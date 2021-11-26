КАРПАТСКИХ КУРГАНОВ КУЛЬТУРА
КАРПАТСКИХ КУРГАНОВ КУЛЬТУРА - археологическая культура III-IV/V веков на восточных склонах Карпат и в верхнем течении рек Сирет, Прут, Днестр (правый берег).
Выделена М.Ю. Смишко в конце 1940-х - начале 1950-х годов. Селища расположены на мысах; жилища - небольшие полуземлянки, реже - наземные глинобитные; отопительные сооружения часто отсутствуют, встречаются глинобитные и каменные очаги. На поселении Пилипы прослежены зернохранилища двух типов: для 1-го характерны по 4 ямы в 3 ряда, для 2-го - ямы, окружающие центральное углубление; большинство ям заполнено злаками, в т. ч. одного или двух видов (пшеница, ячмень, овёс, просо), в ряде случаев отмечено перекрытие из дерева, обмазанного глиной, солома и полова на полу, глиняные сосуды и др. Исследовались гончарные и металлургические горны. Могильники, иногда насчитывающие до 100 курганов высотой 1-1,5 м. Трупосожжения, как правило, на месте погребения (иногда окружены ровиками, конструкциями из дерева или камня); останки помещали в ямки, урны или оставляли на поверхности; сжигали и животных (конь, бык, овца, свинья, собака, птица); погребения сопровождались сосудами, деталями убора и др. Значительная часть столовой (миски, вазы, кувшины, кружки, кубки) и хозяйственной (в основном горшки, корчаги) посуды сделана на гончарном круге; есть лепные горшки, конические миски. Среди находок - железные серп, наконечники пахотного орудия, копий и стрел, биметаллические удила, украшения из цветных металлов, глиняные прясла, грузила и др. Многие типы близки находкам черняховской культуры, есть импорт из римской провинций (амфоры, в т. ч. с вином, стеклянные изделия, монеты и др.). В основе хозяйства - земледелие, животноводство, добыча и экспорт соли.
Многие исследователи включали в культуру карпатских курганов памятники Верхнего Потисья. Однако они обладают существенным своеобразием в керамике, деталях убора и др., ориентированы в основном на культуры Карпатского бассейна и пшеворскую культуру (Иза, Братово, послойный могильник в Солонцах - окружённая рвом прямоугольная площадка 22,8 × 16,5 м покрыта слоями из угля, кальцинированных костей, битой посуды и другого, среди находок - 10 золотых подвесок, имеющих аналоги в Балтийском регионе). Ряд авторов связывают культуру карпатских курганов с группами северных фракийцев, недавно выдвинуто предположение об отождествлении её с восточно-германским народом тайфалов, близкому готам. Часть памятников культуры карпатских курганов прекращает существование к конце IV века, что совпадает со временем ухода тайфалов вместе с везиготами (по письменным источникам). Возможно, какая-то часть носителей культуры карпатских курганов оставалась на месте до начала V века и позднее, когда была ассимилирована славянами (смотрите Кодын).
Иллюстрация:
Культура карпатских курганов. Римский стеклянный кубок с поселения Пилипы. Национальный музей истории Украины (Киев).