КУЛАЙСКАЯ КУЛЬТУРА

КУЛАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - культурно-историческая общность IV-III века до нашей эры - IV века нашей эры на территории Приобья.

Куль­ту­ру «ти­па Ку­лай­ки» по на­ход­кам с куль­то­во­го ме­ста с го­ры Ку­лай­ка на бе­ре­гу реки Чая (Ча­ин­ский район Том­ской области, Рос­сия) вы­де­лил в 1929 году И. М. Мяг­ков, современное название ввёл В. Н. Чер­не­цов в 1953 году.

В ос­но­ве современных пред­став­ле­ний о Кулайской культуре - ра­боты М. Ф. Ко­са­ре­ва, Т. Н. Тро­иц­кой, Л. А. Чин­ди­ной, Ю. П. Че­мя­ки­на и др.

Архитектура

Не­боль­шие (400-3400 квадратных метров) го­ро­ди­ща ; ук­реп­ле­ния вклю­ча­ли ров и ча­сто­кол, позд­нее - де­ревянные двой­ные сте­ны, баш­ни или «ба­стио­ны». Се­ли­ща с зам­кну­той пла­ни­ров­кой, ху­то­ра. На­зем­ные сла­бо углуб­лён­ные по­строй­ки и по­лу­зем­лян­ки кар­кас­но-стол­бо­вой или сруб­ной кон­струк­ции, со сте­на­ми, при­сы­пан­ны­ми зем­лёй, с оча­гом в цен­тре (в том числе с де­ревянными кар­ка­са­ми, ино­гда на пес­ча­ных «по­душ­ках») и кост­ри­ща­ми-ды­мо­ку­ра­ми близ вхо­да. Вы­яв­ле­ны пло­щад­ки для ли­тья брон­зо­вых из­де­лий.

Погребения

По­гре­бе­ния на пло­ща­ди го­ро­дищ и се­лищ (Сур­гут­ское Прио­бье) и в уд­ли­нён­ных кур­га­нах (Верх­нее и Сред­нее Прио­бье), об­ра­зо­ван­ных в ре­зуль­та­те при­сып­ки по­сле оче­ред­ных за­хо­ро­не­ний; грун­то­вые мо­гиль­ни­ки с тру­по­по­ло­же­ния­ми (в том числе вто­рич­ны­ми) и тру­по­сож­же­ния­ми на сто­ро­не (прах по­ме­ща­ли, ве­ро­ят­но, в ём­кость из ор­га­нических ма­те­риа­лов). Тру­по­по­ло­же­ния вы­тя­ну­тые, ори­ен­ти­ро­ва­ны го­ло­вой на се­ве­ро-вос­ток, в ямах с дре­вес­ным пе­ре­кры­ти­ем (из­вест­ны так­же за­хо­ро­не­ния не­сколь­ких кон­ских че­ре­пов, со­ба­ки, ба­ра­на); про­сле­же­ны триз­ны (ко­ст­ри­ща, фраг­мен­ты со­су­дов, це­лые и сло­ман­ные на­ко­неч­ни­ки стрел). Свя­ти­ли­ща и кла­ды, где на­хо­дят мно­го­численные пло­ские ме­тал­лические ан­тро­по­зо­оморф­ные из­де­лия и ли­чи­ны, ино­гда ору­жие, объ­ём­ные изо­бра­же­ния и другое.

Предметы быта

Ха­рак­тер­ны ок­руг­ло­дон­ные (ино­гда на под­до­нах) ча­ши (есть бан­ки, горш­ки, кув­ши­ны; на позд­них эта­пах пре­об­ла­да­ют уд­ли­нён­ные со­су­ды), ук­ра­шен­ные штам­пом в ви­де «уточ­ки».

Мно­го­численное ору­жие - круп­ные уд­ли­нён­ные трёх­ло­па­ст­ные брон­зо­вые и кос­тя­ные на­ко­нечни­ки стрел; же­лез­ные на­конеч­ни­ки ко­пий; че­ка­ны; брон­зо­вые и би­ме­тал­лические кин­жа­лы, кель­ты (в том числе с узо­ром в ви­де «уто­чек»); из­вест­ны же­лез­ные де­та­ли уп­ря­жи, ро­го­вые на­груд­ные пла­сти­ны дос­пе­ха, ук­ра­шен­ные гра­ви­ро­ван­ными изо­бра­же­ни­ями (например, во­ин с кин­жа­лом). Пряс­ли­ца, ка­мен­ные гру­зи­ла ры­бо­лов­ных се­тей, кос­тя­ные лож­ки. Брон­зо­вые лен­ты-диа­де­мы, про­во­лоч­ные серь­ги с пе­тель­кой на кон­це, грив­ны, на­кос­ни­ки, под­вес­ки, по­яс­ные за­стёж­ки, бу­сы (в том числе стек­лян­ные и ка­мен­ные), кос­тя­ные ор­на­мен­ти­рованные греб­ни, в позд­них ком­плек­сах - брон­зо­вые эпо­ле­то­образ­ные за­стёж­ки, не­боль­шие ор­на­мен­ти­рованные нож­ны.

