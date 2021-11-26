ГОРОХОВСКАЯ КУЛЬТУРА

ГОРОХОВСКАЯ КУЛЬТУРА, ар­хео­ло­гическая культура раннего же­лез­но­го ве­ка (VI(V) - II века до нашей эры) в лесостепном Зауралье (бассейны рек Исеть, Миасс, Тобол) и горнолесных районах Южного Урала (долины рек Уфа и Ай).

Выделена в 1960-е годы К. В. Сальниковым и В. Е. Стояновым по материалам Гороховского городища («Чудаки», «Городок») в Юргамышском районе Курганской области. Городища из 1-3 площадок с круговой застройкой, укреплённые рвами, валами с деревянными конструкциями, «башнями» и «бастионами», привратными сооружениями. Селища: «посады» крупных го­ро­дищ и отдельные, с небольшим культурным слоем («летники»). Слегка углублённые и наземные постройки с 1-2-камерной жилой (площадь до 140 м2, с очагом, тамбуром) и хозяйственными частями, соединёнными длинным переходом; каркасно-столбовые, иногда срубные, крыша 4-скатная, крепилась с помощью опорных столбов. Погребения в ямах под курганами (обычно одно), преобладает северная ориентировка. В больших курганах (до 100 м в диаметре) могилы нередко облицованы деревом, имели бревенчатый накат или шатровое перекрытие. Сосуды - с прямой или наклонной шейкой, шаровидным и яйцевидным туловом, округлым, редко - уплощённым или плоским дном, с примесью талька и слюды в тесте, резные узоры, вдавления, желобки по шейке и плечикам. Вооружение, конское снаряжение, украшения в основном аналогичны савромато-сарматским, а также саргатской и других соседних культур. Нередко встречается импортная среднеазиатская ке­ра­ми­ка . В ареале гороховской культуры найдена большая часть каменных жертвенников с изображением головы барана, а также Сапоговский клад (медные фигурки воинов с длинными мечами).

В основе хозяйства - полукочевое и кочевое скотоводство. Предполагают, что элита гороховской культуры - преимущественно иранцы, остальные - угры. Сложение гороховской культуры проходило на базе иткульской, воробьёвской и других зауральских культур раннего железного века, с участием кочевников Южного Урала (савроматы, тасмолинская культура) и населения из Приаралья. Начиная с VI-III веков, на памятниках гороховской культуры появляются элементы близкой по субстрату саргатской культуры. Прослеживается и отток населения гороховской культуры на юго-запад, где оно растворяется среди сарматов, и на северо-запад, в Месягутовскую лесостепь (горнолесная Башкирия), где оно участвовало в формировании древностей айского типа. Ко II веку до нашей эры на памятниках гороховской культуры стал доминировать саргатский культурный комплекс, хотя традиции гороховской культуры здесь сохранялись.

Иллюстрации:

Го­ро­хов­ская куль­ту­ра. Каменный жерт­вен­ник с из­об­ра­же­ни­ем го­ло­вы ба­ра­на (по А. В. Мат­ве­е­ву). Архив БРЭ.

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