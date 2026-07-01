ЗВУК МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ЗВУК МУЗЫКАЛЬНЫЙ - используемые в музыкальной практике звуки.
Характеризуются высотой (смотрите Высота звука), громкостью (смотрите Динамика в музыке), длительностью, тембром. Для звука (тона) как элемента музыкальной интонации (мелодии, гармонии) наиболее специфична высотная определённость (фиксированное положение на шкале, градуированной по интервалам звуковой системы), тогда как громкость и тембр свойственны звукам вообще (в т. ч. человеческой речи, голосам животных), а длительность - также паузам. Нижний предел высоты - «до» субконтроктавы, верхний - «до» («ре») пятой октавы (от 16 до 4000-4500 Гц; более высокие частоты входят в звуковой спектр в качестве обертонов и шумовых призвуков).
Спектром определяется как тембровая окрашенность, так и высота звука музыкального: с закономерным сужением интервалов обертонового ряда (октава у основного тона, полутон у 15-й гармоники, 1/4 тона - у 30-й) спектр оказывается разреженным внизу и сгущённым вверху, поэтому чем ниже звук, тем больше обертонов входит в область наивысшей чувствительности слуха (примерно от «ля» 1-й до «ля» 2-й октавы); ощущение высоты создаётся основным тоном и/или первыми 8-9 гармониками (по исследованиям А. А. Володина). К области звуковысотности относится и фонизм - независимая от тембра красочная сторона гармонии (созвучий, аккордов).
Конкретные звуковысотные системы исторически эволюционировали (смотрите Звуковая система, Роды интервальных систем, Строй музыкальный). В новоевропейской системе в каждом октавном промежутке чаще всего используется 12 разновысотных ступеней, отстоящих на полутон (смотрите Темперация). Динамичные градации охватывают большой диапазон (например, от ppp до 𝒇𝒇𝒇), но не имеют абсолютного физического значения (этот диапазон может смещаться, растягиваться, сужаться). Очень сложны в музыкальной. системе отношения между тембрами; они не образуют ряда последовательно меняющихся свойств. Различные тембры связаны с особенностями конкретных голосов певцов, музыкальных инструментов; характерны модификации типичных тембров, вызываемые, например, изменениями в способах звукоизвлечения (тембры скрипки при игре arco, pizzicato, con sordina, sul tasto и т. д.; смотрите так же Штрихи).
В ансамблях, оркестрах большое значение приобретает сочетание тембров (смотрите Инструментовка). В характеристике звука музыкального не менее важны многообразные, обычно не фиксируемые в нотах процессы - как в пределах одного звука музыкального, так и при переходах от звука к звуку. Таковы свойственные, например, фортепиано и арфе затухания звуков; периодичные и апериодичные изменения тембра идиофонов типа колоколов, гонгов; различные атаки, вибрато в пении, у струнных смычковых, духовых и др.; таковы также глиссандо, портаменто и др. переходные процессы. Все они образуют разветвлённую систему интонационных (звуковысотных), динамических (громкостных), агогических (темповых и ритмических, смотрите Агогика) и тембровых оттенков, которая с развитием музыкального искусства постоянно расширяется, усложняется.