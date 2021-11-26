ИГБО-УКВУ

ИГБО-УКВУ - археологическая культура, выделенная по комплексу памятников железного века , расположенному в 40 км юго-восточнее города Онича (Нигерия).

Отдельные на­ход­ки с 1939 года. Рас­коп­ки английского ар­хео­ло­га Т. Шоу в 1959-1960, 1964 годах.

Комп­лекс вклю­ча­ет най­ден­ные на трёх рас­ко­пах «со­кро­вищ­ни­цу» це­ре­мо­ни­аль­ных и куль­то­вых пред­ме­тов, воз­мож­но, от­но­ся­щую­ся к свя­ти­ли­щу; бо­га­тое по­гре­бе­ние; «тай­ник», ве­ро­ят­но, свя­зан­ный с ри­туа­лом из­бав­ле­ния от ве­щей умер­ше­го, и другие, да­ти­ро­ван­ные ра­дио­уг­ле­род­ным ме­то­дом около 800-1000 годами н.э.

В «со­кро­вищ­ни­це» об­на­ру­же­ны брон­зовые и мед­ные со­су­ды (в фор­ме мор­ской ра­ко­ви­ны, вос­про­из­во­дя­щие ке­ра­мические фор­мы и другие), цепь, руч­ка опа­ха­ла, под­став­ки, под­вес­ки, же­лез­ные меч, на­вер­шие жез­ла и другое. По­гре­бе­ние «ца­ря-жре­ца» со­вер­ше­но в ка­ме­ре, сте­ны ко­то­рой бы­ли об­ши­ты де­ре­вом, на по­лу - ци­нов­ки, над де­ревянным пе­ре­кры­ти­ем не ме­нее 5 ске­ле­тов.

По­гре­бён­ный в ка­ме­ре на­хо­дил­ся в си­дя­чем по­ло­же­нии, ру­ки на ко­ле­нях, к ру­кам при­кре­п­ле­ны ве­ер, опа­ха­ло, жезл, под но­га­ми - би­вень сло­на и под­став­ка, ук­ра­шен­ная бу­са­ми, на го­ло­ве ша­поч­ка из бус, мед­ная ко­ро­на и мас­ка, на гру­ди - под­вес­ки в фор­ме че­ло­ве­че­ских го­лов, бу­сы, на но­гах и за­пя­сть­ях рук брас­ле­ты; ни­же, на же­лез­ной плат­фор­ме, ле­жа­ли жезл с изо­бра­же­ни­ем го­ло­вы ле­о­пар­да и другими.

Брон­зо­вые из­де­лия Игбо-Укву вы­пол­не­ны в тех­ни­ке ут­ра­чен­ной вос­ко­вой мо­де­ли; ме­талл, по-ви­ди­мо­му, ме­ст­но­го про­ис­хож­де­ния. В «тай­ни­ке» най­де­ны брон­зо­вые цепь и 35 брас­ле­тов, ке­ра­мические со­су­ды, кос­ти жи­вот­ных. Бес­спор­ных до­ка­за­тельств свя­зи Игбо-Укву с куль­ту­рой современного на­ро­да игбо, на зем­лях ко­то­ро­го он об­на­ру­жен, или влия­ния на другие куль­ту­ры нет.

Иллюстрация:

Иг­бо-Ук­ву. Ри­ту­аль­ный со­суд. Брон­за. На­цио­наль­ный му­зей (Ла­гос, Ни­ге­рия). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)