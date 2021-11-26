КУКУТЕНЬ

1) КУКУТЕНЬ - по­се­ле­ние эне­о­ли­та - брон­зо­во­го ве­ка в ок­ре­ст­но­стях села Ку­ку­тень, в 12 километрах к се­ве­ро-за­паду от города Яс­сы (Ру­мы­ния).

От­кры­то фольк­ло­ри­стом Т. Бу­ра­да в 1884 году; рас­коп­ки Г. Бу­цу­ря­ну в 1887-1888 годах; ши­ро­кую из­вест­ность при­об­ре­ло по­сле ра­бот немецкого ар­хео­ло­га Г. Шмид­та в 1909-1910 годах, вы­явив­ше­го жи­ли­ща двух эне­о­ли­тических го­ри­зон­тов ( куль­тур­ный слой до 2 м) и 2 рва и пред­ло­жив­ше­го клас­си­фи­ка­цию ке­ра­ми­ки.

Для бо­лее древ­не­го слоя ха­рак­тер­на по­су­да с крас­но-бе­лой и крас­но-бе­ло-чёр­ной рос­пи­сью, для бо­лее позд­не­го - с чёр­ной рос­пи­сью по оран­же­во­му фо­ну.

На ос­но­ве энео­ли­тических ма­те­риа­лов Кукутня и других вы­де­ле­на одно­именная ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра. Ма­те­риа­лы брон­зо­во­го ве­ка от­но­сят­ся к куль­ту­ре Го­ро­диш­тя Фол­теш­ти.

2) КУКУТЕНЬ - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра эне­о­ли­та (около 4600-3500 годов до нашей эры) на тер­ри­то­рии румынской Мол­до­вы и при­ле­гаю­щей час­ти Тран­силь­ва­нии, ана­ло­гич­ная три­поль­ской куль­ту­ре на тер­ри­то­рии Мол­да­вии и Ук­раи­ны (общ­ность Три­по­лье - Ку­ку­тень куль­ту­ра или, в румынской литературе, Ари­ушд - Ку­ку­тень - Три­по­лье).

Сфор­миро­ва­лась на ос­но­ве куль­ту­ры Пре­ку­ку­тень в середине 5-го тысячелетия до нашей эры Вы­де­ля­ют­ся фа­зы (с внутренним под­раз­де­ле­ни­ем): A (A1-A4), AB (AB1-AB2), B (B1-B3).

Из­вест­но около 3000 се­лищ, рас­по­ло­жен­ных вбли­зи ис­точ­ни­ков во­ды, не­ко­то­рые име­ли обо­ро­нительные рвы. Пря­мо­уголь­ные (до 200 квадратных метров) мно­го­ка­мер­ные гли­но­бит­ные на кар­ка­се до­ма (на по­се­ле­нии Кукутня ис­поль­зо­ван из­вест­няк, из ко­то­ро­го сло­же­ны ос­но­ва­ния до­мов), часть по­ме­ще­ний слу­жи­ла для жи­лья, дру­гая - кла­до­вы­ми. Ино­гда фик­си­ру­ют 2 уров­ня по­лов - ос­тат­ки двух­этаж­ных по­стро­ек или имею­щих чер­дак.

Ке­ра­ми­ка с уг­луб­лён­ным про­кра­шен­ным ор­на­мен­том на на­чаль­ных фа­зах позд­нее сме­ня­ет­ся крас­но-бе­лой и кра­сно-бе­ло-чёр­ной (AB, B1), за­тем - чёр­ной (B2-B3) росписью; основные мо­ти­вы - ме­андр, спи­раль, кру­ги, ино­гда - изо­бра­же­ния лю­дей или жи­вот­ных. Мно­го­чис­лен­ны гли­ня­ные ста­ту­эт­ки жен­щин (в том числе бо­га­то ор­на­мен­ти­ро­ван­ные), жи­вот­ных.

Медь по­лу­ча­ли с Бал­кан­ско­го полуостроова (смотри Бал­ка­но-Кар­пат­ская ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция).

Сре­ди на­хо­док - сельско-хозяйственные ору­дия, сви­де­тель­ст­ва тка­чества, де­ре­во­об­ра­бот­ки, пле­те­ния, вы­дел­ки шкур. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва зем­ле­де­лие (пше­ни­ца, яч­мень) и жи­вот­но­вод­ст­во (круп­ный ро­га­тый скот, ов­цы, ко­зы, сви­ньи), охо­та, ры­бо­лов­ст­во; на позд­них фа­зах воз­рас­та­ет зна­че­ние жи­вот­но­вод­ст­ва. К. сме­ня­ет­ся куль­ту­рой Го­ро­диш­тя Фол­теш­ти, близ­кой позд­ней три­поль­ской.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)