Кикнадзе Владимир Георгиевич,

доктор исторических наук,

член-корреспондент Российской академии

ракетных и артиллерийских наук,

главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона»,

член Научного совета Российского военно-исторического общества

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне

и освободительной миссии советского народа во Второй мировой войне: совершенствование российского законодательства

и просветительская деятельность

«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит. – Отметил Президент России В.В. Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» 20 мая 2021 года. – Но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы». По мнению президента, посредством фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн противники России проталкивают идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников.

Фальсификация истории, то есть умышленное подделывание, искажение истории с целью выдать за подлинное, настоящее, осуществляется по различным направлениям и разными способами. И связана она, прежде всего, с явным умышленным нарушением принципов исторической правды. Фальсификации истории Второй мировой войны предпринимаются в том числе и для реабилитации фашизма и нацизма, оправдания вполне конкретных персоналий и организаций за преступления против мира, за военные преступления, за преступления против человечества, за геноцид советского народа, который в 2020 году признан в судебном порядке.

Российское общество едино в понимании того, что фашизм и нацизм как формы проявления политического экстремизма должны преследоваться по закону. Определённая нормативная база для успешного противодействия этому явлению имеется. Основой правовой базы является Конституция Российской Федерации. Гарантируя свободу мысли и слова, Конституция, вместе с тем, содержит запрет пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Реализация конституционных прав о свободе слова, выражения своего мнения предполагает, как беспрепятственное осуществление каждым этой свободы, создание государством необходимых для этого правовых и организационных механизмов, так и решительное пресечение злоупотреблений данной свободой. За нарушение действующих законов виновные подлежат различным видам ответственности – от дисциплинарной до уголовной.

В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие, многопартийность и равенство всех общественных объединений перед законом, при этом запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружённых формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ст. 13 Конституции) . Вместе с тем, идеологическое многообразие в России на протяжении трёх десятилетий во многом явилось и той средой, в которой образовались угрозы подрыва традиций защиты Отечества и сплочённости российского народа в результате искажения истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Осознание этих угроз национальной безопасности государством и российским обществом привело в 2020 г. к важным поправкам в Конституцию России. Теперь Российская Федерация чтит память о защитниках Отечества, обеспечивает защиту исторической правды и не допускает умаления подвига народа при защите Отечества.

Появление в России в 2020-м году конституционных полномочий на защиту исторической правды вовсе не означает, что этого не делалось раньше. Так, согласно Федеральному закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (№ 80-ФЗ от 19.05.1995 г.) важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями фашизма. Российская Федерация берёт на себя обязательство принимать все необходимые меры по предотвращению создания и деятельности фашистских организаций и движений на своей территории. С 2014 года в Российской Федерации законодательно установлена уголовная ответственность за покушение на реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ), административная ответственность за нарушение порядка использования нацистской символики (ст. 20.3 КОАП РФ), поскольку она оскорбляет многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах.

Нормативно-правовую базу работы на федеральном, региональном и муниципальном уровне также составляют Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» (№ 32-ФЗ от 13.3.1995 г.), зародивший основы системы государственный составляющей противодействия попыткам фальсификации истории, ФЗ «О почётном звании Российской Федерации "Город воинской славы" (№ 68-ФЗ от 9.5.2006 г.) и Указ Президента РФ «Об условиях и порядке присвоения почётного звания Российской Федерации "Город воинской славы"» (№ 1340 от 01.12.2006 г.), ставшие опорной точкой работы по противодействию попыткам фальсификации истории в регионах РФ. Кроме того, это Закон РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (№ 4292-1 от 14.01.1993 г.) и Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи» (№ 727 от 16.5.1996); и др.

Однако в последние годы, помимо точечных изменений в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», уточнения в 2019 г. порядка использования нацистской символики и атрибутики, появления в 2020 г. нового почётного звания РФ «Город трудовой доблести», другие изменения российского законодательства являлись во многом мерами запретного и ограничительного характера (установлена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества – ст. 243.4 УК РФ; усилена уголовная и административная ответственность за реабилитацию нацизма, которая теперь распространяется на информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», и юридических лиц; по ст. 354.1 УК РФ введена повышенная ответственность за преступления для группы лиц; установлена уголовная ответственность за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны).

Широкую полемику в обществе вызвал внесённый в Госдуму 5 мая 2021 г. и одобренный в первом чтении 25 мая проект Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов"». Он предполагает запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы. Помимо противников России, критикующих законодательную инициативу Е.А. Ямпольской, поддержанную Президентом России, законопроект вызвал опасения и в среде российского научного и научно-педагогического сообщества, резонируя на фоне новых законодательных ограничений в просветительской деятельности.

