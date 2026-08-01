ЗЫРЯНСКИЙ МУЗЕЙ

Зырянский музей истории народов Севера Якутии.

В фондах музея: естественнонаучная и этнографическая коллекции; вещевые, фото и документальные материалы по истории края. Музей хранит экспонаты, сделанные талантливыми руками таксидермистов Е. Клевцова, К. Кудрявцева, И. Кычкина.

Благодаря инициативе жителей района, энтузиастов, истинных патриотов Колымы, музей собрал большую коллекцию предметов и различных документов по истории и культуре народов Севера, населяющих наш край. Численность предметов основного фонда превышает 1,5 тысяч единиц. Это предметы живописи, графики, изделия прикладного искусства, предметы нумизматики . Также экспонируются предметы археологии, этнографии, оружие, фотодокументы, редкие книги. Музей имеет богатую этнографическую и природоведческую коллекцию. Деятельность Зырянского краеведческого музея в 2012 году. была посвящена юбилейным и знаменательных датам района и республики: 65-летию основания музея, 75-летию основания п. Зырянки, 75-летию основания средней школы, 80-летию судоходства, 365-летию с.Верхнеколымска, 380-летию вхождения Якутии в состав России . В этом году большое внимание уделяется мероприятиям экологической направленности. Проводятся эко-уроки с учащимися школ района с приглашением работников улусной инспекции охраны природы, музей принимает участие в экологическом проекте республиканской акции «Природа и мы». Так, в рамках акции проведены выставка местной художницы Е.Лимоновой «Колыма в красках», фотовыставка Т.Пихтовниковой «Природа глазами женщины», фото-конкурс «Колымский трофей», конкурс фото- и видеоработ «Зырянка в объективе». В залах музея проводятся мероприятия, посвященные Дню родного языка, в которых принимают активное участие школьники, пенсионеры, работники культуры. Музей продолжает поддерживать связь с бывшими земляками и их родственниками, репрессированными. Поддерживается тесное сотрудничество с музеями Среднеколымска и Якутска по обмену информацией и материалами. Тесный контакт установлен с музеем «Кино и кинодокументов» по сбору материалов по истории кинофикации Верхнеколымского района. В 2012 году приезжал и плодотворно работал над темой «Деятельность филиала треста «Дальстрой» в 30-50 годы XX века в п.Лабуе» учащийся 10 класса Среднеколымской школы Алексей Семенов. Юноша много работал с документальными материалами, посетил на дому старожила М.Карыпкина, в сопровождении лектора-экскурсовода побывал в с.Верхнеколымске, посетив дом-музей путешественника И.Черского. Осматривал места, связанные с историей Зырянского отделения УСВИТЛа (Управления северо-восточных исправительных трудовых лагерей), в частности, на 7 и 2 километрах автотрассы. Отрадно, что работа Алексея Семенова «Белые пятна в истории родного края: деятельность государственного треста «Дальстрой» в колымском крае» вышла тиражом 80 экземпляров и это только одна часть его многогранного исследования. Музей работает в тесном контакте с районным Советом ветеранов войны и труда, Советом старейшин района, муниципальным архивом. Продолжаем тесное сотрудничество со всеми, кому интересна история родного края. С музеем тесно сотрудничают истинные патриоты, краеведы нашего Колымского края. Мы благодарим Л. Лисову и всех наших постоянных помощников: семью Сивцевых из с.Верхнеколымска, подаривших большой баннер для отдела природы, В. Созонова и А. Третьякову, которые подарили 6 чучел уток для обновления экспонатов музея, а кружок юных умельцев Арылахской САОШ (руководитель А.Егоров) отправил изящный столик в якутском стиле. Много работы проделано по поиску, упорядочению и сортировке по темам музейных материалов, фотодокументов. Одним из основных направлений деятельности музея является научно-просветительская работа. Коллекции используются для выставочной деятельности: как для постоянных экспозиций, так и для выездных выставок. Также для выставочной деятельности используются частные коллекции, не принадлежащие учреждению. Верим, что Зырянский музей выполняет важную функцию в культурной жизни района, сохраняя историческое наследие народов, проживающих в нашем районе.

Иллюстрации:

Зырянский музей истории народов Севера Якутии.