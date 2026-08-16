ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА
ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА - высотная (интервальная) организация музыкальных звуков на основе какого-либо единого принципа.
Звуковая система - конкретное воплощение лада, строя музыкального, т. е. музыкально-смысловых отношений между звуками как элементами высотной структуры (в отличие от гаммы, звукоряда). Понятие звуковая система не следует смешивать с более широким понятием музыкальной системы, включающим не только звуковысотную сторону музыки, но также метр и ритм, фактуру, музыкальных форму и т. д.
Звуковая система отражает логическую связность и упорядоченность музыкального мышления на некоторой стадии его развития. Историческая эволюция звуковой системы имеет определённую направленность: в ходе этой эволюции в конечном счёте утончается звуковая дифференциация, увеличивается состав звуков, вовлекаемых в звуковую систему, укрепляются и упрощаются связи между ними (при одновременном формировании разветвлённой иерархии связей). Звуковая система в собственном смысле предшествовала стадия первобытного глиссандирования (экмелики), из которого только начинали выделяться опорные звуки. Первичная форма звуковой системы - опевание тона-устоя (смотрите Устой и неустой) тонами, прилегающими сверху или снизу:
Исторически закономерно и расширение интервального пространства с одновременным нащупыванием ближайшей второй опоры; этот процесс привёл к «эпохе кварты»: краевые тоны, отстоящие друг от друга на кварту, образовывали звуковысотный промежуток, различным образом заполнявшийся трихордами, затем тетрахордами (иллюстрация а). Дальнейшие этапы эволюции звуковой системы связаны с заполнением квинты (пентахордами) и октавы (октахордами). Типологически более ранняя звуковая система - пентатоника (иллюстрация б), более поздние - диатоника (иллюстрация в), миксодиатоника (иллюстрация г). Смотрите также Древнегреческие лады, Роды интервальных систем.
Становление многоголосия привело к глубочайшей внутренней реорганизации звуковой системы в новом измерении, когда элементом системы стал не отдельный звук, а созвучие (со временем - аккорд). Консонирующее трезвучие, став центральным элементом звуковой системы, воспроизводится на всех ступенях; его характер (мажор, минор) распространяется на всю систему, превращая квинтовую звуковой системы в квинто-терцовую (смотрите в статье Диатоника). Принципом звуковой системы становится действие функций тональных (смотрите Доминанта, Медианта, Субдоминанта, Тоника), а система из 24 тональностей вызывает переход от звуковой системы чистого строя к темперированному (смотрите Темперация). На этой основе оказываются возможными энгармонизм, построение симметричных ладов. С равномерной темперацией связано и развитие звуковой системы в музыке XX-XXI веков: переход от 12-ступенности (смотрите Хроматизм) к 12-тоновости (смотрите Додекафония), возобновление микрохроматики на новом уровне.