«ЗЮДДОЙЧЕ ЦАЙТУНГ»
«ЗЮДДОЙЧЕ ЦАЙТУНГ» - одна из крупнейших ежедневных газет Германии.
Издаётся медиагруппой «Süddeutscher Verlag». Тираж 444,97 тысячи экземпляров (2006 год). Выходит в свет с 06.10.1945 года (получила лицензию № 1 комиссии по контролю над СМИ американской военной администрации). Продолжила традиции газеты «Münchner Neuesten Nachrichten» (1848-1945 годы). С момента создания придерживается либерально-критической ориентации, основное внимание уделяет политическим и экономическим проблемам, большое место в газете также стали занимать вопросы культуры.
По понедельникам выходит англоязычное приложение, в котором публикуются важнейшие статьи из «Нью-Йорк таймс», по пятницам - цветное приложение «SZ-Magazin» (с 1990 года). Имеет субботнее приложение; по четвергам публикуется особый мюнхенский выпуск («SZ-Extra»). С декабря 2004 года один раз в 2 месяца выходит научно-популярное приложение «SZ Wissen» (90 тысяч экземпляров в апреле 2005 года). C 2004 года реализует проекты по изданию художественной литературы (SZ-Bibliothek; «Пятьдесят лучших романов XX века»), выпуску музыкальных компакт-дисков (SZ-Klassik; «Великие пианисты и скрипачи XX века»), с 2005 года - проект по выпуску DVD (SZ-Cinemathek; «100 фильмов величайших режиссёров») и др.