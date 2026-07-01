ЗВУК МУЗЫКАЛЬНЫЙ

ЗВУК МУЗЫКАЛЬНЫЙ - ис­поль­зуе­мые в музыкальной прак­ти­ке зву­ки.

Ха­рак­те­ри­зуют­ся вы­со­той (смотрите Вы­со­та зву­ка), гром­ко­стью (смотрите Ди­на­ми­ка в му­зы­ке), дли­тель­но­стью, тем­бром. Для зву­ка (то­на) как эле­мен­та музыкальной ин­то­на­ции (ме­ло­дии, гар­мо­нии) наи­бо­лее спе­ци­фич­на вы­сот­ная оп­ре­де­лён­ность (фик­си­ро­ван­ное по­ло­же­ние на шка­ле, гра­дуи­ро­ван­ной по ин­тер­ва­лам зву­ко­вой сис­те­мы ), то­гда как гром­кость и тембр свой­ст­вен­ны зву­кам во­об­ще (в т. ч. че­ло­ве­че­ской ре­чи, го­ло­сам жи­вот­ных), а дли­тель­ность - так­же пау­зам. Ниж­ний пре­дел вы­со­ты - «до» суб­кон­трок­та­вы, верх­ний - «до» («ре») пя­той ок­та­вы (от 16 до 4000-4500 Гц; бо­лее вы­со­кие час­то­ты вхо­дят в зву­ко­вой спектр в ка­че­ст­ве обер­то­нов и шу­мо­вых при­зву­ков).

Спек­тром оп­ре­де­ля­ет­ся как тем­бро­вая ок­ра­шен­ность, так и вы­со­та звука музыкального: с за­ко­но­мер­ным су­же­ни­ем ин­тер­ва­лов обер­то­но­во­го ря­да (ок­та­ва у основного то­на, по­лу­тон у 15-й гар­мо­ни­ки, 1/4 то­на - у 30-й) спектр ока­зы­ва­ет­ся раз­ре­жен­ным вни­зу и сгу­щён­ным ввер­ху, по­это­му чем ни­же звук, тем боль­ше обер­то­нов вхо­дит в об­ласть наи­выс­шей чув­ст­ви­тель­но­сти слу­ха (при­мер­но от «ля» 1-й до «ля» 2-й ок­та­вы); ощу­ще­ние вы­со­ты соз­да­ёт­ся основным то­ном и/или пер­вы­ми 8-9 гар­мо­ни­ка­ми (по ис­сле­до­ва­ни­ям А. А. Во­ло­ди­на). К об­лас­ти зву­ко­вы­сот­но­сти от­но­сит­ся и фо­низм - не­за­ви­си­мая от тем­бра кра­соч­ная сто­ро­на гар­мо­нии (со­зву­чий, ак­кор­дов).

Кон­крет­ные зву­ко­вы­сот­ные сис­те­мы ис­то­ри­че­ски эво­лю­цио­ни­ро­ва­ли (смотрите Зву­ко­вая си­сте­ма, Ро­ды ин­тер­валь­ных сис­тем, Строй му­зы­каль­ный). В но­во­ев­ро­пей­ской сис­те­ме в ка­ж­дом ок­тав­ном про­ме­жут­ке ча­ще все­го ис­поль­зу­ет­ся 12 раз­но­вы­сот­ных сту­пе­ней, от­стоя­щих на по­лу­тон (смотрите Тем­пе­ра­ция). Ди­на­мичные гра­да­ции ох­ва­ты­ва­ют боль­шой диа­па­зон (например, от ppp до 𝒇𝒇𝒇), но не име­ют аб­со­лют­но­го фи­зического зна­че­ния (этот диа­па­зон мо­жет сме­щать­ся, рас­тя­ги­вать­ся, су­жать­ся). Очень слож­ны в музыкальной. сис­те­ме от­но­ше­ния ме­жду тем­бра­ми; они не об­ра­зу­ют ря­да по­сле­до­ва­тель­но ме­няю­щих­ся свойств. Различные тем­бры свя­за­ны с осо­бен­но­стя­ми кон­крет­ных го­ло­сов пев­цов, музыкальных ин­ст­ру­мен­тов; ха­рак­тер­ны мо­ди­фи­ка­ции ти­пич­ных тем­бров, вы­зы­вае­мые, например, из­ме­не­ния­ми в спо­со­бах зву­ко­из­вле­че­ния (тем­бры скрип­ки при иг­ре arco, pizzicato, con sordina, sul tasto и т. д.; смотрите так­ же Штри­хи).

В ан­самб­лях, ор­ке­ст­рах боль­шое зна­че­ние при­об­ре­та­ет со­че­та­ние тем­бров (смотрите Ин­ст­ру­мен­тов­ка). В ха­рак­те­ри­сти­ке звука музыкального не ме­нее важ­ны мно­го­об­раз­ные, обыч­но не фик­си­руе­мые в но­тах про­цес­сы - как в пре­де­лах од­но­го звука музыкального, так и при пе­ре­хо­дах от зву­ка к зву­ку. Та­ко­вы свой­ст­вен­ные, например, фортепиано и ар­фе за­ту­ха­ния зву­ков; пе­рио­дичные и апе­рио­дичные из­ме­не­ния тем­бра идио­фо­нов ти­па ко­ло­ко­лов, гон­гов; различные ата­ки, виб­ра­то в пе­нии, у струн­ных смыч­ко­вых, ду­хо­вых и др.; та­ко­вы так­же глис­сан­до, пор­та­мен­то и др. пе­ре­ход­ные про­цес­сы. Все они об­ра­зу­ют раз­ветв­лён­ную сис­те­му ин­то­на­ци­он­ных (зву­ко­вы­сот­ных), ди­на­мических (гром­ко­ст­ных), аго­гических (тем­по­вых и рит­мических, смотрите Аго­ги­ка) и тем­бро­вых от­тен­ков, ко­то­рая с раз­ви­ти­ем музыкального искусства по­сто­ян­но рас­ши­ря­ет­ся, ус­лож­ня­ет­ся.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)