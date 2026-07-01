ЗЫРЯНОВСК
ЗЫРЯНОВСК - город на востоке Казахстана, в Восточно-Казахстанской области.
Население 44,5 тысяч человек (2007 год). Расположен в горах Рудный Алтай, на реке Берёзовка (левый приток реки Бухтарма). Железнодорожная станция.
Основан в 1799 году как поселение при руднике после открытия в 1791 году рабочим Локтевского завода Г. Г. Зыряновым (отсюда название) богатого месторождения полиметаллических руд. До 1894 года село Зыряновка (Зыряновское) входило в Бийский окрук Томской губернии. В 1894-1917 годах волостной центр Змеиногорского уезда Томской губернии, в 1917-1920 годах - Алтайской губернии. В 1920-1921 годах волостной центр Бухтарминского уезда Алтайской губернии, в 1921-1928 годах - Семипалатинской губернии Киргизской (с 1925 года - Казакской) АССР. В 1928-1955, 1963-1969 годах, с 1988 года - районный центр. В 1928-1930 годах входил в состав Семипалатинского округа, с 1932 года - Восточно-Казахстанской области Казакской АССР (с 1936 года - Казахской ССР). В 1937 году село преобразовано в рабочий поселок Зыряновское, в 1941 году в город Зыряновск.
Сохранились здания бывшей обогатительной фабрики (1891-1892 годы). Зыряновский центр Восточно-Казахстанского государственного технического университета (2002 год). Центральная библиотека имени А. Н. Зырянова. Филиал Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея.
Градообразующее предприятие - «Зыряновский горно-обогатительный комплекс» (в составе крупной горно-металлургической компании «Казцинк»); основная продукция - концентраты меди, свинца, цинка. Предприятия пищевой (пивоваренный и молочный заводы; мясокомбинат) и лёгкой промышленности.