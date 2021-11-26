«ОСТ»

«ОСТ» (Generalplan «Ost») - генеральный план «Ост», программа колонизации Восточной Европы и «подрыва жизненной силы» проживающих на её территории славян и других народов в рамках реализации планов А. Гитлера по завоеванию «нового жизненного пространства» для германской нации.

Генеральный план «Ост» включал 6 документов (из них 2 не сохранились), разрабатывался с 1940 году по приказу Г. Гиммлера Главным управлением планирования при Имперском комиссариате по укреплению немецкой народности, Расово-политическим ведомством Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и рядом других организаций. С лета 1941 года в его разработке участвовало также Минестерство по делам оккупированных восточных областей, возглавляемое А. Розенбергом . План был согласован с другими германскими министерствами и ведомствами, доработан в соответствии с их замечаниями и пожеланиями и приобрёл завершённый вид к июню 1942 года.

В соответствии с планом в течение 25 лет после победоносного окончания войны против Советского Союза 31 миллион жителей западных областей СССР (включая Прибалтику), а также Генерал-губернаторства и Протектората Богемия и Моравия, созданных германскими властями соответственно на территории оккупированных Польши и Чехословакии, должны были быть переселены за Урал, остальное население уничтожено либо онемечено. Предусматривалось, что на завоёванной территории будет сохранена жизнь приблизительно 14 миллионов коренных жителей, пригодных с расовой точки зрения для последующей ассимиляции. Территорию Восточной Европы после её «этнической чистки» планировалось заселить немцами из Великогермании (собственно Германия, Австрия и аннексированные территории Польши и Чехословакии с высоким процентом немецкого населения), этническими немцами из Южного Тироля, Румынии, Венгрии и других стран, а также представителями родственных немцам народов, принадлежащих к «нордической расе», - скандинавами и голландцами. Для их размещения предусматривалось создание на начальном этапе 36 охраняемых зон расселения, рассчитанных на 20 тысяч человек каждая и связанных между собой строго контролируемой сетью коммуникаций. Поселенческие колонии, согласно плану, должны были стать опорными пунктами для освоения немцами «нового жизненного пространства» и окончательного утверждения их господствующего положения на нём. Вокруг колоний планировалось разместить в деревнях остатки местного населения, которое должно было трудиться в хозяйствах переселенцев. Любые проявления недовольства или неповиновения с его стороны предписывалось жестоко подавлять.

Германские власти рассчитывали, что через 50 лет после окончания войны численность немцев и родственных им народов на территории Восточной Европы достигнет 250 миллионов человек и она приобретёт безвозвратно немецкий характер. Хотя к осуществлению Генерального плана «Ост» намечалось приступить после окончания войны, его фактическая реализация была начата германскими властями ещё до её завершения, о чём свидетельствуют проводившееся планомерное физическое уничтожение военнопленных, местного населения на оккупированных территориях, его угон на принудительные работы, ликвидация населённых пунктов, выделение земель немецким поселенцам в рейхскомиссариатах«Остланд» и «Украина» и других. Впервые о существовании Генерального плана «Ост» стало известно в ходе Нюрнбергских процессов 1945-1949 годов, документы, относящиеся к нему, были выявлены в германских архивах в конце 1980-х годов.

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