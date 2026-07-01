ЗЫРЯНОВСК

ЗЫРЯНОВСК - го­род на вос­то­ке Ка­зах­ста­на, в Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ской области.

Население 44,5 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в го­рах Руд­ный Ал­тай, на реке Бе­рё­зов­ка (ле­вый при­ток реки Бух­тар­ма). Железнодорожная стан­ция.

Ос­но­ван в 1799 году как по­се­ле­ние при руд­ни­ке по­сле от­кры­тия в 1791 году ра­бо­чим Лок­тев­ско­го за­во­да Г. Г. Зы­ря­но­вым (от­сю­да название) бо­га­то­го ме­сто­ро­ж­де­ния по­ли­ме­тал­лических руд. До 1894 года село Зы­ря­нов­ка (Зы­ря­нов­ское) вхо­ди­ло в Бий­ский окрук Том­ской губернии. В 1894-1917 годах во­ло­ст­ной центр Змеи­но­гор­ско­го уезда Том­ской губернии, в 1917-1920 годах - Ал­тай­ской губернии. В 1920-1921 годах во­ло­ст­ной центр Бух­тар­мин­ско­го уезда Ал­тай­ской губернии, в 1921-1928 годах - Се­ми­па­ла­тин­ской губернии Кир­гиз­ской (с 1925 года - Ка­зак­ской) АССР. В 1928-1955, 1963-1969 годах, с 1988 года - рай­он­ный центр. В 1928-1930 годах вхо­дил в со­став Се­ми­па­ла­тин­ско­го округа, с 1932 года - Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ской области Ка­зак­ской АССР (с 1936 года - Ка­захской ССР). В 1937 году се­ло пре­об­ра­зо­ва­но в ра­бо­чий поселок Зы­ря­нов­ское, в 1941 году в город Зы­ря­новск.

Со­хра­ни­лись зда­ния бывшей обо­га­тительной фаб­ри­ки (1891-1892 годы). Зы­ря­нов­ский центр Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ско­го государственного тех­нического университета (2002 год). Центральная библиотека имени А. Н. Зы­ря­но­ва. Фи­ли­ал Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ско­го об­ла­ст­но­го ис­то­ри­ко-крае­ведческого му­зея.

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - «Зы­ря­нов­ский гор­но-обо­га­тительный ком­плекс» (в со­ста­ве круп­ной гор­но-ме­тал­лур­гической ком­па­нии «Каз­цинк»); основная про­дук­ция - кон­цен­тра­ты ме­ди, свин­ца, цин­ка. Пред­при­ятия пи­ще­вой (пи­во­ва­рен­ный и мо­лоч­ный за­во­ды; мя­со­ком­би­нат) и лёг­кой промышленности.

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