Полагая, что основным направлением по снижению информационного воздействия на население, имеющего целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества, противодействию фальсификации истории, является всё же образовательная и просветительская деятельность, результатом которой выступают знания, понимание, убеждения, память и почитание подвига предков при защите Отечества и освобождении народов иностранных государств, предлагается значительно расширить перечень Дней воинской славы и памятных дат России. На сегодня ФЗ-32 включает 8 дней воинской славы и 3 памятные даты России, связанные с историей Великой Отечественной и Второй мировой войн. При этом вне увековечения памяти воинов и подвига советского народа в 1941–1945 гг. остаётся подвиг более 2,5 млн советских воинов, отдавших свои жизни при освобождении современных иностранных государств Европы и Азии, а также территорий, вошедших в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. В этой связи, учитывая актуальность проблемы искажения роли советского народа в разгроме фашизма в Европе и японского милитаризма в Азии, предлагается установить Дни воинской славы (памятные даты) России, связанные с Освободительной миссией Советского Союза во Второй мировой войне, которые можно объединить в три группы:

первая – освобождение войсками Красной армии столиц шести союзных республик (ныне – суверенных государств)

6 ноября – день освобождения советскими войсками города Киева (Украина) от немецко-фашистских войск (1943 год);

3 июля – день освобождения советскими войсками города Минска (Беларусь) от немецко-фашистских войск (1944 год);

13 июля – день освобождения советскими войсками города Вильнюса (Литва) от немецко-фашистских войск (1944 год);

24 августа – день освобождения советскими войсками города Кишинёва (Молдавия) от немецко-фашистских войск (1944 год);

13 октября – день освобождения советскими войсками города Риги (Латвия) от немецко-фашистских войск (1944 год);

22 сентября – день освобождения советскими войсками города Таллина (Эстония) от немецко-фашистских войск (1944 год);

вторая – освобождение от фашизма войсками Красной армии столиц и территорий девяти государств Европы

28 августа – день освобождения советскими войсками города Бухареста (Румыния) от немецко-фашистских войск (1944 год);

9 сентября – день освобождения советскими войсками Болгарии от немецко-фашистских войск (1944 год);

20 октября – день освобождения советскими войсками совместно с Народно-освободительной армией Югославии и войсками Болгарии города Белграда (Югославия) от немецко-фашистских войск (1944 год);

25 октября – день освобождения советскими войсками города Киркинес (Норвегия) от немецко-фашистских войск (1944 год);

17 января – день освобождения советскими войсками совместно с Войском Польским города Варшавы (Польша) от немецко-фашистских войск (1945 год);

13 февраля – день освобождения советскими войсками города Будапешт (Венгрия) от немецко-фашистских войск (1945 год);

4 апреля – день освобождения советскими войсками города Братиславы (Словакия) от немецко-фашистских войск (1945 год);

13 апреля – день освобождения советскими войсками города Вена (Австрия) от немецко-фашистских войск (1945 год);

11 мая – день освобождения советскими войсками Чехии от немецко-фашистских войск (1945 год);

третья – освобождение войсками Красной армии российских земель, государств Азии и территорий, вошедших в состав Советского Союза

12 мая – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Крыму – освобождение Крыма (1944 год);

1 ноября – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Советском Заполярье – освобождение Заполярья (1944 год);

9 апреля – день завершения штурма и взятия советскими войсками Кёнигсберга, города-крепости немецко-фашистских войск (1945 год);

2 сентября – день победы советских войск в войне против милитаристской Японии, освобождения Южного Сахалина, Курильских остров, Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) и Северной Кореи (1945 год).

Кроме того, полагаем целесообразным дополнить общероссийский календарь памятных дат днём, связанным с защитой Отечества молодёжью, а именно: 30 сентября – день создания в Краснодоне подпольной антифашистской комсомольской молодёжной организации «Молодая гвардия» (1942 год).

Наличие представленных выше дней воинской славы и памятных дат России значительно расширяет возможности государства и общества по увековечению памяти воинов и подвига советского народа при защите Отечества и освобождении стран Европы и Азии, обеспечению защиты исторической правды в соответствии с Конституцией РФ, 80-ФЗ и ФЗ-32, следующими формами:

– публикация в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов, связанных с Днями воинской славы России и памятными датами России, создание произведений искусства и литературы, посвящённых памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с Днями воинской славы России и памятными датами России;

– присвоение имён национальных героев, отличившихся в сражениях, связанных с Днями воинской славы России и памятными датами России, населённым пунктам, улицам и площадям, физико-географическим объектам, воинским частям, кораблям и судам;

– создание и сохранение мемориальных музеев, установление и благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих Дни воинской славы России и памятные даты России, организация выставок (в том числе федерального значения), установление на местах воинской славы мемориальных знаков;

– пропаганда Дней воинской славы России и памятных дат России, которую организует Правительство Российской Федерации (ФЗ-32).

По решению органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления могут осуществляться и другие мероприятия по увековечению памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с Днями воинской славы России и памятными датами России (ст. 2 ФЗ-32).

Кроме того, появление Дней воинской славы России и памятных дат России, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и Советской-японской войны 1945 г., которые происходили за пределами РФ, делает более полноценными возможности государства (Правительства РФ) по сохранению памяти о советских воинах, погибших за пределами Отечества в смертельной схватке с фашизмом и японским милитаризмом, а именно:

– устанавливать на территориях иностранных государств мемориальные сооружения и объекты, создавать мемориальные музеи и выставки, посвящённые дням воинской славы России и памятным датам России (ст. 3 ФЗ-32);

– разрабатывать проекты международных договоров РФ по обеспечению сохранности мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы России и памятные даты России, которые находятся на территориях иностранных государств, а также участие в реализации указанных международных договоров (ст. 3 ФЗ-32);

– согласовывать с соответствующими организациями иностранных государств, на территориях которых находятся указанные мемориальные сооружения и объекты, мероприятия по их сохранению и благоустройству (ст. 3 ФЗ-32).

