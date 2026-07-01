ЗЫКИНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
ЗЫКИНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА - российска певица.
В 1947-1949 годах солистка Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, в 1950-х годах пела в Хоре русской народной песни Центрального ТВ и радиовещания под управлением Н. В. Кутузова. С 1960 года солистка Москонцерта, много выступала с Эстрадно-симфоническим оркестром Всесоюзного радио и Центрального ТВ под управлением Ю. В. Силантьева. В 1977 году окончила Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. С 1977 года художественный руководитель и солистка ансамбля «Россия».
Исполнительница русских народных песен (в т. ч. протяжных без сопровождения), старинных романсов, песен советских композиторов, среди них: «Течёт река Волга» М. Г. Фрадкина (слова Л. И. Ошанина), «Оренбургский платок» Г. Ф. Пономаренко (слова В. Ф. Бокова). Для Зыкиной писали песни А. П. Долуханян, А. Г. Новиков, А. Н. Пахмутова и др. Участвовала в исполнении «Поэтории» (1968 год; слова А. А. Вознесенского) и оратории «Ленин в сердце народном» (1969 год) Р. К. Щедрина. В исполнительской манере Зыкиной соединяются величавость и искренность. Пользовалась широкой популярностью в СССР, гастролировала во многих странах. Ленинская премия (1970 год), Государственная премия РСФСР (1983 год).