ДЖХУКАР

ДЖХУКАР - археологическая культура позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка (вторая половина II тысячелетия до н.э.) в Син­де (Па­ки­стан), фи­наль­ный этап ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции.

На­зва­на по по­се­ле­нию Джху­кар (в 9,5 км за­пад­нее г. Лар­ка­на и в 27 км от Мо­хенд­жо-Да­ро), где в 1928 году Н.Дж. Мад­жум­дар вы­де­лил «по­стха­рапп­ский» слой. Рас­коп­ки британского ар­хео­ло­га Э. Мак­кея в Чан­ху-Да­ро (1935-1936) под­твер­ди­ли рас­про­стра­не­ние куль­ту­ры Джху­кар и на других па­мят­ни­ках. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ли её при­шлой и свя­зы­ва­ли с ария­ми. Но­вые ра­бо­ты М.Р. Муг­ха­ла в Джху­ка­ре (1973-1974) до­ка­за­ли не­пре­рыв­ность тра­ди­ции ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции на про­тя­же­нии 3 фаз в Джху­кар.

По­се­ле­ния на плат­фор­мах от на­вод­не­ний с пря­мо­уголь­ны­ми квар­та­ла­ми, в том числе ре­мес­лен­ни­ков (из­го­тов­ле­ние ке­ра­ми­ки , бус, пе­ча­тей); ко­лод­цы, дре­наж­ная сис­те­ма, жи­лые и хо­зяйственные по­строй­ки из обож­жён­но­го кир­пи­ча. Из­го­тов­лен­ная на гон­чар­ном кру­ге ке­ра­ми­ка бо­лее гру­бой вы­дел­ки, чем ха­рапп­ская. Муг­хал ха­рак­те­ри­зу­ет её как позд­ний ха­рапп­ский стиль: чёр­ная рос­пись по крас­но­му ан­го­бу с ис­поль­зо­ва­ни­ем крас­но­го и ко­рич­не­во­го цве­та на бе­лом фо­не; ха­рак­тер­ны груп­пы со­еди­нён­ных пе­тель, ря­ды уд­ли­нён­ных ром­бов (на­по­ми­на­ют ри­сун­ки рыб на ха­рап­пской ке­ра­ми­ке), кру­ги с крас­ны­ми точ­ка­ми, ри­сун­ки ли­сть­ев с тол­сты­ми про­жил­ка­ми, пет­ли на вен­чи­ках блюд, квад­ра­ты, кре­сты, раз­лич­но рас­по­ло­жен­ные зиг­за­ги. Брон­зо­вые и мед­ные по­су­да, тёс­ла, но­жи, бу­лав­ки; ка­мен­ные зер­но­тёр­ки, пес­ты, ступ­ки; фа­ян­со­вые бу­сы; гли­ня­ные круг­лые аму­ле­ты-пе­ча­ти с гео­мет­рическим узо­ром, ред­ко с изо­бра­же­ни­ем коз­ла. В Чан­ху-Да­ро уни­каль­ны 2 брон­зо­вые ми­ни-мо­де­ли (вы­со­та 6 и 4,4 см) двух­ко­лёс­ных по­во­зок, от­кры­тых спе­ре­ди и сза­ди, с дву­скат­ной кры­шей, от­ра­жаю­щие влия­ние куль­ту­ры ари­ев. В Чан­ху-Да­ро в угол ха­рапп­ско­го до­ма впу­щен со­суд, где на­хо­ди­лись че­реп че­ло­ве­ка, боль­шая ра­ко­ви­на, 4 брон­зо­вых пло­ских кель­та и коль­цо. Кель­ты, коль­ца, бу­лав­ки (от 6 до 29 пред­ме­тов) ха­рак­тер­ны для кла­дов куль­ту­ры Джху­кар.

На мо­гиль­ни­ке «Н» Ха­рап­пы рас­ко­па­но 2 слоя по­гре­бе­ний: ниж­ний с тру­по­по­ло­же­ния­ми, верх­ний с ос­тат­ка­ми тру­по­сож­же­ний, по­ме­щён­ных в ур­ны; оба об­ря­да от­лич­ны от ха­рапп­ских за­хо­ро­не­ний мо­гиль­ни­ка R-37. Рос­писи на ке­ра­ми­ке из верх­не­го слоя со­пос­та­ви­мы с не­ко­то­ры­ми сю­же­та­ми в 10-й ман­да­ле Риг­ве­ды. Го­ри­зонт па­мят­ни­ков, близ­ких Джху­кар по вре­ме­ни и ха­рак­те­ру, из­вес­тен в Южном Бе­луд­жи­ста­не и Пенд­жа­бе (Па­ки­стан), в Гуд­жа­ра­те (Ин­дия). Джху­кар сме­ни­ла при­шлая куль­ту­ра Джхан­гар, в Бе­луд­жи­ста­не - ком­плекс Кул­ли В (или Лон­до), в Гуд­жа­ра­те - куль­ту­ры «с чёр­ной и крас­ной ке­ра­ми­кой», в Пенд­жа­бе - куль­ту­ры с ке­ра­ми­кой ох­ри­сто­го цве­та и се­рой рас­пис­ной. Пер­вая и по­след­няя свя­зы­ва­ют­ся не­ко­то­ры­ми ар­хео­ло­га­ми с ария­ми, ос­таль­ные - с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем, при­няв­шим уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии ран­не­ис­то­рической куль­тур Ин­до­ста­на.

Иллюстрация:

Рас­пис­ная ке­ра­ми­ка куль­ту­ры Джху­кар из Чан­ху-Да­ро (по Э. Мак­кею). Архив БРЭ.