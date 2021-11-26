КУЛАЙСКАЯ КУЛЬТУРА
КУЛАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - культурно-историческая общность IV-III века до нашей эры - IV века нашей эры на территории Приобья.
Культуру «типа Кулайки» по находкам с культового места с горы Кулайка на берегу реки Чая (Чаинский район Томской области, Россия) выделил в 1929 году И. М. Мягков, современное название ввёл В. Н. Чернецов в 1953 году.
В основе современных представлений о Кулайской культуре - работы М. Ф. Косарева, Т. Н. Троицкой, Л. А. Чиндиной, Ю. П. Чемякина и др.
Архитектура
Небольшие (400-3400 квадратных метров) городища; укрепления включали ров и частокол, позднее - деревянные двойные стены, башни или «бастионы». Селища с замкнутой планировкой, хутора. Наземные слабо углублённые постройки и полуземлянки каркасно-столбовой или срубной конструкции, со стенами, присыпанными землёй, с очагом в центре (в том числе с деревянными каркасами, иногда на песчаных «подушках») и кострищами-дымокурами близ входа. Выявлены площадки для литья бронзовых изделий.
Погребения
Погребения на площади городищ и селищ (Сургутское Приобье) и в удлинённых курганах (Верхнее и Среднее Приобье), образованных в результате присыпки после очередных захоронений; грунтовые могильники с трупоположениями (в том числе вторичными) и трупосожжениями на стороне (прах помещали, вероятно, в ёмкость из органических материалов). Трупоположения вытянутые, ориентированы головой на северо-восток, в ямах с древесным перекрытием (известны также захоронения нескольких конских черепов, собаки, барана); прослежены тризны (кострища, фрагменты сосудов, целые и сломанные наконечники стрел). Святилища и клады, где находят многочисленные плоские металлические антропозооморфные изделия и личины, иногда оружие, объёмные изображения и другое.
Предметы быта
Характерны округлодонные (иногда на поддонах) чаши (есть банки, горшки, кувшины; на поздних этапах преобладают удлинённые сосуды), украшенные штампом в виде «уточки».
Многочисленное оружие - крупные удлинённые трёхлопастные бронзовые и костяные наконечники стрел; железные наконечники копий; чеканы; бронзовые и биметаллические кинжалы, кельты (в том числе с узором в виде «уточек»); известны железные детали упряжи, роговые нагрудные пластины доспеха, украшенные гравированными изображениями (например, воин с кинжалом). Пряслица, каменные грузила рыболовных сетей, костяные ложки. Бронзовые ленты-диадемы, проволочные серьги с петелькой на конце, гривны, накосники, подвески, поясные застёжки, бусы (в том числе стеклянные и каменные), костяные орнаментированные гребни, в поздних комплексах - бронзовые эполетообразные застёжки, небольшие орнаментированные ножны.
Изобразительное искусство
Расцвет изобразительного искусства Кулайской культуры, представленного в основном гравировкой на подвесках, изготовленных из импортных зеркал, резьбой по кости и рогу и художественным литьём (для него характерны плоскостные изображения, ажурность, иногда показаны аорта, сердце животных, у антропоморфных существ крупная голова, неполное туловище, Т-образно соединённые нос и брови), относится к IV/III–I векам до нашей эры. Оно сложилось на основе традиций урало-сибирского культового литья начала раннего железного века и под влиянием скифо-сибирского звериного стиля.
Генезис
Сложение Кулайской культуры в её разных вариантах (кондинском, нижнеобском, сургутском, нарымском, новосибирском) знаменует начало 2-го (кулайского) этапа раннего железного века лесной полосы Западной Сибири. Оно сопровождалось нивелировкой материальной культуры и формированием «кулайской триады» (керамическая посуда, украшенная фигурным штампом в виде «уточки», сменившая гребенчато-ямочную и фигурно-прокатанную керамику; своеобразные массивные наконечники стрел и кельты, другое бронзовое и железное оружие; культовое литьё).
Генезис Кулайской культуры прослежен лучше всего в Нарымском Приобье, где в её основе лежат древности васюганского типа VIII/VII-IV веках до нашей эры (рядом авторов они рассматриваются как ранний этап Кулайской культуры), и в Сургутском Приобье, где она сформировалась на основе местной белоярской и пришлой калинкинской культур. В ходе миграций IV-III веков до нашей эры Кулайская культура заняла Томское и Новосибирское Приобье, затем распространилась до горно-лесных районов Алтая и Кузнецкой котловины (на основе Кулайской культуры и большереченских традиций здесь позднее образовалась верхнеобская культура). На западе Кулайская культура проникла в верховья Печоры (Канинская пещера).
Хозяйство
Основу хозяйства первоначально составляли охота и рыболовство, по мере продвижения на юг возрастало значение скотоводства. Железо вытеснило бронзу около II-I веков до нашей эры; кузнечное дело долго находилось на низком уровне. В обществе существовали возрастные группы (так, детей до 6-8 лет не хоронили на общих кладбищах, до 12-14 лет - хоронили по упрощённому обряду), существенное имущественное неравенство. Кулайская культура послужила основой формирования обь-иртышской культурно-исторической общности позднего железного века. Основные носители Кулайской культуры - монголоиды, их связывают с древними самодийскими народами или уграми.