Поскольку, в соответствии со ст. 5 ФЗ-32, в Дни воинской славы России в Вооружённых Силах Российской Федерации и других войсках проводятся торжественные мероприятия, а в связи с памятными датами России по инициативе государственных организаций и общественных объединений могут проводиться публичные мероприятия, то появление 20 новых таких дней (18 из которых имеют международное значение), что почти вдвое больше ныне принятых Дней воинской славы и памятных дат России, значительно (кратно) увеличивает возможности государства и общества по почитанию памяти о защитниках Отечества, защите исторической правды, недопущению умаления подвига народа при защите Отечества и разгроме фашизма в Европе и Азии в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. Предложенный подход также приближает и делает более направленными мероприятия по увековечиванию памяти воинов и подвига советского народа к окраинным регионам России (Калининградская обл., Сахалинская обл., Арктика; Крым; сейчас на федеральном уровне история Великой Отечественной войны сосредоточена лишь на Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске, Кавказе), а также к нашим соотечественникам, находящимся на территориях 18-ти иностранных государств. Расположение полного перечня действующих и предлагаемых Дней воинской славы и памятных дат России в хронологическом порядке календарного года (см. Приложение), позволяет утверждать, что при положительном законодательном решении история двух десятков актуальных событий Великой Отечественной войны получит основания быть в эпицентре внимания государства и общества не только в юбилейные годы (кратные пяти), а на постоянной основе – ежемесячно, и даже – ежедекадно.

Безусловно, полагаем, что прежде всего мероприятия в связи с днями воинской славы и памятными датами России будут проходить красной нитью через всю систему воспитательной работы среди детей и молодёжи в образовательных учреждениях среднего и высшего образования, также предусмотренную с 2020 г. российским законодательством. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», по нашему мнению, – это основа годового плана воспитательной работы для каждого образовательного учреждения Российской Федерации, поскольку знание истории делает из человека гражданина, а знание военной истории делает из гражданина патриота.

Приложение

Дни воинской славы и памятные даты России,

связанные с событиями Великой Отечественной и Второй мировой войн

(проект; * – дни, которыми предлагается дополнить ФЗ-32)

17 января – День освобождения советскими войсками совместно с Войском Польским города Варшавы (Польша) от немецко-фашистских войск (1945 год) *

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)

13 февраля – День освобождения советскими войсками города Будапешт (Венгрия) от немецко-фашистских войск (1945 год) *

4 апреля – День освобождения советскими войсками города Братиславы (Словакия) от немецко-фашистских войск (1945 год) *

9 апреля – День завершения штурма и взятия советскими войсками Кёнигсберга, города-крепости немецко-фашистских войск (1945 год) *

13 апреля – День освобождения советскими войсками города Вена (Австрия) от немецко-фашистских войск (1945 год) *

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год)

11 мая – День освобождения советскими войсками Чехии от немецко-фашистских войск (1945 год) *

12 мая – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Крыму – освобождение Крыма (1944 год) *

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)

29 июня – День партизан и подпольщиков

3 июля – День освобождения советскими войсками города Минска (Беларусь) от немецко-фашистских войск (1944 год) *

13 июля – День освобождения советскими войсками города Вильнюса (Литва) от немецко-фашистских войск (1944 год) *

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)

28 августа – День освобождения советскими войсками города Бухареста (Румыния) от немецко-фашистских войск (1944 год) *

24 августа – День освобождения советскими войсками города Кишинёва (Молдавия) от немецко-фашистских войск (1944 год) *

2 сентября – День победы советских войск в войне против милитаристской Японии, освобождения Южного Сахалина, Курильских остров, Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) и Северной Кореи (1945 год) *

3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)

9 сентября – День освобождения советскими войсками Болгарии от немецко-фашистских войск (1944 год) *

22 сентября – День освобождения советскими войсками города Таллина (Эстония) от немецко-фашистских войск (1944 год) *

30 сентября – День создания в Краснодоне подпольной антифашистской комсомольской молодёжной организации «Молодая гвардия» (1942 год) *

9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)

13 октября – День освобождения советскими войсками города Риги (Латвия) от немецко-фашистских войск (1944 год) *

20 октября – День освобождения советскими войсками совместно с Народно-освободительной армией Югославии и войсками Болгарии города Белграда (Югославия) от немецко-фашистских войск (1944 год) *

25 октября – День освобождения советскими войсками города Киркинес (Норвегия) от немецко-фашистских войск (1944 год) *

1 ноября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Советском Заполярье – освобождение Заполярья (1944 год) *

6 ноября – День освобождения советскими войсками города Киева (Украина) от немецко-фашистских войск (1943 год) *

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)

3 декабря – День Неизвестного Солдата

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)