КОЛХИДСКАЯ КУЛЬТУРА

КОЛХИДСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра позд­не­го брон­зо­во­го - ран­не­го же­лез­но­го ве­ков в Западном За­кав­ка­зье (тер­ри­то­рия современной Западной Гру­зии, Аб­ха­зии, се­ве­ро-вос­то­ка Тур­ции, райо­на города Со­чи Крас­но­дар­ско­го края Рос­сии).

Пер­вые на­ход­ки в 1879-1881 годах, рас­коп­ки с 1920-х годов; ма­те­риа­лы пер­во­на­чаль­но от­не­се­ны к ко­бан­ской куль­ту­ре, тер­мин «Колхидская культура» пред­ло­жен Б.А. Куф­ти­ным в 1940-х годах. В современных ис­сле­до­ва­ни­ях Колхидской культуры час­то рас­смат­ри­ва­ют в рам­ках ко­ба­но-кол­хид­ской куль­тур­но-ис­то­рической общ­но­сти, вы­де­ляя бзыб­скую Колхидскую культуру, ин­гу­ри-ри­он­скую Колхидскую культуру, леч­ху­мо-име­ре­тин­скую Колхидскую культуру и др. Фор­ми­ро­ва­ние Колхидской культуры, как и ко­бан­ской, но­си­ло по­ли­цен­трич­ный ха­рак­тер, при тес­ном взаи­мо­дей­ст­вии очам­чир­ской куль­ту­ры сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка, свя­зан­ной с ней доль­мен­ной куль­ту­ры Аб­ха­зии и др. Колхидская культура фор­ми­ро­ва­лась в X-IX веках до нашей эры; пе­ре­жи­ва­ла рас­цвет во 2-й половине VIII - 1-й половине VII веках до нашей эры. Но­си­те­ли Колхидской культуры (кол­хи и др.) при­ня­ли уча­стие в по­хо­дах ким­ме­рий­цев и ски­фов, про­шед­ших че­рез Западное За­кав­ка­зье, след­ст­ви­ем че­го стал пе­ри­од «кри­зи­са» Колхидской культуры (2-я половина VII - 1-я половина VI веков до нашей эры). В даль­ней­шем фор­ми­ру­ют­ся позд­не­кол­хид­ские куль­ту­ры: бзыб­ская позд­не­кол­хид­ская (су­ще­ст­во­ва­ла до начала III века до нашей эры) и куль­ту­ра Кол­хид­ско­го цар­ст­ва (смотри Кол­хи­да ), су­ще­ст­во­вав­шая до фи­на­ла эл­ли­низ­ма.

По­се­ле­ния: в Центральной Кол­хи­де - «жи­лые хол­мы», ок­ру­жён­ные рва­ми, сруб­ные по­строй­ки, с VII-VI веков до нашей эры по­се­ле­ния городского ти­па; на тер­ри­то­рии Аб­ха­зии - тур­луч­ные на­зем­ные до­ма и по­лу­зем­лян­ки; в го­рах из­вест­на тер­рас­ная пла­ни­ров­ка. Ос­тат­ки руд­ных раз­ра­бо­ток, же­ле­зо­де­ла­тель­ные мас­тер­ские с гор­на­ми, мас­тер­ские по из­го­тов­ле­нию ка­мен­ных бус. В леч­ху­мо-име­ре­тин­ской Колхидской культуре осо­бен­но мно­го­чис­лен­ны кла­ды (Кви­шар­ские кла­ды и др.), яв­ляв­шие­ся, ве­ро­ят­но, в основном ри­ту­аль­ны­ми ком­плек­са­ми; по­гре­бе­ния не­из­вест­ны. В ин­гу­ри-ри­он­ской Колхидской культуре для ран­не­го эта­па из­вест­ны толь­ко кла­ды, с IX века до нашей эры по­яв­ля­ют­ся мо­гиль­ни­ки: ин­ди­ви­ду­аль­ные тру­по­сож­же­ния на сто­ро­не с за­хо­ро­не­ни­ем в не­боль­ших ямах и кол­лек­тив­ные вто­рич­ные за­хо­ро­не­ния в ямах. В бзыб­ской Колхидской культуре - вы­тя­ну­тые или скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния, го­ло­вой на за­пад, или вто­рич­ные (ино­гда в ур­нах); кла­ды очень ред­ки. В бзыб­ской позд­не­кол­хид­ской куль­ту­ре нет вто­рич­ных за­хо­ро­не­ний, до­ми­ни­ру­ют вы­тя­ну­тые на спи­не тру­по­по­ло­жения, раз­но­об­раз­но ори­ен­ти­ро­ван­ные. В куль­ту­ре Кол­хид­ско­го цар­ст­ва из­вест­ны скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния го­ло­вой на вос­ток и се­вер, кув­шин­ные по­гре­бе­ния (Ва­ни, Даб­ла­го­ми и др.). Ха­рак­тер­ны ке­ра­мические круж­ки с зоо­морф­ной руч­кой, куб­ки, дву­руч­ные ва­зы, бадь­е­вид­ные со­су­ды, горш­ки, кор­ча­ги, ук­ра­шен­ные же­лоб­ча­тым и лун­ча­тым узо­ром, фес­то­на­ми и шев­ро­на­ми, гре­бен­ча­тым штам­пом, ва­ли­ка­ми с вдав­ле­ния­ми, кан­не­лю­ра­ми . У позд­них со­су­дов кан­не­лю­ры у́же, ха­рак­тер­ны куб­ки на вы­со­кой нож­ке-под­до­не, кув­шин­чи­ки со сли­вом, пи­фо­сы, ор­на­мент в ви­де вол­ны.

