ДОНГШОН

ДОНГШОН - археологическая куль­ту­ра (ци­ви­ли­за­ция) позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка (I-го тысячелетия до нашей эры) в тро­пи­че­ской зо­не Юго-Восточной Азии.

В начале I-го тысячелетия до нашей эры рас­про­стра­не­на в Южном Ки­тае, Восточном и Центральном Ин­до­ки­тае, около VI века до нашей эры поя­ви­лась на Ма­лакк­ском полуострове, ост­ро­вах Су­мат­ра, Ява, час­ти острова Ка­ли­ман­тан и на не­ко­то­рых других ост­ро­вах.

Влия­ние Донгшон про­сле­жи­ва­ет­ся на Фи­лип­пи­нах. Вы­де­ля­ют­ся: «ос­нов­ной» центр Донгшон в Северном Вьет­на­ме, а так­же «бать­вьет­ский» - в рай­оне северных при­то­ков сред­не­го и, воз­мож­но, ниж­не­го Сиц­зя­на; ряд «пе­ри­фе­рий­ных зон-оча­гов» - ва­ри­ан­тов Донгшон; кон­такт­ная зо­на с куль­ту­ра­ми Ху­ан­хэ - в бас­сей­не Янц­зы. Вы­де­ле­на французским ис­сле­до­ва­те­лем русского про­ис­хо­ж­де­ния В. В. Го­лу­бе­вым по ма­те­риа­лам по­се­ле­ния Донг­шон (рас­коп­ки в 1924 году; провинция Тхань­хоа, Вьет­нам).

По­се­ле­ния, рас­по­ло­жен­ные по бе­ре­гам рек, на не­боль­ших воз­вы­шен­но­стях, ря­дом с об­ра­ба­ты­вае­мы­ми до­ли­на­ми, об­ра­зо­вы­ва­ли груп­пы. До­ма на сва­ях с вы­со­кой про­гну­той кры­шей и ве­ран­дой, пле­тё­ны­ми сте­на­ми, внут­ри - ци­нов­ки, очаг, низ­кая ме­бель, боль­шие со­су­ды; ам­ба­ры на сва­ях име­ли де­ревянные сте­ны. Ве­ду­щая фор­ма ку­хон­ной по­су­ды - круг­ло­дон­ный сфе­рический гор­шок с силь­но ото­гну­тым вен­чи­ком; сто­ло­вой - ча­ши и ва­зы на низ­ких под­до­нах; все из­го­тов­ле­ны на гон­чар­ном кру­ге, мно­го спе­циа­ли­зированных форм и стан­дарт­ных ти­пов; не­ре­док шну­ро­вой или про­рез­ной ор­на­мент.

Из брон­зы из­го­тав­ли­ва­лись мо­ты­ги-кель­ты, баш­ма­ковид­ные то­по­ры-кель­ты, ры­бо­лов­ные крюч­ки и другое.; к середине I-го тысячелетия до нашей эры ши­ро­ко рас­про­стра­нил­ся плуг (тя­жёлый че­ты­рёх­ча­ст­ный на ма­те­ри­ке и трёх­ча­ст­ный - на ост­ро­вах). Боль­шие де­ревянные сту­пы с тя­жё­лы­ми пес­та­ми для дроб­ле­ния ри­са; ка­мен­ные зер­но­тёр­ки, кам­ни-ку­ран­ты, гру­зи­ла для се­тей (есть и гли­ня­ные), мно­го­чис­лен­ны спе­циа­ли­зированные ти­пы кос­тя­ных ост­рог, есть от­пе­чат­ки се­тей. По­гре­бе­ния оди­ноч­ные вы­тя­ну­тые - в грун­то­вых мо­ги­лах.

По изо­бра­же­ни­ям из­вест­ны по­яс­ная оде­ж­да ти­па са­рон­га, слож­ные при­чёс­ки, го­лов­ные убо­ры («шле­мы») с перь­я­ми. Ук­ра­ше­ния пред­став­ле­ны брас­ле­та­ми, оже­рель­я­ми, уш­ны­ми коль­ца­ми и проб­ка­ми. Вои­ны но­си­ли пле­тё­ные дос­пе­хи с брон­зо­вы­ми пла­сти­на­ми, име­ли ар­ба­ле­ты со спус­ко­вым ме­ха­низ­мом из брон­зы, ко­пья, то­по­ры, кин­жа­лы (в том числе с руч­ка­ми, ук­ра­шен­ны­ми ан­тро­по­морф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми и другими).

