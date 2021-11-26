АЛАСИЯ (варианты Алашия, Alas/h/iya)

Независимое царство в Восточном Средиземноморье, существовавшее в эпоху поздней бронзы и известное по хеттским текстам XIV–XIII вв. до н. э., а также амарнскому архиву .

Последний сохранил письма на глиняных табличках, отправленные из А. и адресованные в том числе египетскому фараону. С помощью петрографического и химического анализа глины установлено, что эти таблички происходят с о. Кипр (район Кавасоса/Алассы), что позволило идентифицировать А. с Кипром или его частью. Во второй половине XIII в. до н. э. А. была завоевана хеттским царем Тудхалией IV и была вынуждена платить хеттам дань, немалую часть которой составляли золото и медь. А. упоминается среди стран, пострадавших от нашествия «народов моря».

Автор статьи: Л. С. Баюн.

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