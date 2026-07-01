ЗЮСКИНД ПАТРИК

ЗЮСКИНД ПАТРИК - немецкий про­за­ик, дра­ма­тург, ки­но­сце­на­рист.

Ро­дил­ся в се­мье ли­те­ра­то­ра. В 1968-1974 годах изу­чал ис­то­рию в Мюн­хе­не и Экс-ан-Про­ван­се; сме­нил мно­го про­фес­сий и за­ня­тий. Творческий путь на­чи­нал как ав­тор ки­но­сце­на­ри­ев для немецкого те­ле­ви­де­ния. Все­мир­ную из­вест­ность Зюскинду при­нёс ро­ман «Аро­мат» («Das Parfum», 1985 год; русский перевод 1992 год; в Рос­сии из­вес­тен под названием «Пар­фю­мер»; эк­ра­ни­за­ция Т. Ты­к­ве­ра, 2006 год), от­ли­чаю­щий­ся на­пря­жён­ной ин­три­гой и на­сы­щен­ный (в со­от­вет­ст­вии с эс­те­ти­кой по­стмо­дер­низ­ма , к ко­то­рой тя­го­те­ет Зюскинд) литературными ал­лю­зия­ми и ци­та­та­ми. На при­ме­ре ге­роя, стре­мя­ще­го­ся за­ме­нить ес­тественную гар­мо­нию и кра­со­ту ис­кусственной фор­му­лой, Зюскинд пре­ду­пре­ж­да­ет об опас­но­сти по­пра­ния за­ко­нов при­ро­ды.

Для твор­че­ст­ва Зюскинда ха­рак­тер­но по­вы­шен­ное вни­ма­ние к ма­те­ри­аль­ной, чув­ст­вен­ной сто­ро­не ре­аль­но­сти. В по­вес­ти «Го­лубь» («Die Taube», 1987 год, русский перевод 1995 год) Зюскинд рас­кры­ва­ет пус­то­ту сте­риль­но­го су­ще­ст­во­ва­ния современного обы­ва­те­ля, ил­лю­зор­ная ста­биль­ность жиз­ни ко­то­ро­го мо­жет быть унич­то­же­на лю­бой не­зна­чительной слу­чай­но­стью. Од­но­акт­ная мо­но­пье­са «Кон­тра­бас» («Der Kon­trabaß», поставлена в 1981 году, опубликована в 1983 году, русский перевод 1995 год, русская постановка 2000 года) пред­став­ля­ет со­бой пси­хо­ана­ли­тическое ис­сле­до­ва­ние современного немецкого ин­тел­ли­ген­та.

По­весть «Ис­то­рия гос­по­ди­на Зом­ме­ра» («Die Ge­schi­chte von Herrn Sommer», 1991 год, русский перевод 1995 год), имею­щая ав­то­био­гра­фические ис­то­ки, рас­ска­зы­ва­ет о жиз­ни по­сле­во­ен­ной немецкой де­рев­ни. В позд­них про­из­ве­де­ни­ях Зюскинда за­мет­но на­рас­та­ние по­стмо­дер­ни­ст­ской иро­нии: «Три ис­то­рии и од­но на­блю­де­ние» («Drei Geschi­chten und eine Be­trachtung», 1995 год, русский перевод 2000 год) и др.