В при­мор­ских по­се­ле­ни­ях мно­го­чис­лен­на тек­стиль­ная ке­ра­ми­ка в ви­де ван­но­чек, час­то встре­ча­ют­ся гли­ня­ные стол­би­ки (пред­по­ло­жи­тель­но на них ус­та­нав­ли­ва­лись ван­ноч­ки с це­лью вы­па­ри­ва­ния со­ли), гру­зи­ла. Брон­зо­вые то­по­ры с кли­но­вид­ным или мо­ло­точ­ко­вид­ным обу­хом и пря­мым кор­пу­сом, ко­пья, грив­ны с за­кру­чен­ны­ми кон­ца­ми и др.; по­яв­ле­ние же­лез­ных из­де­лий от­но­сит­ся к IX веку, мас­со­вое рас­про­стра­не­ние - к VIII веку до нашей эры. Для бзыб­ской Колхидской культуры по­ка­за­тель­ны ор­на­мен­ти­рованные то­по­ры, кин­жа­лы с сер­по­вид­ным на­вер­ши­ем, мас­сив­ные по­лые с за­пол­не­ни­ем и ши­ро­кие ман­же­то­вид­ные брас­ле­ты, ко­нич. бляш­ки, пряж­ки со скульп­тур­ны­ми зоо­морф­ны­ми го­лов­ка­ми или по­лу­оваль­ные и круг­лые с ин­кру­ста­ци­ей. Для бзыб­ской позд­не­кол­хид­ской куль­ту­ры - фи­бу­лы с ор­на­мен­ти­рованными пла­стин­ча­тым рас­ши­ре­ни­ем на дуж­ке, «эг­рет­ки» (ук­ра­ше­ния го­лов­но­го убо­ра), бу­лав­ки с ажур­ным на­вер­ши­ем, пла­стин­ча­тые брас­ле­ты. Для ин­гу­ри-ри­он­ской Колхидской культуры - сег­мен­то­вид­ные ору­дия, мо­ты­ги, брон­зо­вые и же­лез­ные кин­жа­лы с пло­ской фи­гур­ной ра­моч­ной ру­ко­ятью, кин­жа­ло­вид­ные при­вес­ки с зоо­морф­ны­ми го­лов­ка­ми, руб­ча­тые брас­ле­ты и грив­ны, грив­ны с рас­плю­щен­ны­ми и ор­на­мен­ти­рованными кон­ца­ми, рельефные бляш­ки в ви­де ле­жа­ще­го хищ­ни­ка. С куль­ту­рой Кол­хид­ско­го цар­ст­ва свя­зан рас­цвет юве­лир­но­го ре­мес­ла.

Иллюстрации:

Кол­хид­ская куль­ту­ра. На­ход­ки из Анух­вы (бзыб­ская кол­хид­ская куль­ту­ра):1, 2 – на­ко­неч­ни­ки ко­пий; 3, 4 – ук­ра­ше­ния; 5 – пряж­ка; 6, 7 – то­по­ры с гравированным орнаментом. Брон­за (по Я. В. До­ман­ско­му).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)