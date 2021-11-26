КЕРМАН
КЕРМАН - город на юго-востоке Ирана, административный центр остана (провинции) Керман.
Население 521,7 тысяч человек (2008 год). Расположен в предгорьях хребта Кухбенан, на высоте 1900 м. Узел автомобильных дорог на Захедан, Тегеран, Шираз, Йезд. Конечная железнодорожная станция на линии Кум - Керман. Аэропорт (внутренние перевозки).
Упоминается в трудах Геродота и других древнегреческих авторов под названиями Карамани, Карамания. При царе Ардашире I (224-241 годы) из династии Сасанидов именовался Корех. Был важным центром торговли и ремесла. После арабского завоевания в VII веке назывался Бехдешир (Бердешир).
В середине XI века захвачен сельджуками, в 1078-1185 годах центр государства керманских Сельджукидов. В начале XIII века разграблен монголами. В 1298 году описан в «Книге Марко Поло». В конце XIV века захватывался Тимуром. В 1502 году завоёван Сефевидами, утвердившими в Кермане шиизм (до этого в течение нескольких веков в городе сохранялась многочисленная община зороастрийцев).
В 1720 году временно находился под властью афганцев. В 1791-1794 годах последняя резиденция курдской династии Зендов, правившей в Иране с 1760 года. В 1794 году захвачен и опустошён Ага Мохаммед-ханом Каджаром (восстановлен при Фатх-Алишахе в 1797-1834 годах). В 1794 году большая часть города разрушена землетрясением. В 1842 году центр восстания исмаилитов под руководством Ага-хана I (1800-1881 годы) против власти Каджаров.
Сохранились: мечети - 3-купольная Шахская (XI-XII века; с геометрическим поливным декором), Соборная (XIV век), Па-Менар (1390 год; украшена богатым поливным декором, внутри 8-гранный мавзолей Пире-Джезу, начало XIV века); мавзолей Хадже-Атабек (XII век), башня Гомбеде-Джабалие; традиционные персидские дома с высокими башнями-бадгирами (вентиляционная вытяжная труба для охлаждения воздуха); медресе Ибрагим-хан (1816-1817 годы); базар Вакиль (2-я половина XIX века) и др. Университет «Шахид Бахонар» (1972 год, занятия начались в 1975 году). Музеи: промышленности (1966 год), этнографии (1971 год) и др.
Крупный торговый центр. Предприятия текстильной (ткани из шерсти и др.), пищевой промышленности. Производство стройматериалов, хны. Традиционные кустарные промыслы и ремёсла (ковроделие, художественная керамика и др.).
Близ Кермана - меднорудный комбинат (Серчешме), добыча каменного угля, железной руды.
В 35 км к югу от Кермана, в пригороде Махан, - мавзолей Нуроддина Ниматоллы (3 двора, портал с минаретами, купольный зал; 1437 год, 1601 год, XIX век); купольный мавзолей Джебели-Санг (каменный, 1213 год).