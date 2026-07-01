«ЗЮДДОЙЧЕ ЦАЙТУНГ»

«ЗЮДДОЙЧЕ ЦАЙТУНГ» - од­на из круп­ней­ших еже­днев­ных га­зет Гер­ма­нии.

Из­да­ёт­ся ме­диа­груп­пой «Süddeutscher Verlag». Ти­раж 444,97 тысячи экземпляров (2006 год). Вы­хо­дит в свет с 06.10.1945 года (по­лу­чи­ла ли­цен­зию № 1 ко­мис­сии по кон­тро­лю над СМИ американской во­енной ад­ми­ни­ст­ра­ции). Про­дол­жи­ла тра­ди­ции газеты «Münchner Neuesten Nach­ri­chten» (1848-1945 годы). С мо­мен­та соз­да­ния при­дер­жи­ва­ет­ся ли­бе­раль­но-кри­тической ори­ен­та­ции, основное вни­ма­ние уде­ля­ет по­ли­тическим и эко­но­мическим про­бле­мам, боль­шое ме­сто в га­зе­те так­же ста­ли за­ни­мать во­про­сы куль­ту­ры.

По по­не­дель­ни­кам вы­хо­дит анг­лоя­зыч­ное при­ло­же­ние, в ко­то­ром пуб­ли­ку­ют­ся важ­ней­шие ста­тьи из «Нью-Йорк таймс», по пят­ни­цам - цвет­ное при­ло­же­ние «SZ-Magazin» (с 1990 года). Име­ет суб­бот­нее при­ло­же­ние; по чет­вер­гам пуб­ли­ку­ет­ся осо­бый мюн­хен­ский вы­пуск («SZ-Extra»). С декабря 2004 года один раз в 2 ме­ся­ца вы­хо­дит на­уч­но-по­пу­ляр­ное при­ло­же­ние «SZ Wissen» (90 тысяч экземпляров в апреле 2005 года). C 2004 года реа­ли­зу­ет про­ек­ты по из­да­нию ху­дожественной литературы (SZ-Bib­liothek; «Пять­де­сят луч­ших ро­ма­нов XX века»), вы­пус­ку музыкальных ком­пакт-дис­ков (SZ-Klassik; «Ве­ли­кие пиа­ни­сты и скри­па­чи XX века»), с 2005 года - про­ект по вы­пус­ку DVD (SZ-Cinemathek; «100 филь­мов ве­ли­чай­ших ре­жис­сё­ров») и др.

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