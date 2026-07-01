ЗЮСКИНД ПАТРИК
ЗЮСКИНД ПАТРИК - немецкий прозаик, драматург, киносценарист.
Родился в семье литератора. В 1968-1974 годах изучал историю в Мюнхене и Экс-ан-Провансе; сменил много профессий и занятий. Творческий путь начинал как автор киносценариев для немецкого телевидения. Всемирную известность Зюскинду принёс роман «Аромат» («Das Parfum», 1985 год; русский перевод 1992 год; в России известен под названием «Парфюмер»; экранизация Т. Тыквера, 2006 год), отличающийся напряжённой интригой и насыщенный (в соответствии с эстетикой постмодернизма, к которой тяготеет Зюскинд) литературными аллюзиями и цитатами. На примере героя, стремящегося заменить естественную гармонию и красоту искусственной формулой, Зюскинд предупреждает об опасности попрания законов природы.
Для творчества Зюскинда характерно повышенное внимание к материальной, чувственной стороне реальности. В повести «Голубь» («Die Taube», 1987 год, русский перевод 1995 год) Зюскинд раскрывает пустоту стерильного существования современного обывателя, иллюзорная стабильность жизни которого может быть уничтожена любой незначительной случайностью. Одноактная монопьеса «Контрабас» («Der Kontrabaß», поставлена в 1981 году, опубликована в 1983 году, русский перевод 1995 год, русская постановка 2000 года) представляет собой психоаналитическое исследование современного немецкого интеллигента.
Повесть «История господина Зоммера» («Die Geschichte von Herrn Sommer», 1991 год, русский перевод 1995 год), имеющая автобиографические истоки, рассказывает о жизни послевоенной немецкой деревни. В поздних произведениях Зюскинда заметно нарастание постмодернистской иронии: «Три истории и одно наблюдение» («Drei Geschichten und eine Betrachtung», 1995 год, русский перевод 2000 год) и др.