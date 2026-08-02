ЗВОНОК Станислав Олегович

Родился 24.09.1969. Окончил Ставропольский государственный педагогический институт в 1992 г., магистратуру Ставропольского государственного педагогического университета в 1995 г.

Кандидатская диссертация : Становление социального рыночного хозяйства ФРГ 1945-1958 гг. (Ставропольский государственный университет, 1997).

Работал доцентом кафедры гражданского права и процесса Ставропольского государственного университета.

Доцент Центра научных и социальных инноваций региональной общественной организации «Ставропольский конгресс народов России» (г. Ставрополь).

Область интересов : Германистика, история государства и права зарубежных стран.

Сочинения: Становление социально-рыночного хозяйства ФРГ (1945-1956 гг.). // Развитие экономики и предпринимательства в России и за рубежом: Межвуз. сб. ст. Ставрополь, 1996;

История государства и права зарубежных стран. Т.1. Москва-Ставрополь, 2003. (гриф министерства образования и науки РФ);

Гражданские и торговые кодексы зарубежных стран: Сб. законодательства. Современное зарубежное частное право: Учеб. пособие. Ставрополь, 1999;

Северный Кавказ как региональный центр польской ссылки. // Польская ссылка в России ХIХ – ХХ веков: Региональные центры – Polscy zeslańcy w Rosji ХIХ – ХХ stuleciu: ośrodki regionalne. Казань, 1998;

Сравнительные опыты кафедры гражданского права и процесса Ставропольского гос.ун-та. Вып. 1-2. Ставрополь, 2002-2003.