­ка леп­ная, под­прав­лен­ная на мед­лен­ном кру­ге, наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны кор­ча­ги с руч­ка­ми-уш­ка­ми в средней час­ти ту­ло­ва; кув­ши­ны с рас­ши­ре­ни­ем в средней час­ти ту­ло­ва (в т. ч. с руч­ка­ми-уш­ка­ми в средней час­ти ту­ло­ва) и не­вы­со­кие, без ру­чек. Плос­ко­дон­ные мис­ки и ча­ши с верх­ним тор­цом, по­кры­тым рос­пи­сью (как в куль­ту­ре Бань­по-1); ча­ши на среднем под­до­не с ха­рак­тер­ной для них рос­пи­сью вол­ни­сты­ми ли­ния­ми; горш­ки. Ред­кие фор­мы: двух­гор­лые со­су­ды, кор­ча­ги с крыш­кой, би­ко­ни­че­ские кув­ши­ны с руч­ка­ми- уш­ка­ми, чай­ни­ки. Боль­шин­ст­во со­су­дов с рос­пи­ся­ми чёр­ной крас­кой, в т. ч. круп­ные, рас­пи­сан­ные пол­но­стью, что в других куль­ту­рах ред­кость.

Основные мо­ти­вы: «глаз и вихрь во­круг»; круг, рас­се­чён­ный вер­ти­каль­ной ли­ни­ей или кре­стом; «сет­ка», ко­то­рая мо­жет быть ча­стью ком­по­зи­ции или основным ком­по­нен­том ор­на­мен­таль­ной зо­ны; го­ри­зон­таль­ные тон­кие ли­нии по все­му кор­пу­су; «вол­на»; «двой­ная спи­раль»; «ло­кон»; «лис­ток» (ха­рак­те­рен для чаш); «фес­тон» (для ми­сок); «овал с ре­шёт­кой». Сре­ди изо­бра­зительных мотивов на внутренних сто­ро­нах ми­сок: ряд муж­чин, дер­жа­щих­ся за ру­ки; тан­цую­щие муж­чи­ны и жен­щи­ны. Многие фор­мы и ор­на­мен­ты та­кие же, как в куль­ту­ре Ши­лин­ся. Ка­мен­ные тёс­ла, но­жи пря­мо­уголь­ной и по­лу­лун­ной фор­мы (в т. ч. с от­вер­стия­ми), сер­пы, то­по­ры, мо­ты­ги, на­ко­неч­ни­ки стрел и гар­пу­нов, зер­но­тёр­ки; вы­со­кий уро­вень шли­фов­ки, резь­бы, свер­ле­ния. На по­се­ле­нии Линь­цзя най­ден нож из оло­вя­ни­стой брон­зы с вы­гну­той спин­кой, ко­то­рый счи­та­ет­ся од­ним из са­мых ран­них брон­зо­вых из­де­лий в Восточной Азии; там же - на­ход­ка вкла­дыше­во­го кин­жа­ла, лез­вия ко­то­ро­го об­ра­зо­ва­ны мик­ро­пла­стин­ка­ми, встав­лен­ны­ми в кос­тя­ную ос­но­ву.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - мо­тыж­ное зем­ле­де­лие (в основном про­со, так­же чу­ми­за, ко­но­п­ля для по­лу­че­ния во­лок­на), раз­ве­де­ние сви­ней, овец, со­бак; важ­ны охо­та (на оле­ней, ка­ба­нов), ры­бо­лов­ст­во.

Мацзяяо пред­ше­ст­ву­ет куль­ту­ра Ши­лин­ся, явственна их пре­ем­ст­вен­ность, не­смот­ря на хро­но­ло­гический раз­рыв. Мацзяяо - од­на из бо­га­тей­ших куль­тур рас­пис­ной ке­ра­ми­ки, от­лич­ная от бо­лее восточных об­лас­тей до­ли­ны Вэй­хэ. На её ос­но­ве фор­ми­ру­ет­ся по­сле­до­ва­тель­ность куль­тур Бань­шань и Ма­чан.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)