ЗЯЗИКОВ БАГАУДИН ХУСЕЙНОВИЧ

ЗЯЗИКОВ БАГАУДИН ХУСЕЙНОВИЧ - ингушский писатель .

Окон­чил Ин­гушский пе­да­го­гический тех­ни­кум во Вла­ди­кав­ка­зе (1930 год); ра­бо­тал учи­те­лем русского языка и литературы, жур­на­ли­стом, ре­дак­то­ром.

В 1941-1944 годы на фрон­те; в 1944 году ре­прес­си­ро­ван , де­пор­ти­ро­ван в Среднюю Азию. По­сле вос­ста­нов­ле­ния ав­то­но­мии Че­че­но-Ин­гу­ше­тии ди­рек­тор Че­че­но-Ин­гушского издательства (1957 год), партийный ра­бот­ник.

Пе­ча­тал­ся с 1928 года.

Фрон­то­вой опыт Б.Х.И. Зязикова от­ра­зил­ся в сборнике рас­ска­зов «Во­ля со­вет­ско­го че­ло­ве­ка» («Со­вет­ски са­га лоIам», 1958 год).

Ав­тор сборников рас­ска­зов и очер­ков «Сча­стье» («Ираз», 1960 год) и «Кра­со­та - до по­луд­ня, доб­ро­де­тель - до смер­ти» («Хо­зал - делкъ­ел­ца, ди­кал - вал­лал­ца», 1961 год); ис­то­рических по­вес­тей «Име­нем рес­пуб­ли­ки» («Рес­пуб­ли­ка цIерагIа», 1962 год) и «Де­вять дней из жиз­ни ге­роя» («Тур­па­ла ва­хар­ца­ра ийс ди», 1964 год); кри­ти­ко-био­гра­фических очер­ков об ин­гушских по­этах; пе­ре­во­дов на ин­гушских языковых со­чи­не­ний А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва , Л.Н. Тол­сто­го, А.П. Че­хо­ва и др.

Сочинения:

Хер­жа про­из­ве­де­неш: В 2 т. Гроз­ный, 1968–1969.

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