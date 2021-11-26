МАЦЗЯЯО
МАЦЗЯЯО - археологическая культура (около 2600–2100 годов до нашей эры) позднего неолита - неолита в верховьях рек Цзинхэ и Вэйхэ, бассейнах рек Сиханьшуй, Байлунцзян, Хуаншуй, Дасяхэ, Лу-Чу.
Названа по поселению близ современной деревни Мацзяяо (уезд Линьтао, бывший Дидао, провинция Ганьсу; Китай), открытому в 1923 году помощником Ю.Г. Андерсона по фамилии Цзинь. Первоначально подобные памятники из-за расписной керамики назвали «ганьсуское Яншао». В конце 1950-х годов Ся Най ввёл название «культура Мацзяяо»; многие археологи включали в неё памятники, относимые ныне к культурам Шилинся, Баньшань, Мачан.
Округлые и подпрямоугольные в плане полуземлянки и наземные дома (в т. ч. на утрамбованной платформе) с 1 центральным и 4 угловыми столбами, очагом; иногда прослеживают глинобитные стены на углублённом в землю фундаменте. Есть зольные ямы; в некоторых обнаружены обугленные зёрна проса и чумизы; на дне одной - скорченный на боку костяк человека.
Грунтовые могильники, обычно около поселений, до нескольких сот погребений (в т. ч. коллективные). Некоторые могилы с дромосами, вход в которые закладывался камнями или жердями. Трупоположения вытянуты на спине или ничком, есть скорченные на боку и вторичные; нередко в гробах из досок (стенки, дно, крышка соединялись пазами) или в ящиках из каменных плит без дна (иногда также в деревянных гробах), детские - в керамических сосудах. На могильнике Цзунжи выявлены трупосожжения.
Инвентарь часто многочисленный, сосуды ставили у головы или у стены ямы. Керамика лепная, подправленная на медленном круге, наиболее многочисленны корчаги с ручками-ушками в средней части тулова; кувшины с расширением в средней части тулова (в т. ч. с ручками-ушками в средней части тулова) и невысокие, без ручек. Плоскодонные миски и чаши с верхним торцом, покрытым росписью (как в культуре Баньпо-1); чаши на среднем поддоне с характерной для них росписью волнистыми линиями; горшки. Редкие формы: двухгорлые сосуды, корчаги с крышкой, биконические кувшины с ручками- ушками, чайники. Большинство сосудов с росписями чёрной краской, в т. ч. крупные, расписанные полностью, что в других культурах редкость.
Основные мотивы: «глаз и вихрь вокруг»; круг, рассечённый вертикальной линией или крестом; «сетка», которая может быть частью композиции или основным компонентом орнаментальной зоны; горизонтальные тонкие линии по всему корпусу; «волна»; «двойная спираль»; «локон»; «листок» (характерен для чаш); «фестон» (для мисок); «овал с решёткой». Среди изобразительных мотивов на внутренних сторонах мисок: ряд мужчин, держащихся за руки; танцующие мужчины и женщины. Многие формы и орнаменты такие же, как в культуре Шилинся. Каменные тёсла, ножи прямоугольной и полулунной формы (в т. ч. с отверстиями), серпы, топоры, мотыги, наконечники стрел и гарпунов, зернотёрки; высокий уровень шлифовки, резьбы, сверления. На поселении Линьцзя найден нож из оловянистой бронзы с выгнутой спинкой, который считается одним из самых ранних бронзовых изделий в Восточной Азии; там же - находка вкладышевого кинжала, лезвия которого образованы микропластинками, вставленными в костяную основу.
В основе хозяйства - мотыжное земледелие (в основном просо, также чумиза, конопля для получения волокна), разведение свиней, овец, собак; важны охота (на оленей, кабанов), рыболовство.
Мацзяяо предшествует культура Шилинся, явственна их преемственность, несмотря на хронологический разрыв. Мацзяяо - одна из богатейших культур расписной керамики, отличная от более восточных областей долины Вэйхэ. На её основе формируется последовательность культур Баньшань и Мачан.