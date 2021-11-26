ДОЛЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА
ДОЛЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего бронзового века (первая половина III-го - середина II-го тысячелетия до нашей эры), распространённая по обоим склонам Главного, или Водораздельного, хребта Большого Кавказа на территории Краснодарского края и Адыгеи (Россия), между реками Псоу и Кодори на территории Абхазии.
Выделена в середине XX века в зоне, где известны дольмены. Известны также грунтовые скорченные на боку погребения. Поселения и стоянки с прямоугольными турлучными (плетнёвыми, обмазанными глиной) постройками на каменных фундаментах, с очагами и хозяйственными ямами, есть керамические печи, следы металлообработки (льячки, литейные формы). Преобладали шаровидные и грушевидные сосуды, горшки, кружки баночной формы, миски; украшались штриховкой, пальцевыми вдавлениями, штампом, врезным орнаментом. Бронзовые черешковые кинжалы, проушные топоры, двусторонние шилья, крюки с втулкой, височные подвески, бусы, жуковины-распределители, булавки с ажурной головкой. Кремнёвые вкладыши для серпов и наконечники стрел, глиняные пряслица, каменные грузила, тёсла, молоты, навершия булав, тёрочники-куранты, сердоликовые бусы, глиняная зооморфная и антропоморфная пластика.
В основе хозяйства - животноводство (крупный рогатый скот, свиньи). Прослеживается преемственность Дольменных культур от Новосвободненских памятников майкопской культуры. Остаётся неясным характер связей с другими группами майкопской общности и очамчирской культурой на территории Абхазии.
Иллюстрация:
Дольменная культура: 1 - реконструкция дольмена у селения Верхняя Эшера (Абхазия); 2 - лепной керамический сосуд из дольмена у посёлка Красная Поляна (Краснодарский край, Россия); 3-4 - бронзовый топор и крюкиз дольменов у Верхней Эшеры (по В. И. Марковину). Архив БРЭ.