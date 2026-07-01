ЗЫКИНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА

ЗЫКИНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА - российска пе­ви­ца.

В 1947-1949 годах со­ли­ст­ка Русского народного хо­ра имени М. Е. Пят­ниц­ко­го, в 1950-х годах пе­ла в Хо­ре русской народной пес­ни Центрального ТВ и ра­дио­ве­ща­ния под управлением Н. В. Ку­ту­зо­ва. С 1960 года со­ли­ст­ка Мос­кон­цер­та, мно­го вы­сту­па­ла с Эс­т­рад­но-сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром Все­со­юз­но­го ра­дио и Центрального ТВ под управлением Ю. В. Си­лан­ть­е­ва. В 1977 году окон­чи­ла Музыкально-пе­да­го­гический ин­сти­тут имени Гне­си­ных . С 1977 года художественный руководитель и со­ли­ст­ка ан­самб­ля «Рос­сия».

Ис­пол­ни­тель­ни­ца русских народных пе­сен (в т. ч. про­тяж­ных без со­про­во­ж­де­ния), ста­рин­ных ро­ман­сов, пе­сен советских ком­по­зи­то­ров, сре­ди них: «Те­чёт ре­ка Вол­га» М. Г. Фрад­ки­на (сло­ва Л. И. Оша­ни­на), «Орен­бург­ский пла­ток» Г. Ф. По­но­ма­рен­ко (сло­ва В. Ф. Бо­ко­ва). Для Зыкиной пи­са­ли пес­ни А. П. До­лу­ха­нян, А. Г. Но­ви­ков, А. Н. Пах­му­то­ва и др. Уча­ст­во­ва­ла в ис­пол­не­нии «По­это­рии» (1968 год; сло­ва А. А. Воз­не­сен­ско­го) и ора­то­рии «Ле­нин в серд­це на­род­ном» (1969 год) Р. К. Щед­ри­на. В ис­пол­ни­тель­ской ма­не­ре Зыкиной со­еди­ня­ют­ся ве­ли­ча­вость и ис­крен­ность. Поль­зо­ва­лась ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью в СССР, га­ст­ро­ли­ро­ва­ла во мно­гих стра­нах. Ле­нин­ская премия (1970 год), Государственная премия РСФСР (1983 год).