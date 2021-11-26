КУКУТЕНЬ
1) КУКУТЕНЬ - поселение энеолита - бронзового века в окрестностях села Кукутень, в 12 километрах к северо-западу от города Яссы (Румыния).
Открыто фольклористом Т. Бурада в 1884 году; раскопки Г. Буцуряну в 1887-1888 годах; широкую известность приобрело после работ немецкого археолога Г. Шмидта в 1909-1910 годах, выявившего жилища двух энеолитических горизонтов (культурный слой до 2 м) и 2 рва и предложившего классификацию керамики.
Для более древнего слоя характерна посуда с красно-белой и красно-бело-чёрной росписью, для более позднего - с чёрной росписью по оранжевому фону.
На основе энеолитических материалов Кукутня и других выделена одноименная археологическая культура. Материалы бронзового века относятся к культуре Городиштя Фолтешти.
2) КУКУТЕНЬ - археологическая культура энеолита (около 4600-3500 годов до нашей эры) на территории румынской Молдовы и прилегающей части Трансильвании, аналогичная трипольской культуре на территории Молдавии и Украины (общность Триполье - Кукутень культура или, в румынской литературе, Ариушд - Кукутень - Триполье).
Сформировалась на основе культуры Прекукутень в середине 5-го тысячелетия до нашей эры Выделяются фазы (с внутренним подразделением): A (A1-A4), AB (AB1-AB2), B (B1-B3).
Известно около 3000 селищ, расположенных вблизи источников воды, некоторые имели оборонительные рвы. Прямоугольные (до 200 квадратных метров) многокамерные глинобитные на каркасе дома (на поселении Кукутня использован известняк, из которого сложены основания домов), часть помещений служила для жилья, другая - кладовыми. Иногда фиксируют 2 уровня полов - остатки двухэтажных построек или имеющих чердак.
Керамика с углублённым прокрашенным орнаментом на начальных фазах позднее сменяется красно-белой и красно-бело-чёрной (AB, B1), затем - чёрной (B2-B3) росписью; основные мотивы - меандр, спираль, круги, иногда - изображения людей или животных. Многочисленны глиняные статуэтки женщин (в том числе богато орнаментированные), животных.
Медь получали с Балканского полуостроова (смотри Балкано-Карпатская металлургическая провинция).
Среди находок - сельско-хозяйственные орудия, свидетельства ткачества, деревообработки, плетения, выделки шкур. В основе хозяйства земледелие (пшеница, ячмень) и животноводство (крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи), охота, рыболовство; на поздних фазах возрастает значение животноводства. К. сменяется культурой Городиштя Фолтешти, близкой поздней трипольской.