ЗЯБЛОВСКИЙ, ЕВДОКИМ ФИЛИППОВИЧ

Зябловский, Евдоким Филиппович (31.07[11.08].1764, Орловская губ. — 30.03[11.04].1846, Санкт-Петербург) — российский статистик, географ, историк.

Окончил Санкт-Петербургскую учительскую гимназию (1788). Учитель в Колыванском народном училище (1788—1797), составил топографическое и статистическое описание Колыванского наместничества. В 1797 — профессор истории и географии, затем — статистики в Санкт-Петербургской учительской гимназии, преобразованной в 1804 в Педагогический институт, в 1816 — в Главный педагогический институт. Экстраординарный (1807), ординарный (1809) профессор географии. В 1819, в связи с преобразованием этого института в Санкт-Петербургский университет, профессор университета, возглавлял кафедру географии (до 1821), затем кафедру статистики (1821—1833). В 1821—1825 ректор Санкт-Петербургского университета. Преподавал также лесоводство в Училище корабельной архитектуры, всеобщую и отечественную историю на публичных курсах для чиновников. Автор многих работ по географии и статистике России и Европы, которые использовались как учебники и справочники. Действительный статский советник. Почетный член Санкт-Петербургского университета (1846).

Соч.: Начальные основания лесоводства. СПб., 1804; Статистическое описание Российской империи в нынешнем ее состоянии. Ч. 1—5. СПб., 1808; Землеописание Российской империи для всех состояний. Ч. 1—6. СПб., 1810; Курс всеобщей истории. Ч. 1—3. СПб., 1811—1812; Курс всеобщей географии по нынешнему политическому разделению. Ч. 1—4. СПб., 1818—1819; Статистика европейских государств в нынешнем их состоянии. Ч. 1—2. СПб., 1830—1831; Российская статистика. Ч. 1—2. СПб., 1832.

Лит.: Берг Л. С. Е. Ф. Зябловский (1765—1846), первый профессор географии в Петербургском университете // Берг Л. С. Очерки по истории русских географических открытий. М.–Л., 1946; Подболотова М. И., Соловьева Ю. А. Роль персоналий в развитии отечественной географии и географического образования в XVIII—XIX веках // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Естественные науки. 2014. № 1; Птуха М. В. Очерки по истории статистики в СССР. Т. 2. М., 1959.