Изобразительное искусство

Рас­цвет изо­бра­зительного искусства Кулайской культуры, пред­став­лен­но­го в основном гра­ви­ров­кой на под­вес­ках, из­го­тов­лен­ных из им­порт­ных зер­кал, резь­бой по кос­ти и ро­гу и ху­дожественным лить­ём (для не­го ха­рак­тер­ны пло­ско­ст­ные изо­бра­же­ния, ажур­ность, ино­гда по­ка­за­ны аор­та, серд­це жи­вот­ных, у ан­тро­по­морф­ных су­ществ круп­ная го­ло­ва, не­пол­ное ту­ло­ви­ще, Т-об­раз­но со­еди­нён­ные нос и бро­ви), от­но­сит­ся к IV/III–I векам до нашей эры. Оно сло­жи­лось на ос­но­ве тра­ди­ций ура­ло-си­бир­ско­го куль­то­во­го ли­тья на­ча­ла ран­не­го же­лез­но­го ве­ка и под влия­ни­ем ски­фо-си­бир­ско­го зве­ри­но­го сти­ля.

Генезис

Сло­же­ние Кулайской культуры в её раз­ных ва­ри­ан­тах (кон­дин­ском, ниж­не­об­ском, сур­гут­ском, на­рым­ском, но­во­си­бир­ском) зна­ме­ну­ет на­ча­ло 2-го (ку­лай­ско­го) эта­па ра­нне­го же­лез­но­го ве­ка лес­ной по­ло­сы Западной Си­би­ри. Оно со­про­вож­да­лось ни­ве­ли­ров­кой ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры и фор­ми­ро­ва­ни­ем «ку­лай­ской триа­ды» (ке­рамическая по­су­да, ук­ра­шен­ная фи­гур­ным штам­пом в ви­де «уточ­ки», сме­нив­шая гре­бен­ча­то-ямоч­ную и фи­гур­но-про­ка­тан­ную ке­ра­ми­ку; свое­об­раз­ные мас­сив­ные на­ко­неч­ни­ки стрел и кель­ты, другое брон­зо­вое и же­лез­ное ору­жие; куль­то­вое ли­тьё).

Ге­не­зис Кулайской культуры про­сле­жен луч­ше все­го в На­рым­ском Прио­бье, где в её ос­но­ве ле­жат древ­но­сти ва­сю­ган­ско­го ти­па VIII/VII-IV веках до нашей эры (ря­дом ав­то­ров они рас­смат­ри­ва­ют­ся как ран­ний этап Кулайской культуры), и в Сур­гут­ском Прио­бье, где она сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве мест­ной бе­ло­яр­ской и приш­лой ка­лин­кин­ской куль­тур. В хо­де ми­гра­ций IV-III веков до нашей эры Кулайская культура за­ня­ла Том­ское и Но­во­си­бир­ское При­обье, за­тем рас­про­стра­ни­лась до гор­но-лес­ных райо­нов Ал­тая и Куз­нец­кой кот­ло­ви­ны (на ос­но­ве Кулайской культуры и боль­ше­ре­чен­ских тра­ди­ций здесь позд­нее об­ра­зо­ва­лась верх­не­об­ская куль­ту­ра). На за­па­де Кулайская культура про­ник­ла в вер­хо­вья Пе­чо­ры ( Ка­нин­ская пе­ще­ра ).

Хозяйство

Ос­но­ву хо­зяй­ст­ва пер­во­на­чаль­но со­став­ля­ли охо­та и ры­бо­лов­ст­во, по ме­ре про­дви­же­ния на юг воз­рас­та­ло зна­че­ние ско­то­вод­ст­ва. Же­ле­зо вы­тес­ни­ло брон­зу около II-I веков до нашей эры; куз­неч­ное де­ло дол­го на­хо­ди­лось на низ­ком уров­не. В об­ще­ст­ве су­щест­во­ва­ли воз­рас­тные груп­пы (так, детей до 6-8 лет не хо­рони­ли на об­щих клад­би­щах, до 12-14 лет - хо­ро­ни­ли по уп­ро­щён­но­му об­ря­ду), су­ще­ст­вен­ное иму­ще­ст­вен­ное не­ра­вен­ст­во. Кулайская культура по­слу­жи­ла ос­но­вой фор­ми­ро­ва­ния обь-ир­тыш­ской куль­тур­но-ис­то­ри­чес­кой общ­но­сти позд­не­го же­лез­но­го ве­ка. Основные но­си­те­ли Кулайской культуры - мон­го­лои­ды, их свя­зы­ва­ют с древ­ни­ми са­мо­дий­ски­ми на­ро­да­ми или уг­ра­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)