Важ­ней­шие ри­ту­аль­ные пред­ме­ты (их или ми­ниа­тюр­ные ко­пии кла­ли и в мо­ги­лы) - так называемые брон­зо­вые ба­ра­ба­ны с кор­пу­сом в ви­де ка­туш­ки (высота 50-80 сантиметров, диа­метр 60-100 сантиметров): там­пан (удар­ная по­верх­ность), ту­ло­во, рас­ши­ряю­щее­ся ос­но­ва­ние. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный тип «брон­зо­вых ба­ра­ба­нов» (Северный Вьет­нам и со­сед­ние рай­оны) име­ет на там­па­не скульп­тур­ки ля­гу­шек и другие изо­бра­же­ния: в цен­тре - звез­ду с 8, 10, 12, 14, ре­же 16 лу­ча­ми, по краю - поя­са с гео­мет­рическим ор­на­мен­том или фи­гу­ра­ми ле­тя­щих птиц, жи­вот­ных. Бо­ко­вую по­верх­ность не­ред­ко по­кры­ва­ли изо­бра­же­ния про­цес­сий (ча­сто - на лод­ках), бы­то­вых, хо­зяй­ст­вен­ных сцен, а так­же фи­гу­ры во­до­пла­ваю­щих птиц, кро­ко­ди­лов, ми­фо­ло­гических су­ществ.

Изо­бра­же­ния раз­ви­ва­лись от реа­ли­сти­че­ских до сти­ли­зо­ван­ных и сим­во­ли­че­ских. Как музыкальные ин­ст­ру­мен­ты «брон­зо­вые ба­ра­ба­ны» при­над­ле­жат к клас­су идио­фо­нов ти­па безъ­я­зы­ко­вых ко­ло­ко­лов. Зву­ки (раз­ной вы­со­ты) из­вле­ка­ли уда­ра­ми па­лок. Пер­вые опи­са­ния со­дер­жат­ся в китайских ис­точ­ни­ках пе­рио­да Хань, со­хра­ни­лись в музыкальной прак­ти­ке мы­он­гов (Северный Вьет­нам), ка­ре­нов (Мьян­ма), мяо (Юго-Западный Ки­тай), ла­ме­тов (Ла­ос).

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие, раз­ви­вав­шее­ся в двух на­прав­ле­ни­ях: ри­со­вод­ст­во на оро­шае­мых по­лях и под­сеч­но-ог­не­вое. Рас­про­стра­не­ны так­же бо­бо­вые, бах­че­вые, ого­род­ные, са­до­вые куль­ту­ры, раз­ве­де­ние бы­ков, сви­ней, со­бак, мно­го­численной до­маш­ней пти­цы; второе ме­сто за­ни­ма­ло ры­бо­лов­ст­во (пря­ный рыб­ный со­ус - основная при­пра­ва к ри­су), со­би­ра­тель­ст­во мол­лю­сков и рас­те­ний.

Эко­но­мический ком­плекс, офор­мив­ший­ся в рам­ках Донгшон, яв­ля­ет­ся ос­но­вой тра­диционного хо­зяй­ст­ва боль­шин­ст­ва на­ро­дов Юго-Вост. Азии. Ос­но­ва со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции - об­щин­ни­ки-вои­ны, со ста­рос­той во гла­ве. Вы­де­лил­ся слой эли­ты, скла­ды­ва­лась вое­ни­зи­ро­ван­ная цар­ская власть. Тра­ди­ции Донгшон от­ра­зи­лись и в куль­ту­ре государства Ди­ен. Ре­ли­гия Донгшон вклю­ча­ла по­чи­та­ние ду­хов зем­ли, зла­ков, не­ба и не­бес­ных све­тил, яр­ко вы­ра­жен культ пред­ков.

Ис­то­ки Донгшон вос­хо­дят к ме­ст­ным куль­ту­рам на­чи­ная с не­оли­та, не­по­сред­ст­вен­ным пред­ше­ст­вен­ни­ком Донгшон в зо­не её основного цен­тра яв­ля­ет­ся куль­ту­ры Дон­гдау и Мун . Донгшон пред­став­ля­ла со­бой древ­нюю куль­тур­ную общ­ность пред­ков ав­ст­ро­ази­ат­ских на­ро­дов (вьет-мы­онг­ские на­ро­ды, мон-кхмер­ские на­ро­ды), ока­зы­ва­ла влия­ние на авс­тро­не­зий­цев (ма­лай­цев и других) и па­ра-тай­цев (но­си­те­лей тай-ка­дай­ских язы­ков), в мень­шей сте­пе­ни на ти­бе­то-бир­ман­ские на­ро­ды.

Иллюстрации:

Куль­ту­ра Донг­шон. Брон­зо­вые из­де­лия (1–6) и ке­ра­ми­ка (7–10) (по Ха Ван Та­ну). Архив БРЭ.

Об­раз­цы изо­бра­же­ний на там­па­не и кор­пу­се ба­ра­ба­нов куль­ту­ры Донг­шон (по на­ход­кам с тер­ри­то­рии Юж­но­го Ки­тая). Архив БРЭ.

Ос­нов­ной тип «брон­зо­вых ба­ра­ба­нов» куль­ту­ры Донг­шон (по Ха Ван Та­ну).Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)