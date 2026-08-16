ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА - вы­сот­ная ( ин­тер­валь­ная ) ор­га­ни­за­ция музыкальных зву­ков на ос­но­ве какого-либо еди­но­го прин­ци­па.

Звуковая система - кон­крет­ное во­пло­ще­ние ла­да, строя му­зы­каль­но­го, т. е. му­зы­каль­но-смы­сло­вых от­но­ше­ний меж­ду зву­ка­ми как эле­мен­та­ми вы­сот­ной струк­ту­ры (в от­ли­чие от гам­мы, зву­ко­ря­да). По­ня­тие звуковая система не сле­ду­ет сме­ши­вать с бо­лее ши­ро­ким по­ня­ти­ем музыкальной сис­те­мы, вклю­чаю­щим не толь­ко зву­ко­вы­сот­ную сто­ро­ну му­зы­ки, но так­же метр и ритм, фак­ту­ру, музыкальных фор­му и т. д.

Звуковая система от­ра­жа­ет ло­гическую связ­ность и упо­ря­до­чен­ность музыкального мыш­ле­ния на не­ко­то­рой ста­дии его раз­ви­тия. Ис­то­рическая эво­лю­ция звуковой системы име­ет оп­ре­де­лён­ную на­прав­лен­ность: в хо­де этой эво­лю­ции в ко­неч­ном счё­те утон­ча­ет­ся зву­ко­вая диф­фе­рен­циа­ция, уве­ли­чи­ва­ет­ся со­став зву­ков, во­вле­кае­мых в звуковую систему, ук­ре­п­ля­ют­ся и уп­ро­ща­ют­ся свя­зи ме­ж­ду ни­ми (при од­но­вре­мен­ном фор­ми­ро­ва­нии раз­ветв­лён­ной ие­рар­хии свя­зей). Звуковая система в собственном смыс­ле пред­ше­ст­во­ва­ла ста­дия пер­во­быт­но­го глис­сан­ди­ро­ва­ния (эк­ме­ли­ки), из ко­то­ро­го толь­ко на­чи­на­ли вы­де­лять­ся опор­ные зву­ки. Пер­вич­ная фор­ма звуковой системы - опе­ва­ние то­на-ус­тоя (смотрите Ус­той и не­ус­той) то­на­ми, при­ле­гаю­щи­ми свер­ху или сни­зу:

Ис­то­ри­че­ски за­ко­но­мер­но и рас­ши­ре­ние ин­тер­валь­но­го про­стран­ст­ва с од­но­вре­мен­ным на­щу­пы­ва­ни­ем бли­жай­шей вто­рой опо­ры; этот про­цесс при­вёл к «эпо­хе квар­ты»: крае­вые то­ны, от­стоя­щие друг от дру­га на квар­ту, об­ра­зо­вы­ва­ли зву­ко­вы­сот­ный про­ме­жу­ток, различным об­ра­зом за­пол­няв­ший­ся три­хор­да­ми, за­тем тет­ра­хор­да­ми (иллюстрация а). Даль­ней­шие эта­пы эво­лю­ции звуковой системы свя­за­ны с за­пол­не­ни­ем квин­ты (пен­та­хор­да­ми) и ок­та­вы (ок­та­хор­да­ми). Ти­по­ло­ги­че­ски бо­лее ран­няя звуковая система - пен­та­тони­ка (иллюстрация б), бо­лее позд­ние - диа­то­ни­ка (иллюстрация в), мик­со­диа­то­ни­ка (иллюстрация г). Смотрите так­же Древ­не­гре­че­ские ла­ды, Ро­ды ин­тер­валь­ных сис­тем.

Ста­нов­ле­ние мно­го­го­ло­сия при­ве­ло к глу­бо­чай­шей внутренней ре­ор­га­ни­за­ции звуковой системы в но­вом из­ме­ре­нии, ко­гда эле­мен­том сис­те­мы стал не отдельный звук, а со­зву­чие (со вре­ме­нем - ак­корд). Кон­со­ни­рую­щее тре­зву­чие, став центральным эле­мен­том звуковой системы, вос­про­из­во­дит­ся на всех сту­пе­нях; его ха­рак­тер (ма­жор, ми­нор) рас­про­стра­ня­ет­ся на всю сис­те­му, пре­вра­щая квин­то­вую звуковой системы в квин­то-тер­цо­вую (смотрите в статье Диа­то­ни­ка). Прин­ци­пом звуковой системы ста­но­вит­ся дей­ст­вие функ­ций то­наль­ных (смотрите До­ми­нан­та, Ме­ди­ан­та, Суб­до­ми­нан­та, То­ни­ка), а сис­те­ма из 24 то­наль­но­стей вы­зы­ва­ет пе­ре­ход от звуковой системы чис­то­го строя к тем­пе­ри­ро­ван­но­му (смотрите Тем­пе­ра­ция). На этой ос­но­ве ока­зы­ва­ют­ся воз­мож­ными эн­гар­мо­низм, по­строе­ние сим­мет­рич­ных ла­дов. С рав­но­мер­ной тем­пе­ра­ци­ей свя­за­но и раз­ви­тие звуковой системы в му­зы­ке XX-XXI веков: пе­ре­ход от 12-сту­пен­но­сти (смотрите Хро­ма­тизм) к 12-то­но­во­сти (смотрите До­де­ка­фо­ния), во­зоб­нов­ле­ние мик­ро­хро­ма­ти­ки на но­вом уров­не.

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