ЗЯЗИКОВ БАГАУДИН ХУСЕЙНОВИЧ
ЗЯЗИКОВ БАГАУДИН ХУСЕЙНОВИЧ - ингушский писатель.
Окончил Ингушский педагогический техникум во Владикавказе (1930 год); работал учителем русского языка и литературы, журналистом, редактором.
В 1941-1944 годы на фронте; в 1944 году репрессирован, депортирован в Среднюю Азию. После восстановления автономии Чечено-Ингушетии директор Чечено-Ингушского издательства (1957 год), партийный работник.
Печатался с 1928 года.
Фронтовой опыт Б.Х.И. Зязикова отразился в сборнике рассказов «Воля советского человека» («Советски сага лоIам», 1958 год).
Автор сборников рассказов и очерков «Счастье» («Ираз», 1960 год) и «Красота - до полудня, добродетель - до смерти» («Хозал - делкъелца, дикал - валлалца», 1961 год); исторических повестей «Именем республики» («Республика цIерагIа», 1962 год) и «Девять дней из жизни героя» («Турпала вахарцара ийс ди», 1964 год); критико-биографических очерков об ингушских поэтах; переводов на ингушских языковых сочинений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др.
Сочинения:
Хержа произведенеш: В 2 т. Грозный, 1968–1969.
.