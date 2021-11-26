ИНАМГАОН

ИНАМГАОН - по­се­ле­ние брон­зо­во­го ве­ка (2-я половина 2-го - 1-я треть 1-го тысячелетия до нашей эры) на реке Гход в Ма­ха­раш­тре (Ин­дия).

Рас­коп­ки М.К. Дха­ва­ли­ка­ра в 1968-75 годах. Стра­ти­гра­фи­че­ски вы­яв­ле­но 3 пе­рио­да: I - куль­ту­ры Мал­ва, II и III - ран­ней и позд­ней Не­ва­сы. Мал­вий­ская ке­ра­ми­ка име­ет кре­мо­вый ан­гоб и чёр­ную роспись (гео­мет­рические и сти­ли­зованные рас­ти­тель­ные мо­ти­вы, изо­бра­же­ния живот­ных), не­вас­ская - крас­ный ан­гоб и гео­мет­рический ор­на­мент чёр­но­го цве­та, схе­ма­тические изо­бра­же­ния лю­дей и жи­вот­ных. Ха­рак­тер­ны уз­ко­гор­лые кув­ши­ны, со­су­ды с труб­ча­тым но­си­ком, ост­ро­рёб­рые ча­ши, час­то со сли­вом; есть крас­но-се­рые круп­ные ур­ны, чёр­но-крас­ная ке­ра­ми­ка - им­порт с юга Де­ка­на.

В пе­рио­де I - пря­мо­уголь­ные двух­ка­мер­ные по­лу­зем­лян­ки, во II - на­зем­ные пря­мо­уголь­ные до­ма (в III - круг­лые); круг­лые хо­зяй­ственные по­строй­ки; у всех гли­но­бит­ные сте­ны на де­ревянном кар­ка­се, ут­рам­бо­ван­ные по­лы с оча­га­ми, ке­ра­ми­кой и другой ут­варью. Пре­об­ла­да­ют ка­мен­ные пла­стин­ча­тые ору­дия, мик­ро­ли­ты , встре­ча­ют­ся мед­ные и брон­зо­вые из­де­лия. Най­де­ны сле­ды ме­ст­но­го про­изводства ка­мен­ных ору­дий, резь­бы по кос­ти, брон­зо­ли­тей­ный горн, гон­чар­ные ямы.

В пе­рио­де II по­се­ле­ние бы­ло ог­ра­ж­де­но гли­но­бит­ной дам­бой на фун­да­мен­те из ва­лу­нов и ка­на­лом; рас­ко­пан «дом пра­ви­те­ля» (3 ком­на­ты, кух­ня, кла­до­вая) ря­дом с зер­но­хра­ни­ли­щем и дво­ром, где на­хо­дил­ся и ке­но­таф (рас­пис­ной кув­шин внут­ри со­су­да на 4 нож­ках с крыш­кой); в та­ком же со­су­де, мо­де­ли­рую­щем чре­во жен­щи­ны, най­де­но уни­каль­ное по­гре­бе­ние муж­чи­ны в си­дя­чей по­зе; в райо­не го­ло­вы - ча­ша и кув­шин с ри­сун­ком лод­ки. Под по­лом другого до­ма пе­рио­да II в гли­ня­ной ко­ро­боч­ке най­де­на гли­ня­ная жен­ская ста­ту­эт­ка; дру­гая, без го­ло­вы, вме­сте с фи­гур­кой бы­ка ле­жа­ла на ко­ро­боч­ке.

Оби­та­те­ли Инамгаона вы­ра­щи­ва­ли яч­мень, пше­ни­цу, че­че­ви­цу, го­рох, очень ред­ко рис; раз­во­ди­ли круп­ный ро­га­тый скот, овец, коз. На од­ном из кув­ши­нов пе­рио­да II - изо­бра­же­ние бы­ков-зе­бу в уп­ряж­ке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)